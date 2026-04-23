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Hindi Newsदुनियाजहां दिखे गोली मारो..., ट्रंप के नए फरमान से होर्मुज पर बढ़ेगा तनाव; अब US नेवी को मिल गई खुली छूट

'जहां दिखे गोली मारो...', ट्रंप के नए फरमान से होर्मुज पर बढ़ेगा तनाव; अब US नेवी को मिल गई खुली छूट

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को खुली छूट देते हुए शूट एंड किल का आदेश दिया है. ट्रंप की ओर से आदेश में कहा गया कि होर्मुज स्ट्रेट में जहां भी ईरानी नाव बारूदी सुरंग बिछाते हुए आए, उसको वहीं पर गोली मारकर नष्ट किया जाए. इसके अलावा ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास कोई नेता नहीं है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 23, 2026, 08:46 PM IST
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डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति

Donald Trump News: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. इसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक नया फरमान जारी करते हुए अमेरिकी नौसेना को खुली छूट दी है. ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंग बिछाने वाली नावों पर शूट एंड किल का आदेश दिया है. यानी अगर कोई भी ईरानी नाव होर्मुज स्ट्रेट के आसपास कहीं भी बारूदी सुरंग बिछाती नजर आए, तो उसको नष्ट कर दिया जाए.  

ट्रंप के इस फैसले से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ने के संकेत मिले हैं. ट्रंप का यह आदेश ऐसे समय पर आया है, जब अमेरिकी नौसेना होर्मुज स्ट्रेट के पास नाकाबंदी कर रही है. 

ट्रंप ने क्या कहा? 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने लिखा कि मैंने नौसेन का निर्देश दिया है कि होर्मुज के पानी बारूद बिछाने वाली किसी भी नाव (चाहे छोटी या बड़ी) को गोली मारकर नष्ट किया जाए. ट्रंप ने लिखा कि इसमें जरा भी संकोच नहीं किया जाएगा. ईरान का जिक्र करते हुए अपने पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि तेहरान के सभी 159 नौसेनिक जहाज पहले से ही समुद्र की तलहटी में डूब चुके हैं. हमारे माइन स्वीपर्स इस समय सफाई कर रहे हैं. 

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US ने किया ईरानी तेल टैंकर जब्त करने का दावा 

गौरतलब है कि ट्रंप के इस आदेश से पहले अमेरिका की सेना की ओर से एक बड़ा दावा किया गया. अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान से जुड़ा एक बड़ा तेल टैंकर जब्त किया है. अमेरिका की ओर से दावा किया गया कि इस टैंकर का इस्तेमाल ईरानी तेल तस्करी के लिए किया जा रहा था. इस संबंध में अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से कहा गया कि ईरान को रसद सहायता प्रदान करने वाले अवैध नेटवर्क को खत्म करते रहेंगे. इससे पहले ईरान की ओर से बुधवार को होर्मुज के पास तीन जहाजों पर गोलीबारी की गई. 

यह भी पढ़ें: होर्मुज बना जंग का मैदान! क्या ईरान-US युद्ध की उलटी गिनती शुरू? 3 खतरनाक संकेत

ईरान के पास कोई नेता नहीं: ट्रंप 

वहीं, एक अन्य पोस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा करते हुए लिखा कि ईरान को यह समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उनका (ईरान) लीडर कौन है! इसके साथ ही ट्रंप की ओर से दावा किया गया होर्मुज स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल है. 

यह भी पढ़ें: 'भारत एक महान देश और सबसे अच्छा दोस्त', नरक वाले विवाद के बीच ट्रंप का U टर्न!

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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