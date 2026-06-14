US-Iran peace deal: अमेरिका और ईरान आखिरकार एक शांति समझौते पर पहुंच गए हैं. न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, पीस डील के मसौदे में स्थाई शांति, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ईरान को प्रतिबंधों में राहत और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं.
ईरानी अधिकारी ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि रूपरेखा को मंजूरी मिलने के बाद अगले 60 दिनों के भीतर दोनों पक्ष अंतिम समझौते पर चर्चा करेंगे. हालांकि, इस रिपोर्ट पर अभी तक तेहरान और वाशिंगटन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
इससे पहले वीकेंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि शांति समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर हो सकते हैं, जबकि ईरान ने संकेत दिया था कि औपचारिक हस्ताक्षर में कुछ और समय लग सकता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता से जुड़े मसौदे में इन चार मुद्दों पर फोकस है.
ईरान परमाणु हथियार न तो बनाएगा और न ही खरीदेगा.
अंतिम समझौता होने तक ईरान अपने मौजूदा परमाणु कार्यक्रम को यथावत रखेगा.
ईरान यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) नहीं करेगा और अपने परमाणु प्रतिष्ठानों का विस्तार भी नहीं करेगा.
अमेरिका ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार को ईरान के भीतर ही निष्क्रिय (डाइल्यूट) करने की प्रक्रिया स्वीकार करेगा. ये कैसे होगा, इस पर दोनों पक्ष अगले 60 दिनों में चर्चा करेंगे.
वैश्विक तेल और ईंधन व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर दोनों देशों के बीच निम्नलिखित सहमति बनी है.
ईरान सभी व्यावसायिक जहाजों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत खोल देगा. अमेरिका, ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए अपने नौसैनिक अवरोध यानी नेवल ब्लॉकेड को पूरी तरह से हटा लेगा.
समझौते के मसौदे में आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी कई अहम प्रावधान शामिल हैं. अंतिम समझौता होने तक अमेरिका ईरान पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा. वाशिंगटन एक निश्चित अवधि के लिए तेल संबंधी प्रतिबंधों में छूट देगा, जिससे ईरान तेल बेच सकेगा और उसकी आय प्राप्त कर सकेगा. अमेरिका क्षेत्रीय देशों के सहयोग, प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और वित्तीय क्रेडिट लाइनों के जरिए ईरान की लगभग 25 अरब डॉलर की संपत्तियों को जारी कराने में मदद करेगा.
ट्रंप ने कहा था कि ईरान युद्ध को समाप्त करने वाला समझौता रविवार को साइन हो सकता है. साइन होते ही होर्मुज 'ओपन फॉर ऑल' यानी सबके लिए खुल जाएगा. हालांकि, ईरानी विदेश मंत्रालय ने इस समय सीमा को खारिज करते हुए कहा कि डील साइन होने में कुछ और दिन का वक्त लग सकता है. ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने ये भी कह दिया था कि होर्मुज के ऊपर ईरान की तलवार हमेशा लटकी रहेगी.