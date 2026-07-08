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होर्मुज में चल क्या रहा है... समुद्र के बीच ईरान ने वापस लौटाया भारतीय ऑयल टैंकर; क्यों भेजी वॉर्निंग?

Iran Turns Back Indian Oil Tanker In Hormuz: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका समर्थित ओमान कॉरिडोर से एक भारतीय ऑयल टैंकर को वापस भेज दिया है. तेहरान ने जहाजों को इसके बदले अपने निर्धारित शिपिंग रूट का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 08, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:13 PM IST
होर्मुज में चल क्या रहा है... समुद्र के बीच ईरान ने वापस लौटाया भारतीय ऑयल टैंकर; क्यों भेजी वॉर्निंग?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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