जेनेवा में जारी परमाणु वार्ता के बीच ईरान ने हरमुज की खाड़ी में दागी मिसाइलें, अमेरिकी पलटवार की आशंका से हड़कंप

Iran US tensions LIVE updates: अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का दूसरा दौर मंगलवार को ओमान की मध्यस्थता में शुरू हुआ. न्यूक्लियर टॉक्स के दौरान, उस वक्त माहौल अचानक गर्मा गया जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के संदेश में कहा गया कि कि अमेरिका तेहरान को बर्बाद करने में कभी कामयाब नहीं होगा'. इसके कुछ देर बाद ईरान ने हरमुज की खाड़ी में एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दीं. हालांकि ईरान की मिसाइलों का टारगेट कौन था और इससे कितना नुकसान हुआ, इसकी कोई अधिकारिक जानकारी अब तक नहीं आई है. हालांकि तेहरान के हमले के बाद अब अमेरिकी पलटवार की आशंका से हड़कंप मचा हुआ है.

ईरान ने खतरे की घंटी बजा दी

ओमान में जैसे ही अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत शुरू हुई, ईरान ने कथित तौर पर फायर ड्रिल का नया चैप्टर शुरू करते हुए होर्मुज स्ट्रेट की ओर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दीं. न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, ईरान ने इसके लिए बाकायदा एक नोटम जारी किया था. अपने नोट में ईरान ने कहा संंबंधित वॉटरवेज में एक मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज की जो घोषणा की गई थी उसकी शुरुआत की जा रही है.

पश्चिम एशिया में क्या चल रहा है, क्यों हैरान है दुनिया?

ईरान ने जिस जगह मिसाइलें दागी हैं, वो एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट से सटा इलाका है. इस रूट से दुनिया की कुल जरूरत का 20 से 25 फीसदी तेल इसी रास्ते से सप्लाई होता है. ऐसे में मिलाइलें दागे जाने में जरा भी गलती होने पर तेल से लदे टैंकर में धमाका हो सकता है. इसलिए क्षेत्र में जुबानी बहस होने पर ही तनाव बढ़ जाता है, यहां तो मिसाइल दागने का मामला था. पश्चिम एशिया करीब महीने भर से ईरान और अमेरिकी सेना आमने-सामने है. एक पक्ष, दूसरे के रुटीन काम को भी उकसाने वाली कार्रवाई बताता है, इसलिए खामेनेई के बयान और तेहरान के युद्दाभ्यास के पलटवार में कहीं अमेरिका कोई बड़ा कदम न उठा ले, इस डर से दुनिया हैरान है क्योंकि धरती के नक्शे पर जंग का एक नया मोर्चा खुलने के आसार करीब साल भर से नजर आ रहे हैं.

ड्रिल की वजह से स्ट्रेट के कुछ हिस्से एहतियातन बंद

होर्मुज स्ट्रेट के कुछ हिस्से इस युद्धाभ्यास के लिए बंद रखने का ऐलान किया गया था. ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान की खतरनाक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स सेना समंदर के रास्ते में मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, इसलिए शिपिंग सेफ्टी के मकसद से कुछ एरिया ऑयल या अन्य टैंकरों के लिए बंद कर दिए गए थे.