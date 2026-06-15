ईरानी दूतावास की ओर से शेयर किए गए पोस्ट में खामेनेई का पुराना संदेश शामिल था. बताया गया कि यह पोस्ट 1 मार्च 2026 को किया गया था, जिसमें खामेनेई ने ईरान की जनता का जिक्र करते हुए दुश्मनों के सामने मजबूती से खड़े रहने की बात कही थी. पोस्ट में उन्होंने कहा था कि 'दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे'. इस पोस्ट के साथ ईरानी दूतावास ने लिखा कि 'हां, ईरान की महान जनता ने यह कर दिखाया.' दूतावास के इस बयान को कई लोग अमेरिका-ईरान समझौते के संदर्भ में देख रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस पोस्ट को लेकर अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे ईरान की रणनीतिक जीत बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रहे हैं.