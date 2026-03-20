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Hindi Newsदुनियाट्रंप की धमकी के बाद एक्शन में ये 6 देश, मिलकर तोड़ेंगे होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी; ईरान की बढ़ी टेंशन

ट्रंप की धमकी के बाद एक्शन में ये 6 देश, मिलकर तोड़ेंगे होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी; ईरान की बढ़ी टेंशन

Global Oil Supply Route: डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी के बाद यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान होर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी तोड़ने के लिए संयुक्त मिशन पर विचार कर रहे हैं. यह कदम वैश्विक तेल आपूर्ति और बढ़ती कीमतों को स्थिर करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 20, 2026, 12:49 PM IST
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Iran Hormuz Crisis: डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को खत्म करने की कड़ी चेतावनी देने के एक दिन बाद वैश्विक कूटनीति में तेज हलचल देखने को मिल रही है. यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान ने संकेत दिया है कि वे होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री आवागमन बहाल करने के लिए एक संयुक्त मिशन पर विचार कर रहे हैं. यह कदम ऐसे समय पर सामने आया है जब ईरान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और हमलों के कारण इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर तनाव अपने चरम पर है.

वैश्विक ऊर्जा पर पड़ रहा सीधा असर

बता दें, होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा गलियारों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 20% गुजरता है. नाकाबंदी के चलते तेल और गैस की आपूर्ति बाधित होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी देखी जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मार्ग लंबे समय तक बाधित रहा, तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है.

संयुक्त मिशन पर विचार

6 देशों ने संयुक्त बयान में कहा कि वे इस रणनीतिक मार्ग से सुरक्षित समुद्री आवागमन सुनिश्चित करने के लिए एक साझा योजना तैयार करने को तैयार हैं. हालांकि, इस मिशन की प्रकृति, समयसीमा या सैन्य भागीदारी को लेकर अभी कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है. जर्मनी और नीदरलैंड्स ने स्पष्ट किया है कि उनकी भागीदारी युद्धविराम या कम से कम तनाव में कमी पर निर्भर करेगी.

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ईरान की कार्रवाई की निंदा

इन देशों ने ईरान की ओर से उठाये गए कदमों की कड़ी आलोचना भी की है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में निहत्थे वाणिज्यिक जहाजों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले अस्वीकार्य हैं. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की जिम्मेदारी है. संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि तेल और गैस सुविधाओं पर हमले तुरंत रोके जाने चाहिए और सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए.

ट्रंप के बयान से और बढ़ा तनाव

इस घटना के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का तीखा बयान है, जिसमें उन्होंने ईरान को उड़ा देने और खत्म करने की चेतावनी दी थी. ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अगर सहयोगी देश सक्रिय नहीं होते, तो अमेरिका ऐसे कदम उठा सकता है जिससे अन्य देशों को भी इस संकट में हस्तक्षेप करना पड़े. उनके इस बयान ने पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और भड़का दिया है.

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तेल आयातक देशों की बढ़ती चिंता

यूरोपीय देश और जापान खाड़ी क्षेत्र से तेल आयात पर काफी हद तक निर्भर हैं. होर्मुज में व्यवधान से ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेजी आई है, जिससे इन देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा है. यही वजह है कि ये देश अब समुद्री मार्ग को सुरक्षित करने के लिए सक्रिय भूमिका पर विचार कर रहे हैं. फिलहाल, संयुक्त मिशन को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर बातचीत तेज हो गई है और होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ता तनाव अब क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक संकट का रूप ले चुका है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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