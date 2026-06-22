विगत 19 जून को जिनेवा में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो गए. किन्तु दुनिया के ऊपर मंडराता विश्व युद्ध का ख़तरा फिलहाल टला नहीं है. चौदह अनुच्छेदों का यह अंतरिम समझौता अभी अस्थायी है - साठ दिन के अंदर एक अंतिम समझौता लागू होने की सम्भावना है. इसके नतीजे में अमेरिका ने तो लड़ाई रोक दी है पर इजरायल द्वारा अभी भी लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में ईरान ने पहले तो आगे वार्ता से इनकार कर दिया, किन्तु क़तर और पाकिस्तान के बीच बचाव से वार्ता फिर शुरू हो गयी है. इधर इजरायल ने स्पष्ट कर दिया है कि वह फिलहाल लेबनान से अपनी सेनाएं नहीं हटाएगा.
इस समझौते से अमेरिका तो हर तरह घाटे में ही रहा है. विश्व के सबसे ताक़तवर देश की छवि को एक करारा धक्का लगा है. ईरान जैसे देश ने यह दिखा दिया है कि वह अमेरिका के सामने डटकर खड़ा रह सकता है. अमेरिका के ईरान के विरुद्ध प्राथमिक उद्देश्यों में से अधिकतर विफल रहे हैं. न तो अमेरिका ईरान में कट्टरतावादी सरकार बदलवा पाया है, न ही कोई विद्रोह करा पाया है.
अमेरिका और इजरायल के सामूहिक हमलों के बाद भी , अमेरिकी पेंटागन के आकलनों के अनुसार, ईरान के पास अभी भी ड्रोन और मिसाइलों के ज़खीरे का लगभग आधा बचा हुआ है, जबकि 108 दिवसीय युद्ध में अमेरिका द्वारा इस्तेमाल हुई मिसाइलों की पुनरापूर्ति करने में, वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, कम से कम छह वर्ष लगेंगे.
मूडीज एनालिसिस के अनुसार, अमेरिका के लिए युद्ध पर यह खर्च 132 अरब डॉलर से अधिक का है, जबकि हार्वर्ड केनेडी स्कूल के अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अमेरिका के लिए युद्ध की यह लागत तो 1000 अरब डॉलर (10 खरब डॉलर) तक जा सकती है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के तीन प्रतिशत से भी अधिक होगी.
समझौते के अनुसार, अमेरिका और उसके खाड़ी के सहयोगी देश ईरान में पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर देंगे. विश्व में हुई अमेरिका की किरकिरी के अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति को घर में ही आलोचना का सामना पड़ रहा है. ट्रम्प के वफादार सीनेटर बिल कैसिडी ने तो इस समझौते को अमेरिकी विदेश नीति की " दशकों में सबसे बड़ी ग़लती " बताया है. इस समझौते का सीधा असर नवम्बर में होने वाले अमेरिकी सीनेट की 37 सीटों पर उपचुनाव पर भी पड़ेगा. यदि समझौता टूटा, तो ट्रम्प के लिए समस्या और भी गंभीर हो सकती है.
इस युद्ध के रुकने से ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी. अमेरिका ने ईरान से समस्त अमेरिकी तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने का वादा किया है तथा ईरान को कच्चे तेल व सम्बंधित उत्पादों के निर्यात की खुली छूट दे दी है.
अभी तक होर्मुज में ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाकर जहाज़ों के लिए रास्ता रोका था, फिर अमेरिका ने इसकी नौसैनिक नाकाबंदी कर ली थी. अब समझौते के अनुसार, होर्मुज को सामान्य व्यापारिक परिवहन के लिए खोल दिया गया है, किन्तु ईरान को यह अधिकार दिया गया है कि साठ दिनों की अवधि के पश्चात् वह ओमान से सलाह करके होर्मुज से गुज़रने वाले जहाज़ों से शुल्क वसूल कर सकता है.
अमेरिका के बाद सबसे बड़ा नुकसान इजरायल को है. इजरायली जनता बेंजामिन नेतन्याहू से पूछेगी चार वर्षों के युद्ध में 26 सैनिकों की मौत और अरबों डॉलर की संपत्ति नष्ट करने के बाद आखिर इजरायल को हासिल क्या हुआ? इजरायल और खासकर नेतन्याहू के लिए तो यह राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है. युद्ध खत्म होने से नेतन्याहू आगामी चुनाव हार जाएंगे. इजरायल की अपराजेयता का भ्रम टूटा सो अलग.
यह भ्रम भी टूट गया है कि अमेरिका खाड़ी के देशों को सुरक्षित रख सकता है.
2021 में चीन द्वारा ईरान को 400 अरब डॉलर तेल क्षेत्र तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के बदले ईरान द्वारा बीस साल तक चीन को देने का समझौता, जो युद्ध के कारण ठप हो गया था, अब फिर खुल जाएगा.
भारत को कच्चे तेल की रुकी हुई आपूर्ति फिर चालू हो जाएगी, जिससे अंततः मंहगाई कम होने की सम्भावना है. ईरान की रुकी हुई चाबहार परियोजना भारत फिर शुरू कर सकता है.
समझौते से पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय कद बढ़ा है. रूस पर लगे प्रतिबंधों की समाप्ति की आशाएं बढ़ गईं हैं. यूरोप में भी आर्थिक स्थिरता आ सकती है, ऊर्जा की कीमतें कम हो सकती हैं. शेष विश्व में तेल की कीमते गिरेंगी. किन्तु क्या ट्रम्प अपनी बात पर रहेंगे या स्वभावानुसार गोल पोस्ट बदलते रहेंगे और क्या नेतन्याहू मान जाएंगे, इसी पर शांति का भविष्य निर्भर है.