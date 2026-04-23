अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान को लेकर पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, इसकी एक दिलचस्प झलक अब सामने आई है. पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने हाल ही में बातचीत के दौरान बताया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार ईरान पर सैन्य कार्रवाई का प्रस्ताव लेकर वॉशिंगटन पहुंचे थे. लेकिन हर बार कहानी वहीं आकर रुक जाती थी, अमेरिका तैयार नहीं था. केरी के मुताबिक, ये कोई एक सरकार या एक राष्ट्रपति का फैसला नहीं था. बराक ओबामा से लेकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और जो बाइडेन तक, तीनों ने अलग-अलग समय पर इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया. वजह साफ थी: जब तक बातचीत और कूटनीति के रास्ते खुले हैं, तब तक युद्ध आखिरी विकल्प ही रहेगा.

जॉन केरी खुद उन बैठकों में मौजूद रहे, जहां यह तय किया गया कि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी सैन्य फैसला भारी पड़ सकता है. उन्होंने अपने वियतनाम वॉर के अनुभव को याद करते हुए कहा कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, उसके असर पीढ़ियों तक चलते हैं. अगर जनता को पूरी सच्चाई बताए बिना ऐसे फैसले लिए जाएं, तो उसका नतीजा वैसा ही होता है जैसा दुनिया ने वियतनाम और ईराक युद्ध में देखा.

डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के प्लान में दिखी संभावनाएं

नेतन्याहू की तरफ से एक और बड़ी दलील दी जाती रही कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना. लेकिन केरी इस पर साफ तौर पर असहमत दिखे. उनका कहना था कि ये आकलन ज्यादा उम्मीदों पर आधारित था, जमीन पर ऐसा कोई ठोस संकेत नहीं था. हालांकि, कहानी में एक मोड़ तब आता है जब यही प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा गया. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने इस विचार को पूरी तरह खारिज नहीं किया, बल्कि इसमें संभावनाएं देखीं. एक अहम बैठक में नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि ईरान में बदलाव का यही सही समय है और ट्रंप ने इस दिशा में आगे बढ़ने के संकेत भी दिए.

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जेडी वेंस ने नेतन्याहू के प्लान पर उठाए थे सवाल

ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका के भीतर सब एक राय नहीं थे. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस पूरे प्लान को लेकर सवाल उठाए. उनका मानना था कि इसे जितना आसान बताया जा रहा है, हकीकत उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है. पूरी कहानी यही बताती है कि ईरान को लेकर अमेरिका के भीतर एक जैसी सोच कभी नहीं रही. एक तरफ ऐसे लोग थे जो ताकत के इस्तेमाल को विकल्प मानते थे, वहीं दूसरी तरफ वे लोग भी थे जो मानते थे कि हर हाल में बातचीत का रास्ता पहले आजमाया जाना चाहिए. क्योंकि युद्ध का दरवाजा एक बार खुला, तो उसे बंद करना आसान नहीं होता.

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