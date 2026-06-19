Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /खतरे में पड़ा शांति समझौता! लेबनान पर इजरायल ने बरसाए आग के गोले; 16 लोगों की गई जान

खतरे में पड़ा शांति समझौता! लेबनान पर इजरायल ने बरसाए आग के गोले; 16 लोगों की गई जान

Iran US Peace Deal: अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है. लेकिन इजरायल ने एक बार फिर लेबनान पर कहर बरपाया है. इजरायली हमले में 16 लोगों की मौत हो गई है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 19, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:50 PM IST
खतरे में पड़ा शांति समझौता! लेबनान पर इजरायल ने बरसाए आग के गोले; 16 लोगों की गई जान

About the Author

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खतरे में पड़ा शांति समझौता! लेबनान पर इजरायल ने बरसाए आग के गोले; 16 लोगों की मौत
Iran US Peace Deal4 min ago
2
mp news6 min ago
3
EPFO32 min ago
4
Shraddha Kapoor41 min ago
5
chhattisgarh news42 min ago