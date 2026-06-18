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बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ईरान-अमेरिका डील समझौते का 'सेहरा' अपने सिर बांधने चले शहबाज

Iran-US Agreement: जिस घड़ी का लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है. अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है. इस समझौते का श्रेय लेने की कोशिश शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 18, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:21 AM IST
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ईरान-अमेरिका डील समझौते का 'सेहरा' अपने सिर बांधने चले शहबाज

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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