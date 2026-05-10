जहाजों के बाद, समुद्र के नीचे बह रहे इंटरनेट का भी टोल वसूल करेगा ईरान! तेहरान ने फिर बढ़ाई चिंता

Iran Internet Cables: ईरान अब सिर्फ तेल और जहाजों के रास्तों में बाधा डालने तक सीमित नहीं रहना चाहता. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान की नजर अब होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स पर है, जो दुनिया के डिजिटल और वित्तीय नेटवर्क के लिए बेहद अहम मानी जाती हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी सरकार इन अंडरसी केबल्स पर नियंत्रण बढ़ाने और इनके इस्तेमाल पर शुल्क (टोल) लगाने की योजना पर विचार कर रही है.

दुनिया के इंटरनेट का बड़ा हिस्सा इन्हीं केबल्स से गुजरता है

विशेषज्ञों के मुताबिक, यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ने वाली ये समुद्री केबल्स वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक का 97 प्रतिशत से अधिक हिस्सा संभालती हैं. इन्हीं के जरिए अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, स्टॉक मार्केट डेटा, क्लाउड सेवाएं और वैश्विक संचार संचालित होता है. ऐसे में अगर ईरान इन केबल्स के संचालन या रखरखाव में बड़ी भूमिका हासिल करता है, तो इसका असर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट सुरक्षा और डिजिटल व्यापार पर पड़ सकता है.

ईरानी कंपनियों को मिल सकती है जिम्मेदारी

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी सरकार इन केबल्स के रखरखाव और निगरानी की जिम्मेदारी घरेलू कंपनियों को सौंपना चाहती है. साथ ही इन केबल्स का उपयोग करने वाली विदेशी कंपनियों और नेटवर्क ऑपरेटरों से शुल्क वसूलने का भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम ईरान की डिजिटल स्ट्रेटेजिक कंट्रोल नीति का हिस्सा हो सकता है, जिसके जरिए वह क्षेत्रीय दबदबा बढ़ाना चाहता है.

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बढ़ सकती है वैश्विक चिंता

US और पश्चिमी देशों के लिए यह खबर चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट पहले से ही वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग माना जाता है. अब अगर इंटरनेट और वित्तीय डेटा के अहम नेटवर्क भी भू-राजनीतिक तनाव के दायरे में आते हैं, तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है.

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मध्य पूर्व तनाव के बीच नया मोर्चा

हाल के महीनों में खाड़ी क्षेत्र में सैन्य तनाव और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ी है. जहाजों पर हमलों और समुद्री टकरावों के बाद अब इंटरनेट केबल्स पर नियंत्रण की खबर ने एक नया भू-राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है. विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में डेटा रूट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेल और समुद्री व्यापार की तरह वैश्विक शक्ति संघर्ष का अहम हिस्सा बन सकते हैं.