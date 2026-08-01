'अमेरिका-इजरायल का हमला हुआ तो तबाह कर देंगे 7 बड़े ऑयल फील्ड्स...' ईरान की ट्रंप-नेतन्याहू को खुली चेतावनी

Iran Response To US Israel Attacks: मिडिल ईस्ट में तनाव अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. जानकारी के अनुसार, अमेरिका और इजरायल द्वारा संभावित हमलों के ऐलानों के बीच ईरान ने जवाबी कार्रवाई के लिए पूरा रोडमैप तैयार कर लेने का दावा किया है. ईरानी मीडिया एजेंसियों के मुताबिक, तेहरान ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उस पर नया हमला हुआ, तो वह इजरायल के अलावा पूरे अरब क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ऊर्जा संपत्तियों और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पलक झपकते ही सटीक मिसाइलों से हमला कर देगा.
ईरानी मीडिया और सैन्य सूत्रों के अनुसार, अरब देशों और इजरायल में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस सुविधाएं सीधे तौर पर ईरान की गाइडेड मिसाइलों की रेंज में हैं. ईरान ने जिन 7 प्रमुख ऊर्जा ठिकानों को तबाह करने की चेतावनी दी है, उनमें शामिल हैं:
1. घावर ऑयल फील्ड (सऊदी अरब): यह सऊदी अरब के तेल उत्पादन की रीढ़ है. यहां रुकावट आने से दुनिया की 5 प्रतिशत से अधिक तेल आपूर्ति तुरंत ठप्प हो जाएगी.
2. अबकैक और खुरैस (सऊदी अरब): 70 लाख बैरल प्रति दिन से अधिक थ्रूपुट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल स्टेबिलाइजेशन प्लांट.
3. रूवेज रिफाइनरी और जकुम ऑयल फील्ड (UAE): संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा ऑफशोर तेल क्षेत्र, जहां रोजाना 10 लाख बैरल से अधिक तेल निकलता है.
4. नॉर्थ गदीर गैस फील्ड और रास लफान LNG (कतर): दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र, जिसके पास वैश्विक एलपीजी/एलएनजी व्यापार का 20 प्रतिशत हिस्सा और 25 प्रतिशत प्रमाणित गैस भंडार है.
5. बर्गन ऑयल फील्ड (कुवैत): 67 अरब बैरल के विशाल भंडार और 20 लाख बैरल प्रति दिन की क्षमता वाला सेंटर.
6. सितराह रिफाइनरी और अल-मिहाज (बहरीन): बहरीन की प्रमुख रिफाइनरी और रणनीतिक प्रतिष्ठान.
7. लेविथान और तमार गैस फील्ड्स (इजरायल): इजरायल के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस क्षेत्र.
सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि यदि ईरान इन ठिकानों पर हमला करता है, तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा. पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा जाएगी. ईरान ने स्पष्ट किया है कि उसकी मिसाइलें इन सभी ठिकानों को सटीक निशाना बनाने में सक्षम हैं.
बता दें कि रिपोर्ट्स में ईरान ने दावा किया है कि इससे पहले 40 दिनों तक चली लड़ाई के दौरान जब ईरान के साउथ पारस ठिकानों पर हमला किया गया था, तो जवाब में उसने कतर की सबसे महत्वपूर्ण गैस रिफाइनरी पर बमबारी की थी. ईरान के अनुसार, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान जारी कर वादा किया था कि ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी. ईरान की इस नई और आक्रामक चेतावनी के बाद वाशिंगटन, तेल अवीव और खाड़ी देशों के बीच बैठकों का दौर तेज हो गया है और पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है.