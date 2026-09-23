/सावधान अमेरिका! पेजेशकियान आ रहे हैं...भाषण पर रहेगी सबकी नजर, ट्रंप को देंगे जवाब?

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने अमेरिका पहुंच गए हैं. समय का चक्र यही है कि जिस मुल्क को ट्रंप तबाह करने की कसम खा चुके हैं, अब उसी मुल्क के राष्ट्रपति और डेलिगेशन की सिक्योरिटी उनके मुल्क को संभालनी होगी. पिछले 7 महीनों से ईरान और अमेरिका जंग के जाल में फंसे हुए हैं. चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में पेजेशकियान और उनके डेलिगेशन की सिक्योरिटी को लेकर कैसे इंतजाम किए गए हैं.
बाकी नेताओं से इतर, पेजेशकियान और उनके डेलिगेशन के लिए अमेरिका में रहने को लेकर बेहद सख्त प्रतिबंध लागू हैं. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, उनको मैनहैटन होटल से यूएन हेडक्वॉटर्स जाने की इजाजत होगी. बीच में वह इधर-उधर कहीं नहीं जा पाएंगे. बिना इजाजत वे न्यूयॉर्क की सड़कों पर खुलेआम नहीं घूम पाएंगे.
राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक, अमेरिका ने पेजेशकियान के साथ आए मीडिया दल को वीजा देने से इनकार कर दिया है और देश में उनकी आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. ईरानी डेलिगेशन को अपनी यात्रा के दौरान लग्जरी सामान खरीदने की भी इजाजत नहीं होगी.
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, UN जनरल असेंबली के दौरान ईरानी राष्ट्रपति की सुरक्षा US सीक्रेट सर्विस करेगी. अधिकारियों ने बताया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची अन्य प्रतिनिधियों की सुरक्षा स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्लोमैटिक सिक्योरिटी सर्विस करेगी, भले ही ट्रंप के मुल्क ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिए हों. Axios के बराक राविद ने एक रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका ने अरागची की सुरक्षा को मंजूरी दे दी है. यह मंजूरी तब दी गई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों से कहा कि अगर हालात सही रहे, तो वह इस हफ्ते UNGA सेशन में शामिल होने वाले ईरानी अधिकारियों से मिलना चाहेंगे.
अधिकारियों ने CNN को बताया कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विस को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के इंटेलिजेंस ब्यूरो के सदस्यों के साथ-साथ NYPD डिटेक्टिव और हाईवे पेट्रोल एस्कॉर्ट का भी सहयोग मिलेगा. स्टेट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि ईरान के प्रतिनिधिमंडल को संयुक्त राष्ट्र के सामने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का प्रतिनिधित्व करने के मकसद से ही अमेरिका में आने की इजाजत दी जा रही है और उन्हें अपनी गतिविधियां सिर्फ संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कामों तक ही सीमित रखनी होंगी.
अधिकारी ने आगे कहा कि अगर ईरानी प्रतिनिधिमंडल UN मुख्यालय, JF केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या ईरान के UN मिशन की सुविधाओं के आसपास के इलाके से बाहर जाना चाहता है, तो उन्हें स्टेट डिपार्टमेंट से पहले से मंजूरी लेनी होगी.' अमेरिका ने पहले भी ईरानी डेलिगेशन की आवाजाही पर पाबंदियां लगाई हैं. CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क में होने वाली संभावित बैठक में अरागची या ईरानी डेलिगेशन के अन्य सदस्य, साथ ही ट्रंप के कुछ वरिष्ठ सलाहकार शामिल हो सकते हैं.
पिछले साल, ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया था कि उसने ईरानी राजनयिकों को अमेरिका में रहने के दौरान कॉस्टको (Costco) जैसे होलसेल क्लब स्टोर में जाने और लग्जरी सामान खरीदने से रोक दिया है. विदेश विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक, यह नीति अभी भी लागू है. पिछले साल UN जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क आए ईरानी अधिकारियों की आवाजाही पर भी पाबंदी लगाई गई थी. उन्हें सिर्फ उन्हीं इलाकों में जाने की इजाजत थी, जो UN मुख्यालय के इलाके से आने-जाने और UN से जुड़े आधिकारिक काम करने के लिए जरूरी थे. 2019 में, दोनों देशों के बीच तनाव के दौरान, अमेरिका ने वहां आने वाले डेलिगेशन की आवाजाही पर पाबंदियां लगाई थीं.
ईरान अकेला ऐसा देश नहीं है जिसे आने-जाने में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है. ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को वीजा देने से इनकार कर दिया है. संभावना है कि वह वीडियो के जरिए सभा को संबोधित करेंगे.
हैरत की बात है कि अमेरिका अपने इतने बड़े दुश्मन को अपनी ही धरती पर गिरफ्तार नहीं कर सकता. इसके पीछे दो अहम कारण हैं. पहला ये कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत राष्ट्राध्यक्षों को स्पेशल कानूनी सुरक्षा दी जाती है. इसलिए दूसरे देश में किसी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करना बेहद मुश्किल है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो सकती. यह इस बात से तय होता है कि केस किस कोर्ट में है. उस पर क्या आरोप हैं और उस देश का कानून क्या कहता है. उदाहरण के लिए निकोलस मादुरो को अमेरिका ने अरेस्ट किया था. तब अमेरिका कानूनन उनको वेनेजुएला का राष्ट्रपति नहीं मानता था.
ट्रंप के तरफ से छेड़ी जंग पर क्या कहेंगे?
पेजेशकियान कह सकते हैं कि अमेरिका ने उस पर हमला किया है और उसने आत्मरक्षा का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया है. ईरान खुद को युद्ध पीड़ित बता सकता है. साथ ही वह यह भी बता सकते हैं कि जंग को रोकने के लिए ईरान की ओर से क्या शर्तें हैं.
क्या होर्मुज पर भी होगी बात?
होर्मुज अब अमेरिका और ईरान दोनों के लिए नाक का सवाल बन चुका है. ईरान ने कहा है कि वह अगर अमेरिकी नाकाबंदी और दबाव कम होता है तो वह 7 दिन में होर्मुज ओपन कर सकता है. पेजेशकियान इस पर क्या कहते हैं, सबकी नजरें इसी पर टिकी होंगी.
ट्रंप के लिए क्या होगा संदेश?
हालांकि, कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच बैठक हो सकती है. लेकिन फिलहाल कन्फर्म नहीं है. पेजशकियान ट्रंप से बातचीत में जंग खत्म करने और क्षेत्रीय शांति बहाल करने पर जोर देने को कह सकते हैं.
पेजेशकियान और उनके प्रतिनिधिमंडल की अजीबोगरीब सिक्योरिटी अरेंजमेंट उस तनाव को दिखाती है, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहा है. ईरान के राजनयिकों पर अमेरिका ने लंबे वक्त से प्रतिबंध लगाया हुआ है. WSJ के मुताबिक, ईरान के राष्ट्रपति न्यूयॉर्क में अमेरिकी एनालिस्ट्स और यूरोपियन थिंक टैंक के लोगों से भी मुलाकात करना चाहते हैं. लेकिन कुछ एनालिस्ट्स ने ईरान डेलिगेशन के साथ बातचीत को लेकर चिंता जताई है क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण तेहरान से बातचीत में मुश्किल है.
असेंबली से पहले, ईरान ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल अपना पक्ष रखने और ईरानी लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए करना चाहता है. न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद, अरागची ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से फोन पर बात भी की.
इस बीच, ट्रम्प प्रशासन ने संकेत दिया है कि वह ईरानी अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत करने को तैयार है, भले ही वॉशिंगटन लगातार यह मांग कर रहा हो कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की अपनी जिद को छोड़ दे.
न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के लिए सुरक्षा इंतजामों में कई एजेंसियों का एक बड़ा ऑपरेशन शामिल है, जिसमें US सीक्रेट सर्विस, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट (NYPD), US कोस्ट गार्ड और फेडरल पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं. US सीक्रेट सर्विस हर ग्लोबल लीडर की सुरक्षा का इंतजाम कर रही है और उनके काफिले के लिए कड़े नियम लागू कर रही है. साथ ही, चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह की रुकावट पैदा करने पर तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी. न्यूयॉर्क शहर ने हर जगह भारी सुरक्षा बल तैनात किए हैं, जिसमें खास तौर पर काउंटर-ड्रोन टीमें और लगातार निगरानी शामिल है. US कोस्ट गार्ड ने ईस्ट 36वीं स्ट्रीट और क्वींसबोरो/59वीं स्ट्रीट ब्रिज के बीच ईस्ट रिवर के किनारे पानी में सख्त सुरक्षा जोन बनाए हैं, जो 22 सितंबर से 28 सितंबर तक लागू रहेंगे. मेयर जोहरान ममदानी और NYPD कमिश्नर जेसिका टिश ने पूरे शहर में ट्रैफिक जाम के अलर्ट, FDR ड्राइव को कुछ समय के लिए बंद करने, फेरी सर्विस में रुकावट और UN हेडक्वार्टर के आसपास नो स्टॉपिंग एनीटाइम जोन लागू किए हैं.