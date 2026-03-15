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मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ‘मोदी फैक्टर’? खाड़ी के विशेषज्ञ बोले- तनाव घटाने में भारत निभा सकता है बड़ी भूमिका

PM Modi: मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच यूएई के फुजैराह बंदरगाह पर ड्रोन हमले की घटना से तनाव और बढ़ गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि हालात को काबू में करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं. खाड़ी मामलों के जानकारों के अनुसार, क्षेत्र के सभी देशों से मजबूत संबंध होने के कारण भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तनाव कम कराने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 15, 2026, 11:37 AM IST
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मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ‘मोदी फैक्टर’? खाड़ी के विशेषज्ञ बोले- तनाव घटाने में भारत निभा सकता है बड़ी भूमिका

Iran-US-Israel War: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. ईरान और अमेरिका-इजरायल के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच जारी टकराव का असर अब खाड़ी देशों तक दिखाई देने लगा है. इसी बीच खाड़ी मामलों के जानकार विशेषज्ञों का मानना है कि इस संकट को कम करने में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि भारत के क्षेत्र के लगभग सभी देशों के साथ मजबूत संबंध हैं.

‘मोदी फैक्टर’ क्यों अहम माना जा रहा है

खाड़ी मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि इस जटिल स्थिति में भारत एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका निभा सकता है. भारत के ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजरायल और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंध हैं. इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र में लगभग 80 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. विश्लेषकों का कहना है कि इन परिस्थितियों में भारत एक संतुलित और विश्वसनीय मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है. उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम एशिया के सभी प्रमुख देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं. यही वजह है कि भारत को क्षेत्रीय तनाव कम करने की कोशिशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश माना जा रहा है.

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फुजैराह बंदरगाह पर ड्रोन हमले से बढ़ी चिंता

शनिवार को खबर सामने आई कि संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह को निशाना बनाकर एक ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद वहां आग लग गई. हालांकि एक खाड़ी विश्लेषक ने बताया कि यूएई की वायु रक्षा प्रणाली ने ड्रोन को हवा में ही रोक लिया था. विश्लेषक के अनुसार, ड्रोन को मार गिराने के बाद उसका मलबा फुजैराह बंदरगाह के पास गिरा, जिससे आग लग गई. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.बता दें कि फुजैराह यूएई के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है और यह वैश्विक ऊर्जा और व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है. इसलिए इस तरह की घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है.

यूएई को बार-बार निशाना बनाने के पीछे क्या वजह?

विशेषज्ञों का कहना है कि यूएई को बार-बार निशाना बनाए जाने का मतलब यह नहीं है कि देश की सुरक्षा कमजोर है, बल्कि यह उसके रणनीतिक महत्व को दर्शाता है.
यूएई खाड़ी क्षेत्र में व्यापार, वित्तीय गतिविधियों और कूटनीति का प्रमुख केंद्र बन चुका है. दुबई और अबू धाबी जैसे शहर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के बड़े हब हैं. ऐसे में यहां किसी भी तरह की अस्थिरता का असर पूरे क्षेत्र और वैश्विक बाजारों पर पड़ सकता है. विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा हालात में खाड़ी देशों की प्राथमिकता तनाव को कम करना और कूटनीतिक समाधान तलाशना है, क्योंकि कोई भी प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति इस संघर्ष को बड़े युद्ध में बदलते नहीं देखना चाहती.

विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिम एशिया में मौजूदा संकट केवल ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच टकराव तक सीमित नहीं है. इसके साथ ही कई अन्य क्षेत्रीय समूह और संगठन भी इस स्थिति को और जटिल बना सकते हैं. इनमें इराक में सक्रिय कटाइब हिजबुल्ला, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती विद्रोही, सूडान में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े तत्व और अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में सक्रिय अल-शबाब जैसे संगठन शामिल हैं. विश्लेषकों का कहना है कि अगर संघर्ष और फैलता है तो ये समूह अलग-अलग क्षेत्रों में नए मोर्चे खोल सकते हैं, जिससे पूरे पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में अस्थिरता बढ़ सकती है.

यूएई ने कई हमले किए नाकाम

इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली लगातार ईरानी हमलों को विफल कर रही है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, शुक्रवार को ईरान से दागी गई नौ बैलिस्टिक मिसाइलों और 33 ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया गया.

ये भी पढ़ें: वैश्विक व्यापार पर डबल वार! होर्मुज के बाद बाब अल-मंडेब पर खतरा; हूती बोले- ट्रिगर पर हाथ, कभी भी कर सकते हैं हमला

मंत्रालय ने यह भी बताया कि संघर्ष की शुरुआत से अब तक यूएई की वायु रक्षा ने 294 बैलिस्टिक मिसाइलों, 15 क्रूज मिसाइलों और लगभग 1600 ड्रोन हमलों को नाकाम किया है. इन हमलों में विभिन्न देशों के नागरिक भी प्रभावित हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 6 लोगों की मौत हुई है, जिनमें यूएई, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक शामिल हैं. वहीं 141 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई देशों के नागरिक शामिल हैं.

ईरान की चेतावनी

इस बीच ईरान की सेना के खातम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने कहा है कि ईरान उन ठिकानों को निशाना बनाने का अधिकार रखता है जहां से अमेरिकी मिसाइलें दागी जा रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी सेना कुछ अमीराती बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रही है. उनके अनुसार, ईरान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए ऐसे ठिकानों को निशाना बना सकता है.

युद्ध शुरू होने के बाद बढ़ा तनाव

गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के नेतृत्व में ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू हुआ था. इसके बाद से क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक संघर्ष कम होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं. खाड़ी देशों को आशंका है कि यदि जल्द ही कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो यह संकट एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है.

कूटनीतिक समाधान की मांग

इसी वजह से खाड़ी देशों और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का जोर इस बात पर है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कूटनीतिक प्रयास किए जाएं. विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा समय में सबसे जरूरी है कि सभी उपलब्ध राजनयिक चैनलों का इस्तेमाल किया जाए ताकि तनाव कम किया जा सके और नागरिकों की जान बचाई जा सके. ऐसे में कई विश्लेषक मानते हैं कि भारत जैसे देशों की मध्यस्थता इस संकट को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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