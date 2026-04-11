तेल का रास्ता या मौत का ट्रैप? होर्मुज में माइंस बिछाकर खुद फंस गया ईरान, अब खुद ही खो बैठा कंट्रोल!

Iran Naval Mines Dispute: अमेरिका के साथ शांति वार्ता में भाग लेने के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में पहुंच गया है. इस बीच, अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई सभी नेवल माइंस का पता लगाने में विफल रहा है, जिसके कारण वह अहम शिपिंग लेन को तेजी से फिर से चालू नहीं कर पा रहा है. यह स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और यहां किसी भी तरह की रुकावट का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पड़ता है.

ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि ईरान ने इस जलमार्ग में नेवल माइंस बिछाई थीं. वहीं अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इन माइंस को व्यवस्थित तरीके से ट्रैक नहीं किया गया, जिससे कई माइंस अपनी असली जगह से हट गईं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अव्यवस्था के कारण ईरान अब अपने ही लगाए गए हथियारों का सटीक रिकॉर्ड या लोकेशन ट्रैक करने में सक्षम नहीं है.

ईरान के पास नहीं है माइन हटाने की तकनीक: अमेरिका

ईरानी अधिकारियों ने इस स्थिति को टेक्निकल कमियां बताया है, लेकिन अमेरिकी पक्ष इसे ईरान की सीमित क्षमता के संकेत के रूप में देख रहा है. उनका कहना है कि तेहरान के पास न तो पर्याप्त निगरानी तंत्र है और न ही तेजी से माइन हटाने की तकनीकी क्षमता. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की स्थिति समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है.

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ट्रंप प्रशासन का दबाव और सैन्य विकल्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए सैन्य कार्रवाई की योजना को फिलहाल 2 सप्ताह के लिए टाल दिया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के साथ चल रही कूटनीतिक कोशिशों और ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की संभावित सहमति पर निर्भर करता है. यह कदम संकेत देता है कि वाशिंगटन अभी भी कूटनीतिक समाधान की संभावना तलाश रहा है, लेकिन सैन्य विकल्प को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है.

फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट आंशिक रूप से खुला है, लेकिन ईरान ने समुद्री यातायात को सीमित और नियंत्रित चैनलों तक ही बांध दिया है. जहाजों को केवल तय मार्गों और शर्तों के तहत ही गुजरने की अनुमति दी जा रही है, जिसमें टोल भुगतान जैसी शर्तें भी शामिल हैं. IRGC ने शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि निर्धारित मार्गों से बाहर जाने पर जहाजों के माइन से टकराने का खतरा बना हुआ है.

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बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा कॉरिडोर में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस का परिवहन होता है. हाल ही में भारतीय जहाज ‘नंदा देवी’ भी इसी मार्ग से एलपीजी लेकर गुजरात के वडिनार पोर्ट पहुंचा था, जो इस मार्ग की रणनीतिक अहमियत को दर्शाता है. अगर स्थिति जल्द नियंत्रित नहीं हुई, तो इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति, व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर गंभीर रूप से पड़ सकता है.