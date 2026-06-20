Iran-US Talks: वीकेंड पर मिडिल ईस्ट में तनाव उस वक्त गरमा गया जब लेबनान पर इजरायली हमले से भड़के ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता एक बीर फिर बंद कर दिया. इसी बीच पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने अनपे एक बयान में बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत रविवार (21 जून) को स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में आयोजित की जाएगी. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज के मुताबिक 'इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के बाद आगे की प्रक्रिया के तहत 21 जून को स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में तकनीकी स्तर की वार्ता होगी.'
PEA के मुताबिक बातचीत में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के साथ पाकिस्तानी और कतर के मध्यस्थ भी शामिल होंगे. इस बीच पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने शनिवार को तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची से मुलाकात की है. यह बैठक ऐसे समय हुई है जब इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव के कारण अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस सप्ताह स्विट्जरलैंड जाने की अपनी योजना रद्द कर दी थी.
दूसरी ओर वार्ता की मेजबानी करने वाले देश स्विट्जरलैंड ने कहा, 'हम बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बर्गेनस्टॉक के पहाड़ी रिसॉर्ट में आगे भी'गोपनीय और भरोसेमंद माहौल' उपलब्ध कराते रहेंगे. हालांकि स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने गोपनीयता का हवाला देते हुए बातचीत में शामिल लोगों और चर्चा के विषयों से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी देने से इनकार किया.'
ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत करने वाला प्रतिनिधिमंडल जल्द स्विट्जरलैंड जाएगा. ईरानी मीडिया के मुताबिक, ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड जाएगा. यह प्रतिनिधिमंडल अंतरिम समझौते के तहत अमेरिका से उसकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की मांग करेगा.
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी फार्स के हवाले से कहा, 'स्विट्जरलैंड में हम दूसरे पक्ष (अमेरिका) की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का मुद्दा उठाएंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि वे अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करने की योजना बना रहे हैं.'
न्यूज़ एजेंसी मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी प्रतिनिधिमंडल शनिवार को समय रहते स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो चुका है. ईरानी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू करने से इनकार करता है, तो ईरान इसके जवाब में जरूरी कदम उठाएगा.
लेबनान पर इजरायली हमले से भड़के ईरान ने इसे दुश्मन की काला फैसला बताते हुए होर्मुज का दरवाजा बंद कर दिया है. ईरान की संयुक्त सैन्य कमान खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने बयान जारी कर इस फैसले की पुष्टि की है. मिलिट्री कमान के मुताबिक, 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बंदी सिर्फ पहला कदम है. अगर अमेरिका और इजरायल की तरफ से यह आक्रामकता का उल्लंघन जारी रहा, तो ईरान आने वाले दिनों में और भी कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा.'