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Hindi Newsदुनियाक्या पाकिस्तान देगा इजरायल को मान्यता...रिपोर्टर के सवाल का जवाब नहीं दे पाए इशाक डार, हॉल छोड़कर क्यों चल दिए?

क्या पाकिस्तान देगा इजरायल को मान्यता...रिपोर्टर के सवाल का जवाब नहीं दे पाए इशाक डार, हॉल छोड़कर क्यों चल दिए?

Ishaq Dar: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब और मुस्लिम देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने और इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने आग्रह किया है. हालांकि, अमेरिका में एक रिपोर्टर ने जब सवाल पूछा तो पाक के विदेश मंत्री बिना कुछ बोले हुए चले गए. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 30, 2026, 01:32 PM IST
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क्या पाकिस्तान देगा इजरायल को मान्यता...रिपोर्टर के सवाल का जवाब नहीं दे पाए इशाक डार, हॉल छोड़कर क्यों चल दिए?

Iran US Tension: ईरान और अमेरिका के बीच काफी ज्यादा तनाव चल रहा है. तनाव के बीच ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब और मुस्लिम देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने और इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने आग्रह किया है. यह ईरान संघर्ष को खत्म करने की दिशा में एक संभावित सौदे का हिस्सा माना जा रहा है. वॉशिंगटन में जब एक रिपोर्टर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से सवाल किया गया तो दोनों हॉल छोड़कर चले गए. इस वाकये ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. जानिए आखिर रिपोर्टर ने ऐसा क्या पूछ लिया था. 

रिपोर्टर के सवाल का नहीं दिया जवाब

रिपोर्टर के सवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो से पूछा गया कि क्या इस्लामाबाद इजरायल को मान्यता देने पर विचार करेगा? उस समय न तो डार और न ही रुबियो ने सवाल का जवाब दिया और वहां से बिना कुछ बोले हुए चले गए.

 

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खुद को मध्यस्थ मान रहा पाक

पाकिस्तान इस समय ईरान और अमेरिका के बीच शांति स्थापित करने के लिए खुद को मध्यस्थ की भूमिका में मान रहा है और दुनियाभर में इसी तरह से खुद को पेश कर रहा है. हालांकि वह इजरायल को एक राष्ट्र नहीं मानता है और पाकिस्तान लगातार कहता आया है कि  उसके साथ उसके कोई डिप्लोमैटिक रिश्ते नहीं हैं. वो भले ही खुद को बिचौलिए के तौर पर पेश किया है लेकिन इजरायल का रुख बदला नहीं है. 

हालांकि, मीटिंग के बाद डार ने इस्लामाबाद की ऑफिशियल बात दोहराई और कहा कि पाकिस्तान फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करना जारी रखेगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रिश्तों को नॉर्मल करने पर कोई भी विचार एक आजाद फिलिस्तीनी देश बनाने की दिशा में होने वाली तरक्की पर निर्भर करेगा, जो पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही विदेश नीति के रुख को दिखाता है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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