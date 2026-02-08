Advertisement
trendingNow13102178
Hindi Newsदुनियाट्रंप से मुलाकात के बाद ईरान के कड़े तेवर, कहा- बातचीत तो ठीक है, पर नहीं छोड़ेंगे परमाणु पाने की जिद

ट्रंप से मुलाकात के बाद ईरान के कड़े तेवर, कहा- बातचीत तो ठीक है, पर नहीं छोड़ेंगे परमाणु पाने की जिद

Iran us nuclear talks in mascat: ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में हुई बातचीत को ईरान ने अच्छी शुरुआत बताया है, लेकिन कहा है कि भरोसा बनने में समय लगेगा और वह अपना यूरेनियम संवर्धन व मिसाइल कार्यक्रम नहीं छोड़ेगा. वहीं ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया है और दोनों देशों के बीच अगले दौर की बातचीत जल्द होने की बात कही गई है. 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 08, 2026, 12:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप से मुलाकात के बाद ईरान के कड़े तेवर, कहा- बातचीत तो ठीक है, पर नहीं छोड़ेंगे परमाणु पाने की जिद

Iran us nuclear talks in mascat: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका के साथ बातचीत का नया दौर जल्द शुरू होगा. उन्होंने एक दिन पहले हुई मीटिंग को एक अच्छी शुरुआत बताया, साथ ही चेताया कि भरोसा फिर से बनाने में समय लगेगा. अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू में अराघची ने यह भी साफ किया कि तेहरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को नहीं छोड़ेगा, जिसे उन्होंने एक ऐसा अधिकार कहा जिसे अलग नहीं किया जा सकता. बता दें, यह इंटरव्यू शनिवार को एयर हुआ और बाद में उनके टेलीग्राम चैनल पर फारसी में शेयर किया गया.

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार उन्होंने आगे कहा कि उनका देश एक ऐसे एग्रीमेंट के लिए तैयार है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिलाए और साथ ही उसकी संवर्धन गतिविधियों को भी बचाए. अराघची ने यह भी कहा कि ईरान अपने यूरेनियम को विदेश में ट्रांसफर करने का विरोध करता है. न्यूक्लियर विवाद सिर्फ बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है. इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अमेरिका की इस मांग को भी खारिज कर दिया कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाए.  इसके साथ ही ईरानी विदेश मंत्री ने मिसाइलों को एक डिफेंसिव मामला बताया जिस पर कभी बातचीत नहीं हो सकती. 

कतर के प्रधानमंत्री से भी मिले अराघची
उन्होंने कहा, "हालांकि बातचीत इनडायरेक्ट थी, लेकिन अमेरिकी डेलीगेशन से हाथ मिलाने का मौका मिला." इस दौरान विदेश मंत्री ने अमेरिका की उन रिपोर्ट्स को गलत बताया जिनमें ये दावा किया गया कि मस्कट में बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच थोड़ी देर के लिए सीधी बातचीत हुई थी. कतरी मीडिया ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ के साथ बातचीत खत्म करने के बाद अराघची दोहा गए. वहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल-थानी से मुलाकात की.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ, अब्दोलरहीम मौसवी ने और भी टकराव वाला लहजा अपनाया और चेतावनी दी कि ईरान पर युद्ध थोपने की कोई भी कोशिश पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ाई फैला देगी. उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ता से जवाब देगा. इससे पहले फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो रिसॉर्ट जाते समय एयर फोर्स वन में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने ओमान बातचीत को बहुत अच्छा बताया और कहा कि ईरान को देखकर ऐसा लगता है कि वह किसी भी तरह से अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है. दोनों पक्ष अगले हफ्ते की शुरुआत में फिर मिलेंगे.

इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. ट्रंप ने शुक्रवार को इससे संबंधित एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किया, जिसमें ईरान के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है. अमेरिकी सरकार ने कहा कि यह कदम उन सभी देशों से अमेरिका में इंपोर्ट किए गए सामान पर लागू हो सकता है जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से ईरान से सामान या सर्विस खरीदते हैं. मस्कट में हुई बातचीत ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच एक नए डिप्लोमैटिक प्रयास को दिखाया। हाल के हफ्तों में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है. दूसरी ओर, ईरान ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, जिससे क्षेत्रीय सरकारों में बड़े झगड़े के रिस्क को लेकर चिंता बढ़ गई है.

वहीं, इजरायल बातचीत पर करीब से नजर रख रहा है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने शनिवार को जानकारी दी है कि वह इस हफ्ते के आखिर में ट्रंप के साथ बातचीत करने के लिए वॉशिंगटन जाएंगे. बयान में कहा गया है कि नेतन्याहू का मानना ​​है कि किसी भी समझौते में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लिमिट और उसके साथी उग्रवादी समूहों का समर्थन खत्म करना शामिल होना चाहिए.
इस हफ्ते की शुरुआत में मस्कट मीटिंग से पहले, ट्रंप के खास दूत विटकॉफ कंसल्टेशन के लिए इजरायल पहुंचे थे. इस दौरान पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बार-बार दिखाया है कि उस पर अपने वादे निभाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता.

ओमान की मध्यस्थता से बने हैं बातचीत के अच्छे हालात
मिस्र और यूएई ने बातचीत और डी-एस्केलेशन की दिशा में एक कंस्ट्रक्टिव कदम के तौर पर बातचीत का स्वागत किया. मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने बातचीत की मेजबानी में ओमान की भूमिका की सराहना की और न्यूक्लियर मुद्दे को बातचीत से हल के लिए काहिरा के समर्थन की फिर से पुष्टि की है. यूएई विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान की मध्यस्थता से बातचीत के लिए अच्छे हालात बनाने में मदद मिली है और ऐसे नतीजों की उम्मीद जताई जो इलाके की सुरक्षा को बढ़ाएंगे.

सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने भी बातचीत का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे तनाव कम करने और इलाके की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक डिप्लोमैटिक रास्ता खुलेगा. उन्होंने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह इलाका कई संकटों से दबा हुआ है और शांति व स्थिरता पाने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक डिप्लोमैटिक हल निकालना जरूरी है." कतर के विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, विदेश मंत्री ने शनिवार को दोहा में अराघची के साथ अपनी मीटिंग के दौरान उम्मीद जताई कि बातचीत से एक बड़ा समझौता होगा जो पूरे इलाके में स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करेगा.

ये भी पढ़ें: मंसूर ट्रेनिंग सेंटर का 'डेथ मिशन'! अफगानिस्तान से लौटकर यासिर ने PAK मस्जिद में मचाई तबाही, जांच में खुले बड़े राज

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

iranusnuclear talks

Trending news

महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
bangladeshi nationals arrested
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
Himanta Biswa Sarma
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
Gang rape
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
kolkata
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
india
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
Indian railways
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
DNA
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Chinese Manjha
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
Maulana Jarjis
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
Ajit Pawar
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!