Advertisement
trendingNow13211605
Hindi Newsदुनियाजहाजों के बाद, समुद्र के नीचे बह रहे इंटरनेट का भी टोल वसूल करेगा ईरान! तेहरान ने फिर बढ़ाई चिंता

जहाजों के बाद, समुद्र के नीचे बह रहे इंटरनेट का भी टोल वसूल करेगा ईरान! तेहरान ने फिर बढ़ाई चिंता

Hormuz Strait: ईरान की योजना होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स पर नियंत्रण बढ़ाने और टोल लगाने की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये केबल्स दुनिया के 97% से अधिक इंटरनेट ट्रैफिक और वित्तीय डेटा को संभालती हैं. इस कदम से वैश्विक साइबर सुरक्षा, डिजिटल व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संचार को लेकर नई चिंताएं बढ़ गई हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 10, 2026, 12:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hormuz Strait, US-Iran War, Global Internet Traffic
Hormuz Strait, US-Iran War, Global Internet Traffic

Iran Internet Cables: ईरान अब सिर्फ तेल और जहाजों के रास्तों में बाधा डालने तक सीमित नहीं रहना चाहता. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान की नजर अब होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स पर है, जो दुनिया के डिजिटल और वित्तीय नेटवर्क के लिए बेहद अहम मानी जाती हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी सरकार इन अंडरसी केबल्स पर नियंत्रण बढ़ाने और इनके इस्तेमाल पर शुल्क (टोल) लगाने की योजना पर विचार कर रही है.

दुनिया के इंटरनेट का बड़ा हिस्सा इन्हीं केबल्स से गुजरता है

विशेषज्ञों के मुताबिक, यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ने वाली ये समुद्री केबल्स वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक का 97 प्रतिशत से अधिक हिस्सा संभालती हैं. इन्हीं के जरिए अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, स्टॉक मार्केट डेटा, क्लाउड सेवाएं और वैश्विक संचार संचालित होता है. ऐसे में अगर ईरान इन केबल्स के संचालन या रखरखाव में बड़ी भूमिका हासिल करता है, तो इसका असर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट सुरक्षा और डिजिटल व्यापार पर पड़ सकता है.

ईरानी कंपनियों को मिल सकती है जिम्मेदारी

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी सरकार इन केबल्स के रखरखाव और निगरानी की जिम्मेदारी घरेलू कंपनियों को सौंपना चाहती है. साथ ही इन केबल्स का उपयोग करने वाली विदेशी कंपनियों और नेटवर्क ऑपरेटरों से शुल्क वसूलने का भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम ईरान की डिजिटल स्ट्रेटेजिक कंट्रोल नीति का हिस्सा हो सकता है, जिसके जरिए वह क्षेत्रीय दबदबा बढ़ाना चाहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बढ़ सकती है वैश्विक चिंता

US और पश्चिमी देशों के लिए यह खबर चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट पहले से ही वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग माना जाता है. अब अगर इंटरनेट और वित्तीय डेटा के अहम नेटवर्क भी भू-राजनीतिक तनाव के दायरे में आते हैं, तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: कंगाली के बाद अब 'महामारी' की मार! पाकिस्तान में 15 साल में 200% बढ़े HIV के मामले

मध्य पूर्व तनाव के बीच नया मोर्चा

हाल के महीनों में खाड़ी क्षेत्र में सैन्य तनाव और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ी है. जहाजों पर हमलों और समुद्री टकरावों के बाद अब इंटरनेट केबल्स पर नियंत्रण की खबर ने एक नया भू-राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है. विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में डेटा रूट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेल और समुद्री व्यापार की तरह वैश्विक शक्ति संघर्ष का अहम हिस्सा बन सकते हैं.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Iran Internet Cableshormuz straitIran -US War

Trending news

'हनुमान सर्किल' या 'टीपू सुल्तान' नाम बदलने को लेकर भड़का तनाव; आमने-सामने आए लोग
Andhra pradesh news
'हनुमान सर्किल' या 'टीपू सुल्तान' नाम बदलने को लेकर भड़का तनाव; आमने-सामने आए लोग
हिमंता के हाथों में फिर होगी असम की कमान, BJP विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला
Himanta Biswa Sarma
हिमंता के हाथों में फिर होगी असम की कमान, BJP विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला
शपथ के बाद विजय का जनता को बड़ा तोहफा, 200 यूनिट बिजली समेत इन ऑर्डर्स पर किए साइन
Tamil Nadu
शपथ के बाद विजय का जनता को बड़ा तोहफा, 200 यूनिट बिजली समेत इन ऑर्डर्स पर किए साइन
बंगाल में सुवेंदु बने खेवनहार, अब केरल में भी BJP की वही डगर? एक दशक में खिलेगा कमल!
West Bengal
बंगाल में सुवेंदु बने खेवनहार, अब केरल में भी BJP की वही डगर? एक दशक में खिलेगा कमल!
कौन हैं फर्राटेदार हिंदी बोलने वालीं एस कीर्तना? विजय के 9 रत्नों में हुईं शामिल
Who is S Keerthana
कौन हैं फर्राटेदार हिंदी बोलने वालीं एस कीर्तना? विजय के 9 रत्नों में हुईं शामिल
थलापति के साथ इन 9 लोगों ने ली शपथ, देखें विजय कैबिनेट की पूरी लिस्ट
thalapathy vijay
थलापति के साथ इन 9 लोगों ने ली शपथ, देखें विजय कैबिनेट की पूरी लिस्ट
विजय शपथ ले रहे थे.. ताली बजाते ही फफक कर रो पड़े के पिता, कैमरे में कैद हुआ भावुक पल
Thalapathy Vijay CM
विजय शपथ ले रहे थे.. ताली बजाते ही फफक कर रो पड़े के पिता, कैमरे में कैद हुआ भावुक पल
1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा HC?
Tamil Nadu
1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा HC?
केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दे असम-पुडुचेरी वाली गलती?
keralam
केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दे असम-पुडुचेरी वाली गलती?
पानी की किल्लत ने ली बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?
Maharashtra
पानी की किल्लत ने ली बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?