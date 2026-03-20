क्या और लंबी चलेगी जंग! ईरान युद्ध के बीच पेंटागन ने व्हाइट हाउस से मांगे 200 अरब डॉलर, कैस्पियन सागर तक पहुंची इजरायल की कार्रवाई

US-Iran War: ईरान समेत पश्चिम एशिया में जारी लड़ाई अब एक नए और अधिक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है. हाल ही में इजरायल द्वारा ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमला और उसके बाद कैस्पियन सागर तक सैन्य कार्रवाई का विस्तार इस संघर्ष के दायरे को बढ़ा रहा है. इसी बीच, अमेरिका ने युद्ध के लिए भारी-भरकम वित्तीय संसाधनों की मांग करते हुए 200 अरब डॉलर (186165000000 रुपये) के पैकेज का प्रस्ताव रखा है. इस पैकेज का प्रस्ताव ये संकेत देता है कि ये लड़ाई और लंबी खिच सकती है.

पेंटागन की 200 अरब डॉलर की मांग

अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कांग्रेस से लगभग 200 अरब डॉलर की अतिरिक्त धनराशि की मांग की है. यह मांग ऐसे समय में आई है जब युद्ध लगातार बढ़ रहा है और सैन्य अभियानों का दायरा विस्तृत हो रहा है. अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने हालांकि इस राशि की औपचारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट किया कि पेंटागन ने अतिरिक्त फंडिंग के लिए आवेदन किया है.

पीट हेगसेथ ने कहा कि बुरे लोगों को खत्म करने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका इस संघर्ष को निर्णायक रूप से समाप्त करने की रणनीति पर काम कर रहा है. सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्ताव व्हाइट हाउस को भेजा गया है और जल्द ही कांग्रेस में इस पर चर्चा हो सकती है.

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अमेरिका का दावा: हम जीत रहे हैं

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि अमेरिका इस युद्ध में बढ़त बनाए हुए है. उन्होंने कहा कि 28 फरवरी से अब तक अमेरिका ने ईरान के 7000 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं. उन्होंने एपिक फ्यूरी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अत्यधिक केंद्रित और निर्णायक रणनीति का हिस्सा है. उनके अनुसार, अमेरिका की सैन्य क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं और ईरान कमजोर हो रहा है.

ट्रंप का बयान: सेना नहीं भेजेंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस लड़ाई के बीच यह स्पष्ट किया कि फिलहाल अमेरिका इस क्षेत्र में जमीनी सेना नहीं भेजेगा. ओवल ऑफिस में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अगर मैं सेना भेज रहा होता, तो मैं आपको नहीं बताता लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है. ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका पर प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप बढ़ाने का दबाव है. हालांकि, ट्रंप का ये रुख दर्शाता है कि अमेरिका फिलहाल हवाई और रणनीतिक हमलों तक सीमित रहना चाहता है.

कैस्पियन सागर में इजरायल की कार्रवाई

ईरान के साथ चल रहे इस संघर्ष का सबसे चौंकाने वाला पहलू इजरायल द्वारा कैस्पियन सागर में की गई सैन्य कार्रवाई है. इजरायल ने दावा किया है कि उसने ईरानी नौसेना के ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाया है. इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादव शोशानी ने कहा कि यह ऑपरेशन 'रोरिंग लायन' का हिस्सा है और यह पहली बार है जब इजरायल ने कैस्पियन सागर में हमला किया है.

शोशानी ने बताया कि इस हमले में ईरान के नौसैनिक शिपयार्ड और मरम्मत केंद्रों को निशाना बनाया गया. इस बीच दुनियाभर के जानकार इजरायल के इस कदम को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मान रहे है क्योंकि कैस्पियन सागर क्षेत्र अब तक इस संघर्ष से अपेक्षाकृत दूर था. इस कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि युद्ध अब भौगोलिक सीमाओं से परे जा चुका है.

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साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमला

इस बीच आपको बता दें कि जिस साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर इजरायल ने हमला किया है. यह दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडारों में से एक है और ईरान की ऊर्जा अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. इस हमले ने ईरान को कड़ा जवाब देने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उसने खाड़ी देशों में ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया. ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी हमले का जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा. विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि यदि ईरान के ऊर्जा ढांचे पर दोबारा हमला हुआ तो तेहरान कोई संयम नहीं बरतेगा. ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत में ऊर्जा ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए. इन हमलों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है.





खाड़ी देशों में ऊर्जा ठिकानों पर ईरान के हमले ईरान के जवाबी हमलों के तहत खाड़ी क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र प्रभावित हुए हैं. कतर के रास लाफान गैस परिसर में आग लगने की घटनाएं सामने आईं

यूएई के हबशान गैस प्लांट और बाब ऑयल फील्ड के पास मिसाइल मलबा गिरा

सऊदी अरब ने रियाद और पूर्वी क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल हमलों को विफल किया

इस बीच, सऊदी अरब ने साफ किया है कि वह जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ता तनाव

होर्मुज स्ट्रेट इस संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है. ईरान द्वारा इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की नाकाबंदी ने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर डाला है.

ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और नीदरलैंड जैसे देशों ने संयुक्त बयान जारी कर इस क्षेत्र में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है. इन देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत नौवहन की स्वतंत्रता को बनाए रखने पर जोर दिया.

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पश्चिमी देशों की संयुक्त रणनीति

पश्चिमी सहयोगी देशों ने स्पष्ट किया है कि वे होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे. यह कदम वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इन देशों ने ईरान से ड्रोन, मिसाइल और बारूदी सुरंगों के उपयोग को रोकने की अपील की है. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का पालन किया जाना चाहिए.