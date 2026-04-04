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Hindi NewsदुनियाUS पर भारी पड़ा ईरान का पलटवार! 2 फाइटर जेट और 5 हेलीकॉप्टर ढेर; पायलट का पता बताने वाले को मिलेगा ईनाम

US पर भारी पड़ा ईरान का पलटवार! 2 फाइटर जेट और 5 हेलीकॉप्टर ढेर; पायलट का पता बताने वाले को मिलेगा ईनाम

2 Fighter Jets and 5 Helicopters Destroyed: ईरान ने अमेरिका के 2 फाइटर जेट और 5 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा कर हड़कंप मचा दिया है, जिस पर ईरानी स्पीकर ने तंज कसते हुए अमेरिका से अपने लापता पायलटों को ढूंढने को कहा है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 04, 2026, 09:01 AM IST
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US पर भारी पड़ा ईरान का पलटवार! 2 फाइटर जेट और 5 हेलीकॉप्टर ढेर; पायलट का पता बताने वाले को मिलेगा ईनाम

2 Fighter Jets and 5 Helicopters Destroyed: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. हाल ही में ईरान ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के 2 फाइटर जेट और 5 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है. जहां एक तरफ ईरान में इस खबर के बाद जश्न का माहौल है और लापता अमेरिकी पायलटों पर इनाम की घोषणा की गई है, वहीं अमेरिका ने भी अपने एक फाइटर जेट के गिरने की बात स्वीकार की है.

इस घटना ने न केवल खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की आहट तेज कर दी है, बल्कि अमेरिका के उस दावे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें वो खुद को हवाई क्षेत्र का बेताज बादशाह बताता था. आइए जानते हैं, आखिर उन अमेरिकी फाइटर जेट्स में ऐसी क्या खासियत थी जिन्हें गिराने का दावा ईरान कर रहा है और क्यों इस घटना ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है.

एफ-15ई स्ट्राइक ईगल

F-15E स्ट्राइक ईगल एक ऑल-वेदर मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे खास रूप से लंबी दूरी के हमलों और एयर डोमिनेंस के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है जो मैक 2.5 तक जा सकती है. साथ ही ये भारी मात्रा में हथियार ले जाने की क्षमता रखती है. ये 29,500 पाउंड तक के पेलोड के साथ दुश्मन की सीमा के भीतर गहरे हमले करने में सक्षम है. इस फाइटर जेट में दो इंजन और इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं. इसके कंफर्मल फ्यूल टैंक इसे बिना एक्सटर्नल टैंकों के भी लंबी दूरी तक उड़ान भरने की शक्ति देते हैं.

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F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट

F/A-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिकी नौसेना का खास कैरियर-बेस्ड फाइटर जेट है, जो अपनी वर्सेटिलिटी के लिए जाना जाता है. इसकी खासियत इसका डिजिटल फ्लाई-बाय-वायर सिस्टम और हाई एंगल ऑफ अटैक पर बेहतरीन कंट्रोल है, जो इसे डॉगफाइट में बहुत फुर्तीला बनाता है. इसके आधुनिक APG-79 AESA रडार और नेटवर्किंग क्षमताएं इसे दुश्मन के रडार को चकमा देने का काम करती है.

मोहम्मद-बाघेर गालिबफ ने कसा तंज

इसी बीच ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद-बाघेर गालिबफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई तंज भरे पोस्ट किए. उनके इन पोस्ट्स ने इस पूरे मामले को और चर्चा में ला दिया है. गालिबाफ ने अपने एक पोस्ट में अमेरिका पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि ईरान को लगातार 37 बार धूल चटाने के बाद, अब ये बिना किसी ठोस रणनीति वाला युद्ध बनकर रह गया है. अब वो लोग सिर्फ ऐसे गुहार लगा सकते हैं "अरे! क्या कोई हमारे पायलटों को ढूंढ सकता है? प्लीज?"जिस जंग की शुरुआत बड़े-बड़े दावों के साथ हुई थी, वो अब सिर्फ खोए हुए लड़ाकों की तलाश तक सिमट कर रह गई है.

अमेरिका ने भी मानी जेट गिराने की बात

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने भी एक फाइटर जेट गिरने की बात मानी है. बताया गया है कि दक्षिण-पश्चिमी ईरान में एक जेट क्रैश हुआ था. इसमें सवार एक पायलट को बचा लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है. इसके अलावा, एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर भी हमला हुआ था. हालांकि अमेरिका का कहना है कि हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है, लेकिन वह गिरा नहीं है. दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उसने एक और अमेरिकी जेट, A-10 वार्थोग, को होर्मुज जलडमरूमध्य के पास मार गिराया है.

रिफाइनरी प्लांट को बनाया निशाना

इस बीच खाड़ी क्षेत्र में भी तनाव बढ़ गया है. कुवैत ने आरोप लगाया है कि ईरान ने वहां के एक तेल रिफाइनरी और पानी के प्लांट को निशाना बनाया. हालांकि ईरान ने इस आरोप से साफ इनकार कर दिया है. हालात को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ रही है. युद्ध जैसी स्थिति बनने की आशंका भी जताई जा रही है. इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के सीजफायर प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है. इससे साफ है कि फिलहाल तनाव कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं.

युद्ध को लेकर अमेरिका में उठ सकते हैं सवाल

विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहेगा. एक विश्लेषक ने कहा कि अमेरिकी जेट गिराए जाने की खबर से माहौल बदल सकता है. इससे अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर सवाल उठ सकते हैं. खासकर तब जब पायलट लापता हों या नुकसान ज्यादा हो. अब तक अमेरिका ये कहता रहा है कि उसके पास पूरी हवाई बढ़त है, लेकिन इस घटना ने उस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कुल मिलाकर, यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच टकराव को और तेज कर सकता है. एक तरफ सैन्य कार्रवाई जारी है, तो दूसरी तरफ बयानबाजी भी तेज हो गई है. ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि हालात कब तक सामान्य होंगे. फिलहाल दुनिया की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है. आने वाले दिनों में ही साफ होगा कि यह तनाव और बढ़ेगा या कोई रास्ता निकलेगा.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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