Iran US Peace Deal: अमेरिका और ईरान में शांति समझौता हो गया है. डील पर सिग्नेचर भी हो चुका है लेकिन इजरायल ने एक बार फिर लेबनान पर हमला कर दिया है. लेबनान में इजरायली हमलों की वजह से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है. इस हमले के बाद ईरान मे भी जवाब देने की चेतावनी दी है. अगर ईरान ने ऐसा किया तो फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है.
लेबनान में लगातार लड़ाई से नई साइन की गई डील टूट सकती है, जिसमें “लेबनान समेत सभी फ्रंट पर” मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत रोकने की बात कही गई है, इजरायल ईरान के सपोर्ट वाले हिज्बुल्लाह आतंकवादी ग्रुप से लड़ रहा है. हालांकि, समझौते में इलाके की एकता पक्की करने की बात कही गई है लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीछे हटने से मना कर दिया.
ईरान के मुख्य बातचीत करने वाले और पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा है कि तेहरान यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के किसी भी उल्लंघन को स्वीकार नहीं करेगा. वहीं, सुप्रीम लीडर खामेनेई ने लिखा कि 'जैसा कि आपको पता है, ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. ईरानी अधिकारियों ने शांति के लिए ईमानदारी से काम किया, लेकिन अमेरिकी पक्ष था जिसने इसके लिए सबसे ज्यादा जोर लगाया.'
अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी नाकाबंदी खत्म कर दी, जिससे तेल टैंकरों को होर्मुज जलडमरूमध्य से नॉर्मल रास्ता फिर से शुरू करने की इजाजत मिल गई है. महीनों तक इस मुख्य जलमार्ग से ट्रैफिक में रुकावट रही थी. इसके साथ ही, लड़ाई खत्म करने के मकसद से एक टेम्पररी शांति समझौता लागू हो गया. यह घटनाक्रम तब हुआ जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने सरकारी मीडिया में छपे एक बयान में अमेरिका के साथ सीधी बातचीत का समर्थन किया.