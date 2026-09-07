/टूटी कोहनी, जहन्नुम बनी जिंदगी... रहीमी सिस्टर्स में एक को फांसी, दूसरी को 25 साल कैद; ईरान में सरकार का विरोध करना पड़ा भारी

ईरान में 19 साल की जुड़वां रहीमी सिस्टर्स को इस साल की शुरुआत में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए जेल में जहन्नुम से भी बदतर हालात का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच सरकारी सिस्टम ने एक को सजा-ए-मौत और दूसरी को 25 साल कैद की सजा सुनाई है. परिवार ने हिरासत में प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी साल की शुरुआत में ईरान की इस्फहान सिटी में हुए प्रदर्शनों के बाद सुरक्षाबल इन दोनों बहनों को उनके घर से उठाकर ले गए थे.
तरानेह रहीमी को मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि उनकी बहन रोमिना रहीमी को 25 साल की जेल की सजा दी गई है. गिरफ्तारी के समय दोनों बहनें हाई स्कूल की अपनी पढ़ाई कर रही थीं. 'द गार्जियन' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, नकाबपोश लोग उन्हें आधी रात को उनके घर से ले गए थे. बाद में इन लोगों की पहचान ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा भेजे गए लोगों के तौर पर हुई. दोनों बहनें ईरान में खुफिया काम संभालने वाली बसीज फोर्स के राडार पर थीं.
चार महीने तक उनके परिवार को पता नहीं चला कि वे बहनें कहां हैं. उनकी मां, मर्जियेह नूरमोहम्मदी ने शहर दर शहर कई अस्पतालों, पुलिस के थानों और मोर्चरी जहां लाशें रखी जाती हैं, वहां तक अपनी बच्चियों की तलाश की. कई महीनों की पूछताछ के बाद आखिरकार उन्हें बताया गया कि उनकी दोनों बेटियां इस्फहान की दौलताबाद जेल में बंद हैं.
मां ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि इसी साल मई के महीने में उन्हें अपनी बेटियों से मिलने की इजाजत मिली. पहली नजर में तो वो अपनी बेटियों को पहचान नहीं पाईं क्योंकि उनके शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान थे और चेहरे बुरी तरह सूझे थे. बिलखती मां ने ये भी बताया कि उनकी ममता का गला घोटने की कोशिश की गई. अमेरिका में रह रहे उनके चचेरे भाई ने बताया कि उनके बाल तक नोचे गए. कोहनी, उंगलियों के जोड़ और पैर तक तोड़ दिए गए थे. कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि उनका रेप करने की धमकी दी गई, क्या पता ये हैवानियत भी उनके साथ की गई हो.
अकेले ही अपनी बच्चियों की परवरिश करने वाली सिंगल मदर ने बताया, जेल स्टाफ उनके बाल खींचकर एक सेल से दूसरे सेल ले जाता था. उन्हें तन्हाई में अंधेरी कोठरी में रखा गया और उनको बेटियों के ट्रायल तक में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई.
उनके वकीलों ने कोर्ट को बताया कि बहनों के बयान टॉर्चर करके लिए गए थे. परिवार का दावा है कि ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे पता चले कि दोनों में से किसी एक बहन ने विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में हिस्सा लिया था. पीड़ित परिवार का कहना है कि जनवरी वाले प्रोटेस्ट से इतर उनकी बेटियां उसके पहले भी कभी किसी विरोध-प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई थीं.
आगे चलकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अर्थव्यवस्था में सुधार और लोगों की बात सुनने का संकेत दिया.
फरवरी 2026 में विरोध प्रदर्शनों की दूसरा लहर शुरू हुई जो 28 फरवरी को ईरान पर शुरू हुए अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद पूरी तरह थम गई. इसके चलते अभी भी पूरे खाड़ी इलाके में तनाव बना हुई है. वहां सबसे ज्यादा रार होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर है.