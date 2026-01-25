क्या ट्रंप के डर से बंकर में छिपे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई? बेटे मसूद को सौंपी ये बड़ी जिम्मेदारी

Iran-Us Tension: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की सुरक्षा को लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, खामेनेई इस समय एक अत्यधिक किलेबंद बंकर में रह रहे हैं, जो तेहरान में मौजूद कई आपस में जुड़ी भूमिगत सुरंगों के नेटवर्क का हिस्सा है. इन सुरंगों को संभावित अमेरिकी हमले की स्थिति में सुरक्षित आवागमन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है.

ईरान की ओर बढ़ रही अमेरिका की सेना

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी हमले की आशंका हाल के दिनों में और बढ़ गई है, खासतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमेरिकी सैनिक समुद्री मार्गों के रास्ते ईरान की ओर बढ़ रहे हैं. इस बयान को क्षेत्रीय हालात में संभावित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

खबरों के मुताबिक, खामेनेई के बंकर में रहने के चलते उनके तीसरे बेटे मसूद खामेनेई को उनके कार्यालय के दैनिक प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वर्तमान में मसूद सरकारी अधिकारियों और विभिन्न संस्थानों के बीच संचार के मुख्य माध्यम के रूप में भी कार्य कर रहे हैं. इससे संकेत मिलता है कि ईरानी नेतृत्व किसी भी आपात स्थिति के लिए वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था तैयार कर रहा है.

बता दें, इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने ईरानी शासन को चेतावनी दी थी कि यदि महंगाई और कीमतों में वृद्धि के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया गया, तो अमेरिका कार्रवाई कर सकता है. हालांकि, बाद में ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरानी शासन बड़े पैमाने पर फांसी की योजना नहीं बना रहा है, जिससे उनकी पहले की धमकियों का असर कुछ हद तक कम होता दिखाई दिया. इसके बावजूद, दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय और गहराता नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में इजाफे की खबरें सामने आ रही हैं.

ये भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट में बजी युद्ध की घंटी! ट्रंप ने भेज दिया जंगी जहाज; ईरान बोला- हमले का बदला सर्वनाश

राष्ट्रपति पेजेशकियान ट्रंप को दी चेतावनी

इस बीच, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने हाल ही में सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि खामेनेई पर किसी भी प्रकार का हमला पूरे देश के खिलाफ युद्ध के समान माना जाएगा. जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी छात्र समाचार एजेंसी ने भी कहा है कि यदि खामेनेई को निशाना बनाया गया तो इसके जवाब में जिहाद की घोषणा की जा सकती है.