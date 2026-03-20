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Hindi Newsदुनियातेल की जंग: कब-कहां और क्यों लड़ी गई ‘ब्लैक गोल्ड’ की लड़ाइयां? समझिए पूरा खेल

तेल की जंग: कब-कहां और क्यों लड़ी गई ‘ब्लैक गोल्ड’ की लड़ाइयां? समझिए पूरा खेल

Oil War: तेल यानी पेट्रोलियम आज की दुनिया की सबसे जरूरी चीजों में से एक है. गाड़ियां, फैक्ट्रियां सब कुछ तेल पर ही चलती है. इसलिए जिस देश के पास तेल है या जो उसके रास्तों को कंट्रोल करता है, वही ताकतवर बन जाता है. इसी वजह से पिछले 100 सालों में कई बड़े युद्ध सीधे तौर पर तेल के लिए लड़े गए. इन्हें ही 'ऑयल वॉर' कहा जाता है. आइए समझते है कि ये अब तक कितनी बार ऑयल वॉर में कूद चुकी है...

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:54 AM IST
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फोटो-AI
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Iran-US-Israel War: तेल के लिए लड़ाइयों का इतिहास नया नहीं है, लेकिन आज ईरान-अमेरिका और इजरायल के बीच जो हालात बन रहे हैं, वो इसे और खतरनाक बना रहे हैं. तेल यानी पेट्रोलियम… जिसे 'ब्लैक गोल्ड' कहा जाता है. पिछले 100 सालों में कई बड़े युद्धों की जड़ बना है. दुनिया के कई देशों ने सिर्फ जमीन या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि तेल के कुओं, पाइपलाइनों और समुद्री रास्तों पर कब्जे के लिए खून बहाया है. आज की दुनिया में जहां हर देश की अर्थव्यवस्था और सेना काफी हद तक तेल पर निर्भर है, वहां तेल सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि ताकत, राजनीति और वर्चस्व का प्रतीक बन चुका है.

तेल के लिए महाशक्तियों की टक्कर

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तेल सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बन गया था. जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की नजर सोवियत संघ के काकेशस क्षेत्र (बाकू) के तेल भंडारों पर थी. उनका मानना था कि अगर ये तेल मिल गया, तो जर्मनी युद्ध जीत सकता है. इसी वजह से स्टालिनग्राद की लड़ाई हुई, जो इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक बनी. लेकिन तेल के लालच में जर्मनी ने अपनी सेना दो हिस्सों में बांट दी और यही उसकी हार का कारण बना.

इसी दौरान दूसरी तरफ जापान भी तेल के लिए लड़ रहा था. अमेरिका द्वारा तेल पर प्रतिबंध लगाने के बाद जापान ने दक्षिण-पूर्व एशिया के तेल क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश की. इसी तनाव ने पर्ल हार्बर हमले को जन्म दिया. लेकिन अंत में तेल की कमी ने ही जापान को कमजोर कर दिया.

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ईरान-इराक युद्ध (1980-88)

ईरान-इराक युद्ध तेल युद्धों का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है. इस 8 साल लंबे युद्ध में दोनों देशों ने एक-दूसरे की अर्थव्यवस्था तोड़ने के लिए तेल को निशाना बनाया. इसे 'टैंकर वॉर' कहा गया क्योंकि समुद्र में तेल ले जा रहे जहाजों पर हमले हुए थे. तेल रिफाइनरियों को बम से उड़ाया गया था. खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछाई गईं थी. इस लड़ाई में दोनों देशों ने करीब 450 जहाजों पर हमले किये थे, लेकिन कोई भी देश निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाया था. इस युद्ध का असर इतना बड़ा था कि अमेरिका को भी खाड़ी में हस्तक्षेप करना पड़ा था.

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कुवैत के तेल पर कब्जे की कोशिश

खाड़ी युद्ध (1990-91) की शुरुआत तब हुई जब इराक के नेता सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया. इस हमले के पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था कुवैत के विशाल तेल भंडार. इराक चाहता था कि कुवैत के तेल पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने 'ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म' चलाकर इराक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया. इस युद्ध के दौरान इराक ने पीछे हटते वक्त कुवैत के सैकड़ों तेल कुओं में आग लगा दी, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ.

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 2003 का इराक युद्ध

इराक युद्ध आज भी विवादों में है. अमेरिका ने इराक पर हमला यह कहकर किया कि वहां विनाश के हथियार हैं. लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस युद्ध के पीछे असली वजह तेल थी. इराक दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है. इस युद्ध के बाद अमेरिका की मौजूदगी खाड़ी क्षेत्र में मजबूत हुई. तेल बाजार पर उसका प्रभाव बढ़ा. 

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होर्मुज स्ट्रेट: दुनिया की सबसे खतरनाक तेल चोकपॉइंट

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है. यहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है. अगर यह रास्ता बंद हो जाए, तो पूरी दुनिया में तेल संकट आ सकता है. हाल के वर्षों में टैंकरों पर हमले, ड्रोन स्ट्राइक और नौसैनिक टकराव ने इस इलाके को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है.

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कैसे लड़ा जाता है तेल का युद्ध?

तेल के लिए लड़ी गई लड़ाइयों में सिर्फ जमीन पर लड़ाई नहीं होती, बल्कि कई तरह की रणनीतियां अपनाई जाती हैं. 

1. टैंकरों पर हमला
2. समुद्र में तेल ले जा रहे जहाजों को निशाना बनाना, ताकि सप्लाई रुक जाए.
3. रिफाइनरियों पर बमबारी
4. तेल को उपयोगी ईंधन में बदलने वाली फैक्ट्रियों को नष्ट करना
5. पाइपलाइन पर कब्जा

तेल के लिए जंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस समय चल रहा संघर्ष ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इसमें बड़ी ताकतें आमने-सामने हैं. ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ता टकराव सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक संकट बनता जा रहा है. अब दुनिया की नजर इस पर है कि क्या यह तनाव यहीं रुकेगा या फिर 'ब्लैक गोल्ड' एक और बड़े युद्ध की वजह बनेगा.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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