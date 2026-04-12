Iran-US Talks: पहले दौर की बातचीत में क्या-क्या हुआ? प्वाइंट्स में समझें शांति वार्ता का लब्बो-लुबाब

Iran-US Talks Islamabad: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच चल रही उच्च स्तरीय शांति वार्ता ने रातभर कूटनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया. लगभग 21 घंटे चली मैराथन बातचीत के बाद भी दोनों पक्षों ने मतभेदों के बावजूद संवाद जारी रखने का निर्णय लिया है. पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई इस वार्ता को अब अगले दौर के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक उम्मीदें और बढ़ गई हैं.

ईरानी सरकारी मीडिया और प्रेस टीवी के अनुसार, बातचीत के दौरान तकनीकी और विशेषज्ञ टीमों ने मसौदा दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया, ताकि सहमति के बिंदुओं को औपचारिक रूप दिया जा सके. वहीं कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद अब भी बने हुए हैं. आइए प्वाइंट्स में समझते है कि ईरान-अमेरिका वार्ता में अब तक क्या-क्या हुआ...

1. 15 घंटे की मैराथन वार्ता के बाद भी बातचीत जारी

इस्लामाबाद के सेरेना होटल में शुरू हुई वार्ता शनिवार दोपहर से लेकर रविवार तड़के तक लगभग 15 घंटे चली. इसके बावजूद दोनों पक्षों ने बातचीत को समाप्त करने के बजाय अगले दौर तक बढ़ाने का निर्णय लिया.

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2. पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुआ पूरा संवाद

वार्ता की मेजबानी और मध्यस्थता की भूमिका पाकिस्तान ने निभाई. पाकिस्तान के विदेश मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों पक्षों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं, जिससे संवाद की प्रक्रिया सुचारू बनी रही.

इस दौरान पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही.

3. मसौदा दस्तावेजों का आदान-प्रदान

ईरान और अमेरिका दोनों की तकनीकी टीमों ने बातचीत के दौरान सहमति वाले बिंदुओं को लिखित रूप में साझा किया. इसे संभावित समझौते की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इस दौर में पहली बार ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने सीधे आमने-सामने बैठकर बातचीत की. यह पिछले कई वर्षों के तनावपूर्ण संबंधों के बाद एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक विकास माना जा रहा है.

4. अगला दौर रविवार को फिर शुरू होगा

जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान की मध्यस्थता और दोनों पक्षों की सहमति से यह तय हुआ कि वार्ता को एक दिन के विराम के बाद फिर से शुरू किया जाएगा. इससे संकेत मिलता है कि अभी कई मुद्दों पर सहमति बननी बाकी है. अमेरिकी पक्ष से उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस वार्ता में मौजूद रहा, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वैन्स, स्पेशल मैसेंजर स्टीव विटकॉफ और सीनियर एडवाइजर जेरेड कुशनर शामिल रहे. इनकी मौजूदगी से संकेत मिला कि वाशिंगटन इस वार्ता को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मान रहा है.

5. ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने भी उच्च स्तरीय भागीदारी की

ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराघची, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर ग़ालिबफ़ और वरिष्ठ राजनयिक अली बाघेरी कानी शामिल हुए. ईरानी मीडिया के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए वार्ता में भाग लिया. जानकारी के अनुसार, वार्ता में समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति जैसे रणनीतिक मुद्दे प्रमुख रहे. विशेष रूप से होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से तेल और गैस के सुरक्षित प्रवाह पर चर्चा केंद्रित रही.

6. जीत हमारी ही होगी: ट्रंप

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वार्ता के बीच बयान देते हुए कहा कि परिणाम चाहे जो भी हो, अमेरिका रणनीतिक रूप से विजयी रहेगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका ऊर्जा व्यापार और समुद्री मार्गों पर मजबूत स्थिति में है. उनके बयान ने वार्ता के राजनीतिक आयाम को और अधिक जटिल बना दिया.

7. बातचीत जारी लेकिन हितों की रक्षा प्राथमिकता: ईरान

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने स्पष्ट किया कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना बातचीत जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवा और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वार्ता का परिणाम कुछ भी हो. इस वार्ता को अमेरिका और ईरान के बीच वर्षों से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है. लंबे समय से दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ है. इस बार पाकिस्तान की भूमिका ने पूरे परिदृश्य को नया आयाम दिया है. इस्लामाबाद में हुई उच्च स्तरीय बैठकों ने संकेत दिया है कि क्षेत्रीय देशों की भागीदारी अब ऐसे वैश्विक विवादों में बढ़ रही है.

क्षेत्रीय कूटनीति की नई तस्वीर

वार्ता के दौरान पाकिस्तान के कई वरिष्ठ नेता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी भी देखी गई. पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और अन्य अधिकारियों ने भी अमेरिकी प्रतिनिधियों से मुलाकात की.

इसके अलावा ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दोलनासर हेममती ने भी पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की.

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इस्लामाबाद में हुई यह वार्ता अभी किसी अंतिम समझौते तक नहीं पहुंची है, लेकिन लगातार बढ़ते संवाद और दस्तावेजों के आदान-प्रदान को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दौर यह तय करेंगे कि क्या ईरान और अमेरिका किसी व्यावहारिक समझौते की ओर बढ़ सकते हैं या मतभेद एक बार फिर प्रक्रिया को रोक देंगे.