ईरान के बाद अब ट्रंप ने गाजा के लिए उठाया बड़ा कदम, कर दिया शांति बोर्ड बनाने का ऐलान

Gaza Peace Plan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए अपनी 20 सूत्री शांति योजना के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में एक शांति बोर्ड के गठन की घोषणा की. इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य युद्धविराम के बाद गाजा के विसैन्यीकरण, तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि युद्धविराम अवधि के दौरान अभूतपूर्व मानवीय सहायता प्रदान करने के बाद अमेरिका गाजा शांति योजना के अगले चरण में प्रवेश कर चुका है. उन्होंने बताया कि अमेरिकी टीम ने नागरिकों तक सहायता पहुंचाने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने भी अभूतपूर्व बताया है.

नए बोर्ड के तहत ट्रंप स्वयं अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और संक्रमण काल के दौरान क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए फिलिस्तीनी तकनीकी सरकार और नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा (एनसीएजी) का समर्थन करेंगे. बोर्ड का लक्ष्य हमास के साथ व्यापक विसैन्यीकरण समझौता सुनिश्चित करना है, जिसमें सभी हथियारों का आत्मसमर्पण और सभी सुरंगों का नष्ट करना शामिल है.

हमास को तुरंत करना चाहिए अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन: ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि हमास को तुरंत अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करना चाहिए, जिसमें इजराइल को अंतिम शव लौटाना और पूर्ण विसैन्यीकरण की प्रक्रिया शुरू करना शामिल है. उन्होंने गाजा के लोगों की लंबी पीड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि अब शांति शक्ति के बल पर स्थापित करने का समय आ गया है.

अमेरिकी के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बुधवार को योजना के दूसरे चरण की औपचारिक घोषणा की थी. उन्होंने बताया कि इस चरण में गाजा में एक अंतरिम तकनीकी फिलिस्तीनी प्रशासन और एनसीएजी की स्थापना की जाएगी साथ ही क्षेत्र में पूर्ण विसैन्यीकरण और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी. विटकॉफ ने कहा कि अमेरिका को हमास से अपने दायित्वों का पालन करने की उम्मीद है, जिसमें अंतिम मृत बंधक की तत्काल वापसी भी शामिल है और विफल रहने पर गंभीर परिणाम होंगे.

स्टीव विटकॉफ ने पहले चरण की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया, जिसमें युद्धविराम बनाए रखना, सभी जीवित बंधकों की वापसी सुनिश्चित करना, 28 मृत बंधकों में से 27 के अवशेषों की बरामदगी और अभूतपूर्व पैमाने पर मानवीय सहायता प्रदान करना शामिल है. इस योजना में मिस्र, तुर्किये और कतर की मध्यस्थता की भी सराहना की गई, जिन्हें गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण बताया गया. अमेरिका समर्थित गाजा शांति योजना 10 अक्टूबर 2025 को लागू की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों की सुरक्षित वापसी हुई और क्षेत्र में संघर्ष समाप्त हुआ.