मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका को अब तक कितने अरब डॉलर का फटका? ईरान ने 'सुपरपावर' की बखिया उधेड़ दी!

US-Iran war: छत्तीस दिनों की जंग में अमेरिकी एयरफोर्स ने सबसे ज्यादा नुकसान ईरान की मिसाइलों और राडार सिस्टम को पहुंचाया है. इतना भारी नुकसान होने के बावजूद ईरान ने अपने दुश्मनों की हवाई ताकत की हकीकत पूरी दुनिया को दिखा दी है. ईरान ने अमेरिका को इस युद्ध में कितना नुकसान पहुंचाया है, ये भी आपको समझना चाहिए. ईरान की जंग के छत्तीस दिनों के अंदर अमेरिका के एक F-35 विमान को नुकसान पहुंचा है. 4 F-15 विमान बर्बाद हो गए हैं. 1 A-10 थंडरबोल्ट और एक अवॉक्स विमान को तबाह किया गया है.

अमेरिका के 8 टैंकर यानी ईंधन भरने वाले विमान खत्म हो गए हैं और 17 MQ-9 रीपर ड्रोन भी क्रैश हो चुके हैं. अगर इन सभी हवाई संसाधनों की कुल लागत की बात करें तो अमेरिका को सिर्फ हवा में ही चौदह हजार छह सौ बावन करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम को ही निशाना बनाया था. इस रणनीति का मकसद था कि ईरान के आसमान पर पूरी तरह अमेरिकी कब्जा हो जाए. लेकिन यहां सवाल उठता है कि इतना नुकसान होने के बाद भी ईरान लगातार अमेरिकी विमानों को कैसे निशाना बना रहा है.

युद्ध में अमेरिकी विमानों के नुकसान की एक बड़ी वजह ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली की नई रणनीति है लेकिन उससे भी बड़ी वजह हैं वो मिशन जो जो अमेरिकी एयरफोर्स को दिए गए हैं. युद्ध के पहले तीन हफ्ते पूरे होने के बाद अब अमेरिकी एयरफोर्स नैरो टारगेट मिशन कर रही है.

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मिलिट्री की भाषा में नैरो टारगेट का मतलब होता है जमीन पर मौजूद सैन्य काफिलों और छोटे दायरे में मौजूद सैन्य संसाधनों को तबाह करना. इस किस्म के हमलों को करने के लिए अमेरिकी विमान ऊपर से बमबारी नहीं कर सकते. विमानों को नीचे जाकर भारी गोलियों से हमले करने पड़ते हैं. जैसे ही अमेरिकी विमान कम ऊंचाई पर उड़ते हैं तो ईरान की छोटी रेंज की हवाई रक्षा प्रणाली उन्हें अपना निशाना बना लेती हैं.

जिस माजिद मिसाइल से F-15 को तबाह किया गया है. वो हवा में एक से लेकर 6 किलोमीटर दूर तक विमान को तबाह कर सकती है. माजिद की बड़ी खासियत ये है कि इसका लॉन्चर ट्रक आधारित है. यानी इस मिसाइल को फौरन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाया जा सकता है.

अमेरिका के मिशन और ईरान की रणनीति की वजह से अमेरिकी वायुसेना को नुकसान हो रहा है लेकिन 36 दिनों के युद्ध में इजरायल का एक भी विमान क्रैश नहीं हुआ है. इसकी सबसे बड़ी वजह है वो तकनीक जिसका इस्तेमाल इजरायल कर रहा है

इजरायली एयरफोर्स हमलों में F-35 विमानों का इस्तेमाल कर रही है. ये विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं, यानी राडार के जरिए इनकी लोकेशन नहीं पता की जा सकती. इसके साथ ही इजरायली विमानों में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीक लगी हुई है. ये तकनीक ईरान की धरती पर मौजूद राडार और हवाई रक्षा प्रणाली के सिग्नल जाम कर देती है. यही वजह है कि इजरायली एयरफोर्स के सभी हमले कामयाबी के साथ पूरे हो रहे हैं.

युद्ध के 36 दिनों में अमेरिका के 36 अलग-अलग किस्म के एयरक्राफ्ट जंग से बाहर हो चुके हैं. कुछ क्रैश हो गए हैं तो कुछ मरम्मत के लिए वापस भेज दिए गए हैं. ये आकंड़ा बताता है कि हर दिन अमेरिका को अपने एक एयरक्राफ्ट का नुकसान हो रहा है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर ट्रंप को लेकर तंज कसे जा रहे हैं. कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय विमानों के नुकसान का झूठ बोलने वाले ट्रंप, आज अमेरिका के क्रैश हुए विमानों की गिनती क्यों नहीं बता रहे हैं.

भारतीय समय के अनुसार ट्रंप ने 4 अप्रैल को तड़के सुबह बताया था कि ईरान के पास एयर डिफेंस नहीं बचा है. सुबह 9 बजते-बजते ईरानी के एयर डिफेंस से अमेरिकी जेट के तबाह होने की खबर भी आ गई. अब ट्रंप का मजाक नहीं उड़ेगा तो और क्या होगा. ट्रंप पर तंज कसने में ईरान भी पीछे नहीं रहा है. युद्ध शुरु करते हुए ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान में शासन बदल देंगे. इसी के जवाब में दक्षिण अफ्रीका में स्थित ईरानी दूतावास ने एक फोटो शेयर किया.

ईरानी दूतावास ने अपनी पोस्ट में उन अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की तस्वीरें दिखाई हैं जिन्हें ट्रंप सरकार ने हटा दिया है. फोटो के साथ तंज कसते हुए लिखा गया है. वाकई शासन बदल रहा है. ऐसे ही महान बनेगा अमेरिका. ये पोस्ट करके ईरान ने ट्रंप की जमकर खिल्ली उड़ाई है.