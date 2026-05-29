Advertisement
trendingNow13231820
Hindi Newsदुनियासीजफायर डील पर सहमत हुआ US, ईरान... ट्रंप के पास पहुंची फाइल, क्यों नहीं मिली मंजूरी?

सीजफायर डील पर सहमत हुआ US, ईरान... ट्रंप के पास पहुंची फाइल, क्यों नहीं मिली मंजूरी?

US Iran Ceasefire Deal: अमेरिका और ईरान  60 दिनों के लिए युद्धविराम बढ़ाने की एक शुरुआती डील के लिए सहमत हो गए हैं. हालांकि, इस समझौते को अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिलनी बाकी है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 29, 2026, 06:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सीजफायर डील पर सहमत हुआ US, ईरान... ट्रंप के पास पहुंची फाइल, क्यों नहीं मिली मंजूरी?

Donald Trump: ईरान और अमेरिका के बीच कई महीनों से तनाव चल रहा है. सीजफायर तो दोनों देशों में हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं. बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम एक बड़े समझौते के करीब हैं, हालांकि, ये समझौता कब होगा इसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही थी.  अब ईरान और अमेरिका 60 दिनों के लिए युद्धविराम बढ़ाने की एक शुरुआती डील के लिए सहमत हो गए हैं. पर इस समझौते को अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिलनी बाकी है.

सूत्रों ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि दोनों देश सीजफायर बढ़ाने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए हैं, दोनों देशों के बड़े नेताओं को इस डील के बारे में जानकारी भी दे दी गई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि डील के फ्रेमवर्क पर काम हो चुका है और ज्यादातर बात पर सहमति भी बन चुकी है, लेकिन दोनों पार्टियों के सीनियर लीडरशिप को अभी भी अपनी मंजूरी देनी है. ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इसपर सोचने के लिए कुछ दिन चाहिए.

60 दिनों के सीजफायर डील में कहा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग का फ्री फ्लो शामिल होगा, मतलब कि इस्लामिक रिपब्लिक स्ट्रेटेजिक चोकपॉइंट से गुजरने वाले जहाजों से टोल नहीं ले पाएगा. एक US अधिकारी ने पब्लिकेशन को बताया कि स्ट्रेट में कोई परेशानी नहीं होगी और ईरान को 30 दिनों के अंदर वॉटरवे से सभी माइंस भी हटाने होंगे. जहां तक ​​US नेवल ब्लॉकेड की बात है तो उसपर US अधिकारी ने कहा कि इसे होर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल शिपिंग के लेवल के हिसाब से हटाया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा अमेरिका कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने को तैयार है ताकि ईरान तेल बेच सके, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा. दोनों देश यूरेनियम संवर्धन और परमाणु सामग्री को खत्म करने के तरीके पर बातचीत करेंगे, ईरान के फ्रीज किए गए फंड और प्रतिबंधों पर भी बातचीत होगी. यह डेवलपमेंट तब हुआ जब वॉशिंगटन और तेहरान ने एक-दूसरे पर फायरिंग के बाद चल रहे सीजफायर को तोड़ने का आरोप लगाया, यह लड़ाई इस्लामिक रिपब्लिक पर US-इजरायली हमलों के साथ शुरू होने के तीन महीने बाद हुई थी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Iran US ceasefire deal

Trending news

राजौरी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, आखिरी चरण में पहुंचा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’
Jammu Kashmir
राजौरी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, आखिरी चरण में पहुंचा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’
वरुण देवता हुए मेहरबान! 44 डिग्री से सीधे 35°C पर आएगा पारा, IMD का रेड अलर्ट
weather update
वरुण देवता हुए मेहरबान! 44 डिग्री से सीधे 35°C पर आएगा पारा, IMD का रेड अलर्ट
जाने से पहले DK के लिए कौन सी चुनौती खड़ी कर गए सिद्धा? आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत
Karnataka News in Hindi
जाने से पहले DK के लिए कौन सी चुनौती खड़ी कर गए सिद्धा? आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत
देश की कमाई 30 लाख घुसपैठियों ने खाई? ममता सरकार के डायरेक्ट कैश घोटाले का विश्लेषण
West Bengal
देश की कमाई 30 लाख घुसपैठियों ने खाई? ममता सरकार के डायरेक्ट कैश घोटाले का विश्लेषण
कौन थे रिटायर्ड IAS धनेंद्र कुमार, जिनकी दिल्ली में हुए AC ब्लास्ट में चली गई जान?
IAS Dhanendra Kumar
कौन थे रिटायर्ड IAS धनेंद्र कुमार, जिनकी दिल्ली में हुए AC ब्लास्ट में चली गई जान?
TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खेत में गाड़ी नोटों की बोरियां, कहां से आई ये दौलत?
DNA
TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खेत में गाड़ी नोटों की बोरियां, कहां से आई ये दौलत?
मिल्क कैपिटल शहर कहलाता है ये शहर, कम लोगों को मालूम होगी; किल्लत से सरप्लस की कहानी
milk
मिल्क कैपिटल शहर कहलाता है ये शहर, कम लोगों को मालूम होगी; किल्लत से सरप्लस की कहानी
भारत का वो इलाका, जो उगाता देश की आधी लीची, लोग कहते 'भारत की Litchi Capital'
Litchi
भारत का वो इलाका, जो उगाता देश की आधी लीची, लोग कहते 'भारत की Litchi Capital'
लगातार 331 दिन पड़ती रही बारिश, धरती पर एक बार में सबसे ज्यादा पानी कहां बरसा था?
Meghalaya Rain
लगातार 331 दिन पड़ती रही बारिश, धरती पर एक बार में सबसे ज्यादा पानी कहां बरसा था?
लगातार 331 दिन पड़ती रही बारिश, धरती पर एक बार में सबसे ज्यादा पानी कहां बरसा था?
Meghalaya Rain
लगातार 331 दिन पड़ती रही बारिश, धरती पर एक बार में सबसे ज्यादा पानी कहां बरसा था?