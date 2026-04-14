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Hindi Newsदुनियाईरानी दूतावास का डिजिटल अटैक, डोनाल्ड ट्रंप को बनाया समुद्री लुटेरा; सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप!

ईरानी दूतावास का 'डिजिटल अटैक', डोनाल्ड ट्रंप को बनाया 'समुद्री लुटेरा'; सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप!

Iranian Embassy X Post: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब डिजिटल वॉर में तब्दील होता जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ऐसी पोस्ट शेयर की है जिसे देखर अमेरिकी हैरान हैं. ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कैबिनेट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दूतावास के X अकाउंट से पोस्ट किए गए AI-जनरेटेड मीम्स में ट्रंप, जेडी वेंस और पीट हेगसेथ को 'समुद्री लुटेरों' के रूप में दिखाया गया है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:31 AM IST
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Image-Iran Embassy SA
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Donald Trump AI Memes: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब सिर्फ मिसाइल और हमलों तक सीमित नहीं रहा, दोनों देशों के बीच तनाव अब सोशल मीडिया पर भी एक अनोखे डिजिटल युद्ध में तब्दील हो गया है. दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने बीते कुछ घंटों में अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर AI से बने कई मीम्स शेयर किए हैं. इन AI मीम्स से में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कैबिनेट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ईरानी दूतावास ने AI के जरिए तैयार किए गए पोस्ट में ट्रंप का मजाक उड़ाया है, इन पोस्ट में ट्रंप और उनके सहयोगियों को समुद्री लुटेरों के रूप में दिखाया है. इतिहास में यह पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी देश के दूतावास ने इस तरह के मीम्स का सहारा लेकर सीधे तौर पर अमेरिकी लीडरशिप को चुनौती दी है.

ट्रंप और उनकी टीम को बताया 'समुद्री डाकू'

ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई AI मीम्स पोस्ट किया है, इनमें सबसे चर्चित तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप, उनके उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ को 18वीं सदी के समुद्री लुटेरों के रूप में दिखाया गया है. दूतावास ने इस तस्वीर के कैप्शन में इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है-The miserable pirates of the Persian Gulf and the Strait of Hormuz. यानी फारस की खाड़ी और होर्मुज के दयनीय समुद्री लुटेरे.

यह पोस्ट ट्रंप द्वारा हाल ही में ईरान को दी गई धमकियों और फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के जवाब में शेयर की गई है. तस्वीर में तीनों नेताओं को फटे-पुराने समुद्री लिबास में एक जहाज पर दिखाया गया है, जो सीधे तौर पर सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है.

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डिजिटल डिप्लोमेसी का उल्लंघन

जानकारों का मानना है कि किसी देश के दूतावास के जरिए इस तरह के मजाक उड़ाने वाले AI मीम्स को शेयर करना डिप्लोमेसी प्रोटोकॉल का उल्लंघन है. आमतौर पर दूतावासों का काम आधिकारिक बयानों और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए किया जाता है, लेकिन ईरान ने इस बार डिजिटल वॉरफेयर का सहारा लेकर अमेरिका के प्रति अपनी आक्रामकता जाहिर की है. ईरानी दूतावास से ट्रंप को निशाना बनाना आने वाले समय में वाशिंगटन और ईरान के बीच युद्ध को और तनावपूर्ण बना सकता है.

सोशल मीडिया पर बवाल

ईरानी दूतावास के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है. जहां एक ओर ट्रंप के समर्थक इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का अपमान बता रहे हैं, वहीं ईरान के समर्थक इसे अमेरिका को आईना दिखाने वाला कदम बता रहे हैं. फिलहाल अमेरिकी विदेश मंत्रालय या ट्रंप सरकार की तरफ से इस मीम्स पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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