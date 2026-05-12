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Hindi Newsदुनिया34 दिनों से युद्ध विराम, फिर भी युद्ध के मुहाने पर क्यों खड़े हैं अमेरिका और ईरान?

34 दिनों से युद्ध विराम, फिर भी युद्ध के मुहाने पर क्यों खड़े हैं अमेरिका और ईरान?

मिडिल ईस्ट का सुलगना खत्म नहीं हो रहा. सीजफायर के ऐलान के बाद भी दोनों देशों को एक-दूसरे पर ऐतबार नहीं है. अमेरिका चाहता है कि ईरान होर्मुज खोले और अपना परमाणु प्लान रोके जो तेहरान को मंजूर नहीं. ट्रंप का हालिया बयान साबित करता है कि सीजफायर फिलहाल 'वेटिंलेटर' पर है. 

 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 12, 2026, 07:11 PM IST
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us iran ceasefire
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ईरान के साथ अमेरिका का सीजफायर 8 अप्रैल से चल रहा है. यानी अब तक 34 दिन हो गए. दोनों देशों के बीच कोई सीधी गोलीबारी या आमने-सामने की लड़ाई नहीं हुई. लेकिन, सीजफायर के बीच कई मौके ऐसे आए, जब दोनों तरफ से बयानबाजी खतरनाक मोड़ पर पहुंची. एक वक्त ऐसा आया, जब ट्रंप ने कह दिया कि ईरान अगर डील नहीं मानेगा, तो उसकी पूरी नस्ल कुछ घंटों में बर्बाद कर सकते हैं. अब वही ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ सीजफायर वेंटिलेटर यानी लाइफ सपोर्ट पर पहुंच चुका है. क्या है इसके मायने, समझिए इस रिपोर्ट से...

सीजफायर पर ट्रंप बहुत पॉजिटिव नहीं

मई के महीने में पूरे मिडिल ईस्ट का टेंपरेचर वैसे ही हाई हो जाता है, ऊपर से ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी से गरम हो रहा पूरे मिडिल ईस्ट का पारा. 8 अप्रैल को अमेरिका की तरफ से सीजफायर के ऐलान के बाद जो उम्मीद मिडिल ईस्ट में शांति की दिख रही थी, वो अब उबलते तापमान पर भाप बनकर उड़ती दिख रही है. ईरान के साथ सीजफायर पर ट्रंप बहुत पॉजिटिव नहीं हैं. इसे समझने के लिए 34 दिन पीछे चलना पड़ेगा, जब अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों ने बातचीत का माहौल तैयार किया था. तभी ट्रंप ने कुछ बातें साफ कर दी थी. 

 

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हालांकि पहले दौर की बातचीत में ईरान ने भी अपना रुख साफ कर दिया था कि वो किन मुद्दों पर शांति का रास्ता अख्तियार कर सकता है और किन मुद्दों को अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है. इसे कुछ प्वाइंट्स के जरिए समझिए.

लाइफ सपोर्ट पर कैसे पहुंचा सीजफायर?

8 अप्रैल के बाद दोनों देशों के बयानों की तल्खी देखिए

1. अमेरिका ने कहा- होर्मुज को सबके लिए खोलना होगा.
   ईरान ने कहा- अमेरिका नाकेबंदी हटाए, तभी खोलेंगे.

2. अमेरिका ने कहा- 440 किलो संवर्धित यूरेनियम सौंपना होगा.
    ईरान ने कहा- संवर्धित यूरेनियम हम किसी को नहीं देने वाले.

3. अमेरिका ने कहा- हमारी शर्तें पूरी तरह माननी होंगी
  ईरान ने कहा- हम अपनी संप्रभुता के खिलाफ कोई शर्त नहीं मानेंगे

ये तीन प्वाइंट्स हैं, जो पिछले 34 दिन से ईरान और अमेरिका के बीच शांति की तमाम पहल और बातचीत में रोड़ा बने हुए हैं. ईरान न तो अपनी संप्रभुता से कोई समझौता करना चाहता है और ना ही अमेरिका के कहने पर अपने परमाणु कार्यक्रम रोकने को तैयार है. इसीलिए 2 दिन पहले जब ईरान की तरफ से 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजा गया, तो ट्रंप ने उसे कचरे का टुकड़ा करार दिया.

ट्रंप बोले- ईरान का प्रस्ताव कचरा

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम अविश्वसनीय रूप से कमजोर दिख रहा है. मुझे लगता है, ये अपने सबसे नाजुक दौर में आ चुका है, जबसे मैंने उनका भेजा कचरा (ईरान का शांति प्रस्ताव) पढ़ा है. मैंने कहा- मैं इसे आगे पढ़ने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता. इसलिए मैं कहूंगा, ये बेहद कमजोर स्थिति में है. यूं कहिए, ये लाइफ सपोर्ट पर है.

अंतिम सबक सिखाने की धमकी

पाकिस्तान में ईरान से संभावित बातचीत से पहले ट्रंप का ये आक्रामक रुख सीजफायर के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं. वो ईरान पर ना सिर्फ अमेरिका को 5 दशकों से ब्लैकमेल करने के आरोप लगा रहे हैं, बल्कि उसे अंतिम सबक सिखाने की धमकी खुलेआम दे रहे हैं.

पाकिस्तान के जरिए ट्रंप तक पहुंचा जवाब

इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियान ने कहा था कि ईरान क्षेत्रीय तनाव से निपटने के लिए कई रास्तों पर विचार कर रहा है. इनमें सम्मान और मजबूती के साथ बातचीत भी शामिल है. दरअसल ईरान ने सीजफायर पर अपना जवाब पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को भेजा था. 

इस प्रस्ताव में होर्मुज को खोलने से लेकर लेबनान जैसे पूरे क्षेत्र में युद्ध हमेशा के लिए खत्म करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव नहीं डालने की बात की की गई है. इसमें सभी बड़े-बड़े विवादित मुद्दों का जिक्र किया गया था, जिनमें शांति का पेच फंसा हुआ है. इसमें होर्मुज स्ट्रेट, ईरानी जहाजों की अमेरिकी नाकेबंदी, परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे मुद्दे शामिल है. 

हमारी स्पेशल फोर्स तैयार है- ट्रंप

ईरान की तरफ से प्रस्ताव में कही गई बातें सुनकर ट्रंप जैसे आग बबूला हो गए. ट्रंप ने कहा कि हमारी स्पेशल फोर्स तैयार है. उन्हें पता है कि ईरान ने 440 किलो संवर्धित यूरेनियम कहां छिपा रखा है. हम चाहते हैं कि वो  हमें सौंप दें. अगर वो इसके आसपास भी फटकेंगे तो हमारी स्पेशल फोर्स उन्हें उड़ा देगी. 

ईरान का प्रस्ताव ठुकराने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार आक्रामक हैं. ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान पर दबाव वो इतना बढ़ा चुके हैं कि वो कट्टरपंथी नेताओं को भी झुकाने में कामयाब होंगे. ट्रंप के इस आक्रामक रुख और होर्मुज से लेकर ओमान और जिब्रालटर की घेराबंदी के साथ मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है. सिर्फ एक चिंगारी बड़े युद्ध की शुरुआत फिर से कर सकती है.

 

 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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