सीजफायर डील पर सहमत हुआ US, ईरान... ट्रंप के पास पहुंची फाइल, क्यों नहीं मिली मंजूरी?

US Iran Ceasefire Deal: अमेरिका और ईरान 60 दिनों के लिए युद्धविराम बढ़ाने की एक शुरुआती डील के लिए सहमत हो गए हैं. हालांकि, इस समझौते को अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिलनी बाकी है.
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Donald Trump: ईरान और अमेरिका के बीच कई महीनों से तनाव चल रहा है. सीजफायर तो दोनों देशों में हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं. बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम एक बड़े समझौते के करीब हैं, हालांकि, ये समझौता कब होगा इसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही थी. अब ईरान और अमेरिका 60 दिनों के लिए युद्धविराम बढ़ाने की एक शुरुआती डील के लिए सहमत हो गए हैं. पर इस समझौते को अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिलनी बाकी है.
सूत्रों ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि दोनों देश सीजफायर बढ़ाने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए हैं, दोनों देशों के बड़े नेताओं को इस डील के बारे में जानकारी भी दे दी गई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि डील के फ्रेमवर्क पर काम हो चुका है और ज्यादातर बात पर सहमति भी बन चुकी है, लेकिन दोनों पार्टियों के सीनियर लीडरशिप को अभी भी अपनी मंजूरी देनी है. ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इसपर सोचने के लिए कुछ दिन चाहिए.
60 दिनों के सीजफायर डील में कहा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग का फ्री फ्लो शामिल होगा, मतलब कि इस्लामिक रिपब्लिक स्ट्रेटेजिक चोकपॉइंट से गुजरने वाले जहाजों से टोल नहीं ले पाएगा. एक US अधिकारी ने पब्लिकेशन को बताया कि स्ट्रेट में कोई परेशानी नहीं होगी और ईरान को 30 दिनों के अंदर वॉटरवे से सभी माइंस भी हटाने होंगे. जहां तक US नेवल ब्लॉकेड की बात है तो उसपर US अधिकारी ने कहा कि इसे होर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल शिपिंग के लेवल के हिसाब से हटाया जाएगा.
इसके अलावा अमेरिका कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने को तैयार है ताकि ईरान तेल बेच सके, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा. दोनों देश यूरेनियम संवर्धन और परमाणु सामग्री को खत्म करने के तरीके पर बातचीत करेंगे, ईरान के फ्रीज किए गए फंड और प्रतिबंधों पर भी बातचीत होगी. यह डेवलपमेंट तब हुआ जब वॉशिंगटन और तेहरान ने एक-दूसरे पर फायरिंग के बाद चल रहे सीजफायर को तोड़ने का आरोप लगाया, यह लड़ाई इस्लामिक रिपब्लिक पर US-इजरायली हमलों के साथ शुरू होने के तीन महीने बाद हुई थी.
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