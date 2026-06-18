पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने समझौते के बाद एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बीच आज ऐतिहासिक ‘इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग’ पर इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो गए हैं. इस ज्ञापन पर दोनों देशों के माननीय राष्ट्रपतियों ने साइन किए हैं और मीडिएटर के तौर पर मैंने भी इसे मंजूरी दी है. अपनी-अपनी सरकारों के सबसे ऊंचे लेवल पर इस एग्रीमेंट पर साइन करना, झगड़े के डिप्लोमैटिक हल के लिए दोनों पक्षों का कमिटमेंट दिखाता है.