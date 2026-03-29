होर्मुज के बाद अब रुलाएगा एक और समुद्री रास्ता, क्या है बाब अल-मंडेब, जो बंद हुआ तो मचेगा तांडव

West Asia War: ईरान ने जहां जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है तो वहीं अब इसकी ओर से दूसरा समुद्री रास्ताअल-मंडेब को भी बंद करने का खतरा खड़ा हो गया है. अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे पहले से ही जारी वैश्विक संकट और भी बढ़ जाएगा.
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Iran-Israel war: पश्चिम एशिया की जंग ने वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा कर दी है. ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने पर कई देशों में तेल-गैस की कीमतों में उछाल आया है. हर कोई इस बड़े संकट को इमरजेंसी के तौर पर देख रहा है. जंग बढ़ने के साथ ही अब लोगों की नजरें होर्मुज के बाद दक्षिण की ओर लाल सागर में स्थित एक दूसरे समुद्री रास्ते बाब अल-मंडेब पर टिकी है.
लाल सागर के दक्षिणी किनारे पर स्थित बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य दुनिया का चौथा बड़ा शिपिंग मार्ग है. होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने के बाद से अब इसपर भी युद्ध होने का खतरा बना हुआ है. ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका-इजरायल ने उसके खर्ग द्वीप या किसी दूसरे रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया तो वह बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य को भी ब्लॉक कर देगा. बता दें कि यह संकीर्ण रास्ता स्वेज नहर की तरफ जाने वाले समुद्री ट्रैफिक को कंट्रोल करता है.
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ईरान की ताजा धमकी ने इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में खलबली मचा दी है. इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है. यूएस एनर्जी इंफोर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से होते हुए गुजरना पड़ेगा. इससे रास्ता 40 प्रतिशत ज्यादा दूर हो जाएगा, जिससे यात्रा लंबी और थकाऊ हो जाएगी. शिपिंग में समय बढ़ने से महंगाई भी आसमान छूने लगेगी. बता दें कि बाब अल-मंडेब से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 12 प्रतिशत गुजरता है.
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बता दें कि बाब अल-मंडेब यमन के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है. इस पर ईरान समर्थित हूती मिलिशिया का कंट्रोल है. बताया जा रहा है कि इजरायल-अमेरिका के साथ जंग में हूतियों ने ईरान का साथ देने का निर्णय लिया है. अगर हूती इस जंग में शामिल होते हैं तो भारत के लिए बड़ी समस्या हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि बाब अल-मंडेब से गुजरने वाले जहाजों से भारत व्यापार के साथ एनर्जी इंपोर्ट करता है. इसके बंद होने से ऊर्जा आयात पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और भारत को दूसरे रास्ते से तेल-गैस मंगवाना पड़ेगा, जिससे दूरी और लागत बढ़ेगी. इसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर पड़ेगा.