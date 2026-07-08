/होर्मुज में चल क्या रहा है... समुद्र के बीच ईरान ने वापस लौटाया भारतीय ऑयल टैंकर; क्यों भेजी वॉर्निंग?

Oil Tanker In Hormuz Strait: ईरान के होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक भारतीय ऑयल टैंकर को ओमान के कॉरिडोर से वापस भेज दिया गया है. 24 जून 2026 को ओमान के UN इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गनाइजेशन ने ओमान के तट पर एक अस्थायी कॉरिडोर की घोषणा की थी. इसकी देखरेख अमेरिका की ओर से गल्फ में फंसे जहाजों को निकालने के लिए की जानी थी.
ईरान की सेमी ऑफीशियल 'फार्स' न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ( IRGC) रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए ओमान कॉरिडोर का इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले जहाजों को चेतावनी देती है. IRGC उन जहाजों को इसके बदले ईरान की ओर से निर्धारित कॉरिडोर का इस्तेमाल करने का आदेश देता है.
'फार्स' ने कहा कि शिप ट्रैकिंग से पता चला है कि आज सुबह ( 8 जुलाई 2026) को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाज ईरान की ओर से अप्रूव किए कॉरिडोर से यात्रा कर रहे थे. यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के साथ सीजफायर खत्म की घोषणा करने के कुछ ही समय बाद सामने आई है. ट्रंप ने कहा था कि युद्धविराम समाप्त हो गया है, लेकिन उन्होंने आगे की बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखा है. यह घोषणा होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद भड़की जंग के बाद की गई है.
बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट एक स्ट्रैटजिक शिपिंग पॉइंट है, जो फरवरी 2026 के अंत में अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हमले के बाद से अबतक एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है. तेहरान इस समुद्री रूट पर अपना कंट्रोल बनाए रखने पर जोर दे रहा है, उसका कहना है कि वह इस जगह पर यातायात के लिए शुल्क लेगा. इतना ही नहीं तेहरान ने अपने अपने अधिकृत मार्ग से भटकने वाले जहाजों को टक्कर मारने की धमकी भी दी है. ईरानी सेना ने पिछले कुछ दिनों में कम से कम 3 जहाजों पर हमला किया है.
भारत मर्चेंट शिपिंग के लिए नाविकों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में से एक है, जो दुनिया भर में काम करने के लिए लाखों सेलर्स को भेजता है. जंग शुरू होने के बाद से हजारों भारतीय नाविक खाड़ी क्षेत्र छोड़ चुके हैं, जिनमें शिपिंग मिनिस्ट्री की ओर से मदद पा चुके 3,600 से अधिक नाविक भी शामिल हैं. हालांकि, बीते दिनों अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के दौरान कमर्शियल शिपिंग में भी हमले हुए, जिसमें कई भारतीय नाविकों की मौत हुई.