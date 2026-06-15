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अमेरिका के साथ डील के बीच ईरान ने याद दिलाए अयातुल्ला खामेनेई के वो 8 शब्द, वायरल हुआ पोस्ट

Iran US Peace Deal: अमेरिका और ईरान के बीच हुए कथित शांति समझौते की चर्चा के बीच हैदराबाद में स्थित ईरानी दूतावास की तरफ से सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का पुराना पोस्ट शेयर किया गया. पोस्ट में लिखे कुछ शब्दों ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 15, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:25 PM IST
अमेरिका के साथ डील के बीच ईरान ने याद दिलाए अयातुल्ला खामेनेई के वो 8 शब्द, वायरल हुआ पोस्ट

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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