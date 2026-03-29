Advertisement
trendingNow13157955
Hindi Newsदुनियाहोर्मुज के बाद अब रुलाएगा एक और समुद्री रास्ता, क्या है बाब अल-मंडेब, जो बंद हुआ तो मचेगा तांडव

होर्मुज के बाद अब रुलाएगा एक और समुद्री रास्ता, क्या है बाब अल-मंडेब, जो बंद हुआ तो मचेगा तांडव

West Asia War: ईरान ने जहां जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है तो वहीं अब इसकी ओर से दूसरा समुद्री रास्ताअल-मंडेब को भी बंद करने का खतरा खड़ा हो गया है. अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे पहले से ही जारी वैश्विक संकट और भी बढ़ जाएगा.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 29, 2026, 04:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होर्मुज के बाद अब रुलाएगा एक और समुद्री रास्ता, क्या है बाब अल-मंडेब, जो बंद हुआ तो मचेगा तांडव

Iran-Israel war: पश्चिम एशिया की जंग ने वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा कर दी है. ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने पर कई देशों में तेल-गैस की कीमतों में उछाल आया है. हर कोई इस बड़े संकट को इमरजेंसी के तौर पर देख रहा है. जंग बढ़ने के साथ ही अब लोगों की नजरें होर्मुज के बाद दक्षिण की ओर लाल सागर में स्थित एक दूसरे समुद्री रास्ते बाब अल-मंडेब पर टिकी है.   

होर्मुज के बाद अब दूसरे जलडमरूमध्य पर खतरा 

लाल सागर के दक्षिणी किनारे पर स्थित बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य दुनिया का चौथा बड़ा शिपिंग मार्ग है. होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने के बाद से अब इसपर भी युद्ध होने का खतरा बना हुआ है. ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका-इजरायल ने उसके खर्ग द्वीप या किसी दूसरे रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया तो वह बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य को भी ब्लॉक कर देगा. बता दें कि यह संकीर्ण रास्ता स्वेज नहर की तरफ जाने वाले समुद्री ट्रैफिक को कंट्रोल करता है.  

ये भी पढ़ें-  West Asia War: भारत को रूस के करीब लाई अमेरिका की एक गलती, मुंह ताकते रह गए ट्रंप  

Add Zee News as a Preferred Source

बढ़ जाएगा संकट? 

ईरान की ताजा धमकी ने इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में खलबली मचा दी है. इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है. यूएस एनर्जी इंफोर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से होते हुए गुजरना पड़ेगा. इससे रास्ता 40 प्रतिशत ज्यादा दूर हो जाएगा, जिससे यात्रा लंबी और थकाऊ हो जाएगी. शिपिंग में समय बढ़ने से महंगाई भी आसमान छूने लगेगी. बता दें कि बाब अल-मंडेब से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 12 प्रतिशत गुजरता है.    

ये भी पढ़ें-  खिलौना निकला अमेरिका का 'ब्रह्मास्त्र', जंग से भागते ही सामने आई सच्चाई; युद्धपोत में काम की नहीं एक भी चीज

भारत के लिए बढ़ेगी परेशानी 

बता दें कि बाब अल-मंडेब यमन के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है. इस पर ईरान समर्थित हूती मिलिशिया का कंट्रोल है. बताया जा रहा है कि इजरायल-अमेरिका के साथ जंग में हूतियों ने ईरान का साथ देने का निर्णय लिया है. अगर हूती इस जंग में शामिल होते हैं तो भारत के लिए बड़ी समस्या हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि बाब अल-मंडेब से गुजरने वाले जहाजों से भारत व्यापार के साथ एनर्जी इंपोर्ट करता है. इसके बंद होने से ऊर्जा आयात पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और भारत को दूसरे रास्ते से तेल-गैस मंगवाना पड़ेगा, जिससे दूरी और लागत बढ़ेगी. इसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर पड़ेगा.

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
israel iran war
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
Keralam Assembly Election 2026
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
Gujarat News in Hindi
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
Jammu-kashmir
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
West Bengal Election 2026
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
भरोसे का कत्ल: घर की नौकरानी निकली मालकिन की कातिल, लालच बनी हैवानियत की वजह
Gujrat
भरोसे का कत्ल: घर की नौकरानी निकली मालकिन की कातिल, लालच बनी हैवानियत की वजह
मुर्गी चोरी से करोड़ों तक का सफर, गणित में फेल छात्र कैसे बन गया 'न्यूमरोलॉजी किंग’?
Ashok Kharat
मुर्गी चोरी से करोड़ों तक का सफर, गणित में फेल छात्र कैसे बन गया 'न्यूमरोलॉजी किंग’?
तमिलनाडु चुनाव: TVK ने 234 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 2 सीटों से विजय लड़ेंगे चुनाव
Assembly Election 2026
तमिलनाडु चुनाव: TVK ने 234 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 2 सीटों से विजय लड़ेंगे चुनाव
मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें
PM Modi
मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें
कहीं पर 57 तो कहीं पर 679...BJP-TMC के गले की फांस बनी ये सीटें, कौन करेगा 'खेला'
West Bengal Election 2026
कहीं पर 57 तो कहीं पर 679...BJP-TMC के गले की फांस बनी ये सीटें, कौन करेगा 'खेला'