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Hindi NewsदुनियाIran-US Tension: ट्रंप के Clock is Ticking वाले बयान के बाद ईरान का बड़ा दांव, क्या टल जाएगा महायुद्ध?

Iran-US Tension: ट्रंप के 'Clock is Ticking' वाले बयान के बाद ईरान का बड़ा दांव, क्या टल जाएगा महायुद्ध?

Iran's Reply to Donald Trump's Statement: ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है. बघाई ने दोहराया कि यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट का अधिकार ईरान को परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के तहत मिला हुआ है और इस पर कोई बातचीत या समझौता नहीं होगा.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 18, 2026, 04:00 PM IST
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ट्रंप के 'Clock is Ticking' वाले बयान के बाद ईरान का बड़ा दांव, क्या टल जाएगा महायुद्ध? (Photo - ANI)
ट्रंप के 'Clock is Ticking' वाले बयान के बाद ईरान का बड़ा दांव, क्या टल जाएगा महायुद्ध? (Photo - ANI)

ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी के बीच अब पाकिस्तान एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाता नजर आ रहा है. सोमवार को ईरान ने साफ किया कि अमेरिका के साथ उसकी अप्रत्यक्ष बातचीत लगातार जारी है, लेकिन तेहरान ने यह भी दो टूक कह दिया कि वह अपने 'परमाणु अधिकारों' पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा. दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि 'समय तेजी से निकल रहा है.'

एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बताया कि पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए तेहरान और वॉशिंगटन के बीच प्रस्तावों और जवाबी सुझावों का आदान-प्रदान हो रहा है. उन्होंने कहा कि यह बातचीत अस्थायी नहीं बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. बघाई के अनुसार, बातचीत की शुरुआत ईरान द्वारा पेश किए गए 14 सूत्रीय प्रस्ताव से हुई थी, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच लंबित विवादों का समाधान निकालना था. हालांकि अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर इस योजना को खारिज कर दिया था, लेकिन पर्दे के पीछे उसने पाकिस्तान के जरिए अपनी आपत्तियां और कुछ 'सुधारात्मक सुझाव' ईरान तक पहुंचाए.

अपने परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का सख्त रुख

ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका की प्रतिक्रिया मिलने के बाद तेहरान ने भी अपने जवाबी बिंदु तैयार किए और उन्हें फिर पाकिस्तान के जरिए वॉशिंगटन तक भेज दिया गया. यानी दोनों देशों के बीच बातचीत भले सीधे न हो रही हो, लेकिन बैक-चैनल डिप्लोमेसी लगातार सक्रिय है. इसके बावजूद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है. बघाई ने दोहराया कि यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट का अधिकार ईरान को परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के तहत मिला हुआ है और इस पर कोई बातचीत या समझौता नहीं होगा.

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'ये हमारा अधिकार, इसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं'

इस्माइल बघाई ने कहा, 'यह हमारा अधिकार है और इसके लिए हमें किसी दूसरे देश की मंजूरी की जरूरत नहीं है.' ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की धमकियों को भी खारिज किया. बघाई ने कहा कि तेहरान न तो दुश्मनों की धमकियों से डरता है और न ही उनकी तारीफों से प्रभावित होता है. उन्होंने दावा किया कि ईरान अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखता है और भविष्य की रणनीतियां उसी आधार पर तैयार कर रहा है. इस बीच फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी ईरान सतर्क नजर आ रहा है. बघाई ने बताया कि ओमान के साथ इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा को लेकर विशेषज्ञ स्तर की बातचीत जारी है. 

ईरान के लिए तेज चल रही हैं घड़ी की सुइयां: ट्रंप

बघाई ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है और उसकी सुरक्षा ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उधर, मिडिल ईस्ट में महीनों से जारी तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, 'ईरान के लिए घड़ी तेजी से चल रही है. उन्हें जल्द कदम उठाने होंगे, वरना उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा. समय बेहद अहम है.' फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन यूरेनियम भंडार, प्रतिबंधों में राहत और युद्ध के नुकसान की भरपाई जैसे मुद्दों पर गतिरोध अब भी बरकरार है.

यह भी पढ़ेंः 'यूरेनियम लाओ और फ्रीज प्रॉपर्टी से न दूंगा चवन्नी...,' ट्रंप ने ईरान को फिर धमकाया

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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