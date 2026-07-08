/होर्मुज में चल क्या रहा है... समुद्र के बीच ईरान ने वापस लौटाया भारतीय ऑयल टैंकर; क्यों भेजी वॉर्निंग?

'फार्स' ने कहा कि शिप ट्रैकिंग से पता चला है कि आज सुबह ( 8 जुलाई 2026) को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाज ईरान की ओर से अप्रूव किए कॉरिडोर से यात्रा कर रहे थे. यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के साथ सीजफायर खत्म की घोषणा करने के कुछ ही समय बाद सामने आई है. ट्रंप ने कहा था कि युद्धविराम समाप्त हो गया है, लेकिन उन्होंने आगे की बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखा है. यह घोषणा होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद भड़की जंग के बाद की गई है.