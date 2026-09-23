/सावधान अमेरिका! पेजेशकियान आ रहे हैं...भाषण पर रहेगी सबकी नजर, ट्रंप को देंगे जवाब?

न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के लिए सुरक्षा इंतजामों में कई एजेंसियों का एक बड़ा ऑपरेशन शामिल है, जिसमें US सीक्रेट सर्विस, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट (NYPD), US कोस्ट गार्ड और फेडरल पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं. US सीक्रेट सर्विस हर ग्लोबल लीडर की सुरक्षा का इंतजाम कर रही है और उनके काफिले के लिए कड़े नियम लागू कर रही है. साथ ही, चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह की रुकावट पैदा करने पर तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी. न्यूयॉर्क शहर ने हर जगह भारी सुरक्षा बल तैनात किए हैं, जिसमें खास तौर पर काउंटर-ड्रोन टीमें और लगातार निगरानी शामिल है. US कोस्ट गार्ड ने ईस्ट 36वीं स्ट्रीट और क्वींसबोरो/59वीं स्ट्रीट ब्रिज के बीच ईस्ट रिवर के किनारे पानी में सख्त सुरक्षा जोन बनाए हैं, जो 22 सितंबर से 28 सितंबर तक लागू रहेंगे. मेयर जोहरान ममदानी और NYPD कमिश्नर जेसिका टिश ने पूरे शहर में ट्रैफिक जाम के अलर्ट, FDR ड्राइव को कुछ समय के लिए बंद करने, फेरी सर्विस में रुकावट और UN हेडक्वार्टर के आसपास नो स्टॉपिंग एनीटाइम जोन लागू किए हैं.