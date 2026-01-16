Advertisement
trendingNow13076253
Hindi Newsदुनियाईरान के बाद अब ट्रंप ने गाजा के लिए उठाया बड़ा कदम, कर दिया शांति बोर्ड बनाने का ऐलान

ईरान के बाद अब ट्रंप ने गाजा के लिए उठाया बड़ा कदम, कर दिया शांति बोर्ड बनाने का ऐलान

Hamas: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए अपनी 20 सूत्री शांति योजना के दूसरे चरण में शांति बोर्ड का गठन किया. ट्रंप बोर्ड के अध्यक्ष होंगे और फिलिस्तीनी तकनीकी सरकार व एनसीएजी का समर्थन करेंगे.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 16, 2026, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Gaza Peace Plan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए अपनी 20 सूत्री शांति योजना के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में एक शांति बोर्ड के गठन की घोषणा की. इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य युद्धविराम के बाद गाजा के विसैन्यीकरण, तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि युद्धविराम अवधि के दौरान अभूतपूर्व मानवीय सहायता प्रदान करने के बाद अमेरिका गाजा शांति योजना के अगले चरण में प्रवेश कर चुका है. उन्होंने बताया कि अमेरिकी टीम ने नागरिकों तक सहायता पहुंचाने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने भी अभूतपूर्व बताया है.

नए बोर्ड के तहत ट्रंप स्वयं अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और संक्रमण काल के दौरान क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए फिलिस्तीनी तकनीकी सरकार और नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा (एनसीएजी) का समर्थन करेंगे. बोर्ड का लक्ष्य हमास के साथ व्यापक विसैन्यीकरण समझौता सुनिश्चित करना है, जिसमें सभी हथियारों का आत्मसमर्पण और सभी सुरंगों का नष्ट करना शामिल है.

ये भी पढ़ें: शैडो बैंकिंग, फरदिस जेल समेत कई अधिकारियों की बढ़ी मुश्किलें; ट्रंप ने ईरान पर लगाए नए प्रतिबंध

Add Zee News as a Preferred Source

 हमास को तुरंत करना चाहिए अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन: ट्रंप 

ट्रंप ने कहा कि हमास को तुरंत अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करना चाहिए, जिसमें इजराइल को अंतिम शव लौटाना और पूर्ण विसैन्यीकरण की प्रक्रिया शुरू करना शामिल है. उन्होंने गाजा के लोगों की लंबी पीड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि अब शांति शक्ति के बल पर स्थापित करने का समय आ गया है. 

अमेरिकी के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बुधवार को योजना के दूसरे चरण की औपचारिक घोषणा की थी. उन्होंने बताया कि इस चरण में गाजा में एक अंतरिम तकनीकी फिलिस्तीनी प्रशासन और एनसीएजी की स्थापना की जाएगी साथ ही क्षेत्र में पूर्ण विसैन्यीकरण और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी. विटकॉफ ने कहा कि अमेरिका को हमास से अपने दायित्वों का पालन करने की उम्मीद है, जिसमें अंतिम मृत बंधक की तत्काल वापसी भी शामिल है और विफल रहने पर गंभीर परिणाम होंगे.

ये भी पढ़ें: 212 साल पहले कैसे डेनमार्क के कब्जे में आया था ग्रीनलैंड, नेपोलियन बोनापार्ट की एक हार ने बदल दी थी पूरी कहानी

स्टीव विटकॉफ ने पहले चरण की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया, जिसमें युद्धविराम बनाए रखना, सभी जीवित बंधकों की वापसी सुनिश्चित करना, 28 मृत बंधकों में से 27 के अवशेषों की बरामदगी और अभूतपूर्व पैमाने पर मानवीय सहायता प्रदान करना शामिल है. इस योजना में मिस्र, तुर्किये और कतर की मध्यस्थता की भी सराहना की गई, जिन्हें गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण बताया गया. अमेरिका समर्थित गाजा शांति योजना 10 अक्टूबर 2025 को लागू की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों की सुरक्षित वापसी हुई और क्षेत्र में संघर्ष समाप्त हुआ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Gaza peace plan

Trending news

'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी
BMC Chunav 2026
'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी
BMC चुनाव: रुझानों में यूं ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, गुजरातियों ने किया खेला
BMC Chunav 2026
BMC चुनाव: रुझानों में यूं ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, गुजरातियों ने किया खेला
PMC Election Results: पुणे में एक तरफा बढ़त, 42 सीटों पर आगे चल रही BJP
Pune Election Result Live
PMC Election Results: पुणे में एक तरफा बढ़त, 42 सीटों पर आगे चल रही BJP
नागपुर के नतीजों से पहले बढ़ा सियासी पारा, BJP का बचेगा गढ़ या विपक्ष का पलटवार?
nagpur election result live
नागपुर के नतीजों से पहले बढ़ा सियासी पारा, BJP का बचेगा गढ़ या विपक्ष का पलटवार?
BMC चुनाव के नतीजों में होगी देरी! काउंटिंग की प्रक्रिया बदली
BMC Wards Counting Delay
BMC चुनाव के नतीजों में होगी देरी! काउंटिंग की प्रक्रिया बदली
Thane Election Result LIVE: ठाणे में वोटों की गिनती जारी, रुझान में BJP आगे
Thane Election Result LIVE
Thane Election Result LIVE: ठाणे में वोटों की गिनती जारी, रुझान में BJP आगे
'नियम सबके लिए एक है...', बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस
Special Intensive Revision
'नियम सबके लिए एक है...', बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस
BMC 2026: चुनाव नहीं, सिस्टम रीसेट; मुंबई की राजनीति क्यों नए दौर में दाखिल हो रही?
bmc
BMC 2026: चुनाव नहीं, सिस्टम रीसेट; मुंबई की राजनीति क्यों नए दौर में दाखिल हो रही?
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE | बीएमसी चुनाव परिणाम 2026: चुनाव में BJP 50+ सीटों पर आगे, उद्भव गुट को मिली 30+ सीटों पर बढ़त
BMC election results
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE | बीएमसी चुनाव परिणाम 2026: चुनाव में BJP 50+ सीटों पर आगे, उद्भव गुट को मिली 30+ सीटों पर बढ़त
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
DNA
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...