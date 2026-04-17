इटली-US में नाराजगी... ईरान ने मेलोनी से कहा- सीट खाली हो तो हम आ जाएं, योग्यता भी बताई

Iran Us War: ईरान लगातार सोशल मीडिया पर अमेरिका और इजरायल का मजाक उड़ा रहा है. कभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मीम के साथ, तो कभी नेतन्याहू के पुराने दावों के साथ. हाल ही में अफ्रीकी देश घाना में मौजूद ईरानी दूतावास ने तंजिया पोस्ट किया है. पोस्ट में ईरान ने इटली, अमेरिका और ट्रंप पर हल्के-फुल्के लेकिन तीखे अंदाज में टिप्पणी की गई है.

ईरान ने अपने पोस्ट में क्या कहा?

ईरान ने ट्वीट में दावा किया कि इटली के प्रधानमंत्री ने पोप का बचाव करके 'वॉशिंगटन में एक सहयोगी खो दिया', जिसके बाद ईरान ने मजाकिया अंदाज में 'उस खाली जगह के लिए आवेदन' करने की बात कही. ईरान ने अपने ट्वीट में उस खाली जगह के लिए दावेदारी करते हुए अपनी योग्यता भी बताई है.

ईरान ने बताई अपनी योग्यता

पोस्ट में ईरान ने अपनी योग्यता बताते हुए कहा कि उसके पास 7000 साल पुरानी सभ्यता, कविता, आर्किटेक्चर और खाने की संस्कृति मौजूद है. साथ ही ट्रंप के 'attention span' पर तंज कसते हुए लिखा गया कि उनका खाना बनने में उससे ज्यादा समय लगता है. आखिर में 'आइसक्रीम बनाम जेलाटो' को लेकर ईरान-इटली के बीच 2000 साल की ठंडी जंग जैसी हास्यपूर्ण लाइन भी जोड़ी गई.

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Dear Italy,

Your PM just defended Pope and lost an ally in Washington — the Commander in Grief, yet the most 'powerfool'man on earth. We'd like to apply for the vacancy. Our qualifications: 7,000 years of civilization, a shared love of poetry, architecture, and food that… — Iran in Ghana (@IRAN_GHANA) April 15, 2026

ईरान की शानदार 'डिजिटल डिप्लोमेसी'

ईरानी दूतावास का यह पोस्ट कोई औपचारिक बयान नहीं है, हालांकि कूटनीतिक क्षेत्रों में इसे 'डिजिटल डिप्लोमेसी' और सॉफ्ट पावर कम्युनिकेशन की मिसाल माना जा रहा है. देशों के आधिकारिक अकाउंट्स के जरिए इस तरह के व्यंग्यात्मक पोस्ट अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैरेटिव सेट करने और जनधारणा प्रभावित करने का नया तरीका बनते जा रहे हैं. खास तौर पर जब से ईरान-अमेरिका जंग शुरू हुई है, ईरानी समर्थिक अकाउंट्स लगातार इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं.

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इटली ने पोप को लेकर क्या कहा था?

इटली के इस रुख का संदर्भ भी अहम है. इटली के टॉप नेतृत्व ने हालिया विवादों के बीच पोप के बयान और उनकी भूमिका का बचाव किया था. उन्होंने कहा कि पोप शांति, संवाद और मानवीय मूल्यों की आवाज हैं, इसलिए उनके विचारों को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. इसी बयान को लेकर कुछ अंतरराष्ट्रीय हलकों में असहमति सामने आई, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया और उसी संदर्भ में ईरान के अकाउंट का व्यंग्यात्मक ट्वीट भी सामने आया