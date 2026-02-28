जहां जाओगे... ईरान के टॉप कमांडर मारे गए, कहां हैं सुप्रीम लीडर खामेनेई? अमेरिका ने दिनदहाड़े हमला क्यों किया

अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के कई टॉप कमांडर मारे गए हैं. रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि कई बड़े नेता भी मारे गए हैं. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के घर पर हमले के वीडियो आए हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी लीडरशिप को धमकी दी है कि सरेंडर करो वरना कहीं छिप नहीं पाओगे. जहां जाओगे, वहां मारेंगे. ट्रंप ने ईरान की जनता से भी कहा है कि अब सत्ता ईरान के लोगों के पास होगी. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि खामेनेई कहां हैं और क्या वह सुरक्षित हैं?

स्पष्ट रूप से किसी को पता नहीं है कि खामेनेई कहां हैं. हां, तेहरान में उनके हेडक्वार्टर के पास हमला जरूर हुआ है. अभी यह साफ नहीं है कि हमले के समय खामेनेई अपने हेडक्वार्टर में थे या नहीं. एक ईरानी अधिकारी के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है कि सुप्रीम लीडर को एक सुरक्षित जगह ले जाया गया है. कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि खामेनेई तेहरान में नहीं थे. इराक के आसमान से जाती हुई इजरायली क्रूज मिसाइलें भी देखी गई हैं. वीडियो देखिए.

Israeli cruise missiles crossing over Iraq pic.twitter.com/EZjlp7rauo

दिन के उजाले में हमला क्यों हुआ?

अंदरखाने से खबर है कि अमेरिका और इजरायल का जॉइंट ऑपरेशन महीनों से प्लान किया जा रहा था. ईरान को सरप्राइज देने के लिए दिन के उजाले में हमला किया गया. तेहरान की सेना और लीडरशिप को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि दिन के उजाले में इजरायल और अमेरिका के जेट ईरान में घुसने की हिम्मत करेंगे.

आखिर चुना शनिवार का ही दिन

पिछले दो तीन हफ्ते से हर शनिवार को आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरह से अमेरिका ने लड़ाकू विमान और पोत ईरान के आसपास पहुंचा दिए हैं, अब इस शनिवार को हमला होने ही वाला है. इस बार हमला हुआ तो शनिवार के ही दिन. हमले के बाद ईरान का एयरस्पेस भी खाली हो गया. देखिए.

Airspace clearing after strikes by the United States and Israel in Iran. pic.twitter.com/Oub4T6SrkF

इजरायली सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा है कि जॉइंट ऑपरेशन चार दिनों तक चल सकता है. रमजान के महीने में ईरानियों को सुबह के समय हमले की जरा भी उम्मीद नहीं थी. अब ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया है.

