अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी नाकाबंदी खत्म कर दी, जिससे तेल टैंकरों को होर्मुज जलडमरूमध्य से नॉर्मल रास्ता फिर से शुरू करने की इजाजत मिल गई है. महीनों तक इस मुख्य जलमार्ग से ट्रैफिक में रुकावट रही थी. इसके साथ ही, लड़ाई खत्म करने के मकसद से एक टेम्पररी शांति समझौता लागू हो गया. यह घटनाक्रम तब हुआ जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने सरकारी मीडिया में छपे एक बयान में अमेरिका के साथ सीधी बातचीत का समर्थन किया.