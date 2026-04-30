Advertisement
trendingNow13199623
Hindi NewsदुनियाDNA: सीजफायर के बीच ट्रंप की इस हरकत ने मचाई खलबली, अब दुनिया चुकाएगी सीजफायर का दाम?

DNA: सीजफायर के बीच ट्रंप की इस हरकत ने मचाई खलबली, अब दुनिया चुकाएगी सीजफायर का दाम?

Iran-US Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी एक पोस्ट के बाद दुनियाभर में खलबली मच गई है. हर जगह कच्चे तेल के दाम बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर जा चुके हैं. जंग के समय भले ही कच्चे तेल की कीमत काफी बढ़ी थी, लेकिन सीजफायर के बाद अब यह और भी ज्यादा बढ़ गया है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 30, 2026, 11:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: सीजफायर के बीच ट्रंप की इस हरकत ने मचाई खलबली, अब दुनिया चुकाएगी सीजफायर का दाम?

West Asia War: ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया है, इसमें लिखा है,'  द स्टॉर्म इज कमिंग. नथिंग कैन स्टॉप व्हॉट इज कमिंग यानी तूफान आ रहा है. और जो आ रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता. इस टीजर के आते ही दुनिया में कच्चे तेल के दाम बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर चले गए. जब मिडिल ईस्ट में जंग हो रही थी, तब भी तेल की कीमत इतनी नहीं बढ़ी थी, जितनी कि आज है. जो कच्चा तेल युद्ध के दौरान भी 120 डॉलर के पार नहीं गया था, वो युद्धविराम के दौरान 126 डॉलर के पार चला गया. कहा जाता है कि बाजार किसी भू-राजनीतिक संकट को पहले पहचान लेता है. ऐसे में तेल की कीमत में जो उछाल आया है, वो आने वाले दिनों में युद्ध के फिर से शुरू होने की तरफ इशारा कर रहा है. दुनिया इस पोस्ट को ईरान युद्ध के दूसरे चैप्टर का संकेत मानकर चल रही है . क्या वाकई ईरान के मोर्चे पर दोबारा युद्ध शुरु होगा. 

अमेरिका का MOAB  

अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस बार अमेरिकी सेना छोटा लेकिन शक्तिशाली एक्शन का प्लान बना रही है. इन खबरों से ये पुष्टि हो जाती है कि ट्रंप अब भी ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हैं. सवाल ये है कि शॉर्ट एंड पावरफुल हमले के लिए ट्रंप क्या करेंगे. अमेरिकी सेना किस किस्म के हथियारों और रणनीति का इस्तेमाल करेगी. ईरान से युद्ध में अमेरिकी सेना ने टॉमाहॉक मिसाइलों और बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है, लेकिन एक ऐसा विध्वसंक हथियार है जो अब तक तरकश से बाहर नहीं निकला है. इस हथियार का नाम है MOAB यानी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स.

 इस बम का वजन तकरीबन 10 हजार किलोग्राम होता है, जिसमें साढ़े आठ हजार किलोग्राम वजन विस्फोटक का होता है. इस बम के धमाके से हवा की बहुत शक्तिशाली लहर निकलती है. ये लहर डेढ़ किलोमीटर के दायरे मे मौजूद हर चीज को तबाह कर देती है. इतना ही नहीं इस बम के धमाके से तीन किलोमीटर के दायरे में मौजूद कंक्रीट की इमारतें भी ढह जाती हैं. अगर ये बम दागा जाए तो एक छोटा कस्बा पूरी तरह खत्म हो सकता है. अमेरिकी सेना ने इस बम का अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया था. तालिबान पर जब ये बम गिराया गया था तो इसके धमाके से 100 से ज्यादा आतंकी मर गए थे. इन आतंकियों के शरीर के चीथड़े तक नहीं मिले थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान के लिए खौफनाक बम 

इस किस्म के हमले से ना सिर्फ बड़ा नुकसान होगा. बल्कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल ईरान की जनता को भयभीत भी कर देगा. ट्रंप के तरकश में एक और ऐसा हथियार है, जिसकी तपिश ईरान ने अब तक महसूस नहीं की है. ये हथियार हैं अमेरिकी सेना की एटाकैम मिसाइल. तकरीबन 300 किलोमीटर की रेंज वाली इन मिसाइलों को ईरान के इर्द गिर्द मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से दागा जा सकता है. इन मिसाइलों की गति 3 मैक यानी आवाज से 3 गुना ज्यादा होती है जिसकी वजह से इन मिसाइलों को रोकना मुश्किल होता है. यूक्रेन के युद्ध में इन मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है. एटाकैम मिसाइलों के जरिए यूक्रेन ने रूसी वायुसेना के अड्डों और विमानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था. अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने डार्क ईगल मिसाइल सिस्टम की तैनाती के लिए रिक्वेस्ट भेजी है. 
अखबार का दावा है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ जल्द ही इस रिक्वेस्ट पर मुहर लगाने वाले हैं. डार्क ईगल अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल है यानी इन मिसाइलों की स्पीड आवाज से पांच गुना ज्यादा है. डार्क ईगल मिसाइलें 2700 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती हैं यानी अरब सागर और ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक जहाज, इन मिसाइलों से ईरान पर हमला कर सकते हैं.

पाकिस्तान को किया बेदखल 

सैन्य कमांडरों से मीटिंग और डार्क ईगल जैसी मिसाइलों की तैनाती साफ-साफ बताती है कि ईरान पर ट्रंप का शॉर्ट एंड पावरफुल अटैक कोई जुमला नहीं बल्कि घातक मिलिट्री प्लान है. ईरान के साथ ही आज ट्रंप ने पाकिस्तान पर भी एक स्ट्राइक कर दी है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अब हम 18 घंटों की उड़ान भरकर बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे. ईरान के साथ हम फोन पर बात कर रहे हैं. इस किस्म की बातचीत से हमें बेहतर नतीजे निकलने की उम्मीद है. ये बयान देकर ट्रंप ने एक झटके में पाकिस्तान को युद्धविराम की प्रक्रिया से हटा दिया है. पहले ईरान ने पाकिस्तान के इरादों पर शक जाहिर किया था. अब ट्रंप ने पाकिस्तान का पत्ता ही साफ कर दिया है यानी मुनीर और शहबाज का क्रेडिट लेने वाला प्लान धरा का धरा रह गया है. दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान के मुद्दे पर पुतिन से बात की है. पुतिन ने ट्रंप को ये भरोसा दिया है कि ईरान के साथ बातचीत में वो सहयोग करेंगे.

युद्ध को लेकर ट्रंप की तैयारी

ट्रंप ने प्लान तो बना लिया है लेकिन इस शॉर्ट एंड पावरफुल अटैक के प्लान के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं. अमेरिकी संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति को जंग शुरु करने के 60 दिन में कांग्रेस की अनुमति लेनी होती है. ट्रंप ने 28 फरवरी को हमला किया था. इस हिसाब से उनकी 60 दिन की मियाद कल यानी 1 मई को खत्म हो रही है. अगर कल तक कांग्रेस की अनुमति नहीं मिली तो ट्रंप का कदम असंवैधानिक माना जाएगा. दूसरी चुनौती है ईरान.  ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के हवाले से कहा गया है कि परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका जाएगा यानी ट्रंप का बातचीत वाला फॉर्मूला ईरान को कबूल नहीं है. युद्ध को लेकर ट्रंप की इस तैयारी का सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमत पर हुआ है. पिछले 2 महीने से कच्चे तेल की कीमत को लेकर पूरी दुनिया परेशान है. लेकिन आज इसकी क़ीमत ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया यानी दुनिया की परेशानी अब और ज्यादा बढ़ गई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह अमेरिका और ईरान अपनी-अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, उससे कच्चे तेल की क़ीमत अभी और बढ़ सकती है. युद्ध शुरू होते ही चेतावनी आने लगी थी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहता है, तो तेल की कीमत 150 से 200 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है. अब दाम उसी तरफ बढ़ रहे हैं.

जेब पर बढ़ेगा बोझ? 

अकाउंटिंग फर्म EY इंडिया की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय क्रूड बास्केट की औसत कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाती है, तो इसका सीधा असर भारत की आर्थिक वृद्धि और महंगाई दोनों पर देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी स्थिति में देश की GDP वृद्धि दर घटकर 6 प्रतिशत पर आ सकती है. वहीं महंगाई दर बढ़कर 6 प्रतिशत के आसपास पहुंच सकती है. इसका मतलब है कि आम लोगों की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा और देश की आर्थिक रफ़्तार धीमी होगी. यानी अमेरिका और ईरान के युद्ध की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ेगी, जिनका युद्ध से कोई लेना-देना नहीं है. ट्रंप की युद्ध वाली प्लानिंग से कच्चे तेल में रिकॉर्ड उछाल आया. वहीं शेयर बाजार आज फिर से गिरा. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक इस गिरावट की वजह कच्चे तेल की कीमत और मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका है. सेंसेक्स 583 प्वाइंट की गिरावट के साथ 76,914 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 180 प्वाइंट गिरकर 24,000 के नीचे आ गया. आज के कारोबार में IT और फार्मा को छोड़कर ज़्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए. 

कच्चा तेल महंगा होने की वजह से बाजार को महंगाई की चिंता सता रही है. इसी का असर बाजार पर दिख रहा है. आज के कारोबार में BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4 लाख 79 हज़ार करोड़ रुपये घट गया है यानी आज निवेशकों के 4 लाख 79 हजार करोड़ रुपये डूब गए. युद्ध की आशंका ने शेयर बाजार के साथ-साथ रुपये को भी कमज़ोर किया है. आज डॉलर की तुलना में रुपया सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया. एक डॉलर 95 रुपये 32 पैसे तक पहुंच गया. मार्च में भी एक बार रुपये ने 95 को पार किया था लेकिन उसके बाद रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप की वजह से इसमें सुधार आया था. लेकिन कच्चे तेल की कीमत में ज़ोरदार उछाल ने इस पर पानी फेर दिया. 2026 के पहले 4 महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपया अभी तक 6% गिर चुका है.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
Gold
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
Assembly Election 2026
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
ice cream
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
DNA
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
weather updates
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
काउंटिंग से पहले कोलकाता में कोहराम, 'ईवीएम से छेड़छाड़' के आरोपों पर बरसी TMC
Assembly Election 2026
काउंटिंग से पहले कोलकाता में कोहराम, 'ईवीएम से छेड़छाड़' के आरोपों पर बरसी TMC
नेपाल के रोल्पा में जीप खाई में गिरी, 17 लोगों की मौत की खबर; मचा कोहराम
Nepal
नेपाल के रोल्पा में जीप खाई में गिरी, 17 लोगों की मौत की खबर; मचा कोहराम
'देश के विकास का रोल मॉडल बना राज्य...,' गुजरात स्थापना दिवस पर CM का जनता को संदेश
Gujarat Day
'देश के विकास का रोल मॉडल बना राज्य...,' गुजरात स्थापना दिवस पर CM का जनता को संदेश
जम्मू से श्रीनगर अब 4.5 घंटे में, वंदे भारत में झूमे सैलानी; यहां जानिए सारी डिटेल
vande bharat
जम्मू से श्रीनगर अब 4.5 घंटे में, वंदे भारत में झूमे सैलानी; यहां जानिए सारी डिटेल
पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया
West Bengal
पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया