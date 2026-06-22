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अमेरिका-इजराइल को क्या मिला और ईरान ने क्या खोया? 108 दिन की जंग के बाद डील का पूरा हिसाब

विगत 19 जून को जिनेवा में स. राज्य अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो गए I किन्तु दुनिया के ऊपर मंडराता विश्व युद्ध का ख़तरा फिलहाल टला नहीं है I चौदह अनुच्छेदों का यह अंतरिम समझौता अभी अस्थायी है - साठ दिन के अंदर एक अंतिम समझौता लागू होने की सम्भावना है I

Written ByJitendra Kumar Tripathi
Published: Jun 22, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:24 PM IST
अमेरिका-इजराइल को क्या मिला और ईरान ने क्या खोया? 108 दिन की जंग के बाद डील का पूरा हिसाब

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