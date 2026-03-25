'तेहरान अब कभी परमाणु बम...', जंग के बीच ट्रंप का दावा, कहा- ईरान ने अब की है समझदारी की बात

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है. व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें ईरान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बातचीत का सिलसिला जारी रखा गया है. ट्रंप ने बताया कि अब ईरान का रुख पहले की तुलना में ज्यादा समझदारी भरा दिखाई दे रहा है. ट्रंप ने बताया कि ईरान अब समझौते की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार दिखाई दे रहा है.

फिलहाल, दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत और संभावित समझौते की उम्मीद को देखते हुए अमेरिका ने बातचीत जारी रखी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि कूटनीतिक रास्ते से समाधान निकल सके. उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका एक तरफ सतर्क है, वहीं दूसरी ओर तनाव कम करने के लिए बातचीत को मौका देना चाहता है. ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या यह संवाद आगे चलकर किसी ठोस समझौते में बदल पाएगा या नहीं.

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#WATCH | On the negotiations with Iran amidst the ongoing West Asia conflict, US President Donald Trump says, "... We are in negotiations right now... The other side would like to make a deal... All of the anti-aircraft and most of their missiles are gone... Today we were gonna… pic.twitter.com/SCQ3InQrPL — ANI (@ANI) March 24, 2026

अब ज्यादा समझदारी दिखा रहा है ईरान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, बल्कि दोनों देशों के बीच बातचीत लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि ईरान का रवैया अब पहले के मुकाबले ज्यादा समझदारी भरा नजर आ रहा है और वह किसी समझौते की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार दिख रहा है. ट्रंप के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच संभावित डील को लेकर बातचीत चल रही है और माहौल धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है.

पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका-ईरान पर

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी अधिकारी तेहरान में सही लोगों के संपर्क में हैं, जिससे बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है. उनके इस बयान को ऐसे समय में काफी अहम माना जा रहा है, जब मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है और पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका-ईरान के रिश्तों पर टिकी हुई हैं. अमेरिकी राजनीति के शीर्ष स्तर पर ईरान को लेकर हलचल तेज हो गई है. जानकारी के मुताबिक, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सीनेटर मार्को रुबियो जैसे बड़े नेता इन बातचीतों में शामिल हैं. इससे साफ संकेत मिलता है कि मामला गंभीर है और अमेरिका इसे उच्च स्तर पर संभाल रहा है.

जंग को खत्म करने के मूड में दिखाई दे रहा ईरान

डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ईरान अब इस टकराव को खत्म करने के मूड में है. उनके अनुसार, दोनों पक्ष एक बड़े समझौते के काफी करीब पहुंच चुके हैं, जो हालात को बदल सकता है. हालांकि, ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या इस हफ्ते अमेरिकी प्रतिनिधि कोई औपचारिक वार्ता करने जा रहे हैं या नहीं. कुल मिलाकर, स्थिति ऐसी है जहां बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन अगला कदम क्या होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है.