Shahbaz Sharif: पिछले कई महीनों से अमेरिका और ईरान में युद्ध छिड़ा था. सीजफायर के बाद भी दोनों देशों में तनाव था. ये तनाव अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है. अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है. कई अहम मुद्दों पर सहमति बनने के बाद हुए इस समझौते की वजह से पूरी दुनिया में खुशी की लहर है. हालांकि, पाकिस्तान इस समझौते का 'सेहरा' अपने सिर पर बांधना चाहता है.
पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने समझौते के बाद एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बीच आज ऐतिहासिक ‘इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग’ पर इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो गए हैं. इस ज्ञापन पर दोनों देशों के माननीय राष्ट्रपतियों ने साइन किए हैं और मीडिएटर के तौर पर मैंने भी इसे मंजूरी दी है. अपनी-अपनी सरकारों के सबसे ऊंचे लेवल पर इस एग्रीमेंट पर साइन करना, झगड़े के डिप्लोमैटिक हल के लिए दोनों पक्षों का कमिटमेंट दिखाता है.
आगे कहा MoU तुरंत लागू होगा और पहले कदम के तौर पर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान तुरंत होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल देगा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तुरंत नेवल ब्लॉकेड हटा देगा. मैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, डोनाल्ड जे. ट्रंप को दिल से बधाई और दिल से तारीफ करता हूं, जिनकी डिप्लोमेसी के प्रति पक्की कमिटमेंट और शांतिपूर्ण हल को तरजीह देने से एक बार फिर उस झगड़े को खत्म करने में मदद मिली है जिसके इस इलाके और उससे आगे के लिए खतरनाक नतीजे हो सकते थे.
शहबाज ने आगे लिखा कि मैं इस कामयाबी में जे.डी. वैन्स, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर समेत यूनाइटेड स्टेट्स की बातचीत करने वाली टीम के समर्पण और बिना थके कोशिशों की भी तारीफ करता हूं, जिन्होंने इस कामयाबी में बहुत कीमती योगदान दिया है. मैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सुप्रीम लीडर हिज एमिनेंस अयातुल्ला सैय्यद मोजतबा होसैनी खामेनेई और प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन के प्रति उनकी समझदारी, दूर की सोच और शांति के मकसद को अपनाने के लिए उनके जज्बे के लिए अपना गहरा सम्मान और तारीफ जाहिर करता हूं.
इसके अलावा लिखा कि मैं मोहम्मद बाघेर गालिबफ, अब्बास अराघची और एस्कंदर मोमेनी समेत ईरानी बातचीत करने वाली टीम की कोशिशों को भी पहचानना चाहता हूं, जिनके सब्र, लगन और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के लिए कमिटमेंट ने इस समझौते को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाई.