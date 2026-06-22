विगत 19 जून को जिनेवा में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो गए. किन्तु दुनिया के ऊपर मंडराता विश्व युद्ध का ख़तरा फिलहाल टला नहीं है. चौदह अनुच्छेदों का यह अंतरिम समझौता अभी अस्थायी है - साठ दिन के अंदर एक अंतिम समझौता लागू होने की सम्भावना है. इसके नतीजे में अमेरिका ने तो लड़ाई रोक दी है पर इजरायल द्वारा अभी भी लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में ईरान ने पहले तो आगे वार्ता से इनकार कर दिया, किन्तु क़तर और पाकिस्तान के बीच बचाव से वार्ता फिर शुरू हो गयी है. इधर इजरायल ने स्पष्ट कर दिया है कि वह फिलहाल लेबनान से अपनी सेनाएं नहीं हटाएगा.