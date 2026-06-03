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Hindi Newsदुनियाजिंदा हैं मोजतबा खामेनेई? ईरान के सुप्रीम लीडर के हालात पर क्या बोले मार्को रुबियो?

जिंदा हैं मोजतबा खामेनेई? ईरान के सुप्रीम लीडर के हालात पर क्या बोले मार्को रुबियो?

Mojtaba Khamenei: अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रुबियो ने ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ये भी बताया कि मोजतबा खामेनेई जिंदा हैं कि नहीं?

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jun 03, 2026, 06:41 AM IST
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जिंदा हैं मोजतबा खामेनेई? ईरान के सुप्रीम लीडर के हालात पर क्या बोले मार्को रुबियो?

Marco Rubio: अमेरिका और ईरान के बीच कई महीनों से तनाव चल रहा है. जब इस जंग में ईरान के कई बड़े लीडर मारे गए थे. इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे थे. कई बार उनकी मौत की भी खबर वायरल हुई. हालांकि, उन्हें लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई जिंदा हैं और तेजी से एक्टिव हो रहे हैं. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

ठीक हो रहे हैं खामेनेई

रुबियो ने आगे कहा कि खामेनेई 28 फरवरी को घायल हुए थे, लेकिन अब धीरे-धीरे वो ठीक हो रहे हैं और ऐसे संकेत मिले हैं कि वो देश के काम में पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत रुकी हुई है और दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है. 

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ये कहा

रुबियो ने आगे कहा कि ईरान को होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए सहमत होना होगा, जिससे तेल और गैस के आने-जाने पर असर पड़ रहा है, और साथ ही वहां से गुजरने वाले जहाजों पर फायरिंग भी रोकनी होगी. एक बार ऐसा हो जाने के बाद, US उन माइंस को हटाने में मदद करेगा जो ईरान ने स्ट्रेट में लगाई हैं.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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