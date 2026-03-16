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Hindi Newsदुनिया200 डॉलर तक जा सकती है पेट्रोल-डीजल के कीमतें! US-ईरान की जंग में दुनिया को हो रहा भारी नुकसान

200 डॉलर तक जा सकती है पेट्रोल-डीजल के कीमतें! US-ईरान की जंग में दुनिया को हो रहा भारी नुकसान

USA-Iran War: अमेरिका-ईरान वॉर नहीं रुकी तो तेल की कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं. IEA की मार्च वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी गिरावट और अमेरिका-ईरान तनाव के कारण कीमतों के बढ़ने की गंभीर चेतावनी दे रही है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 11:13 PM IST
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200 डॉलर तक जा सकती है पेट्रोल-डीजल के कीमतें! US-ईरान की जंग में दुनिया को हो रहा भारी नुकसान

Global Oil Crisis: IEA की मार्च में जारी रिपोर्ट परेशान करने वाली है. इस रिपोर्ट में मौजूदा संकट को वैश्विक तेल बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा सप्लाई संकट बताया गया है. मार्च 2026 में वैश्विक तेल सप्लाई में लगभग 8 मिलियन बैरल प्रति दिन की गिरावट का अनुमान है, जो वैश्विक सप्लाई का लगभग 10 प्रतिशत है. 1973 तेल संकट में सिर्फ 5% सप्लाई शॉक से कीमतें 4 गुना हो गई थीं. उस वक्त भी मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा था. 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरु हुआ. इससे सिर्फ 3 से 4% सप्लाई पर असर पड़ा. लेकिन तेल की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई. इसलिए माना जा रहा है, अमेरिका-ईरान वॉर नहीं रुकी तो कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं. हालांकि आईआरजीसी ने धमकी दी है. ईरान पर हमले नहीं रुके तो तेल की कीमत 200 डॉलर प्रति बैरल पहुंचा देंगे. अमेरिका के राष्ट्रपति ने दावा किया होर्मुज के बंद होने से अमेरिका पर असर नहीं पड़ेगा. लेकिन सच्चाई ये है, आज अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नवंबर 2022 के बाद सबसे ऊपर हैं, जिससे अमेरिका में महंगाई और बढ़ सकती है.

ईरान की आक्रामक रणनीति

ईरान ने अमेरिका को घाव देने के लिए सिर्फ तेल को हथियार नहीं बनाया, ईरान की मिसाइलें और ड्रोन भी अमेरिका के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं. आज ईरान ने इजरायल और मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों पर हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह, इमाद और गदर से  अमेरिकी बेसों पर निशाना साधा गया. ये मिसाइलें बहरीन के अमेरिका नेवल बेस और शेख ईसा एयर बेस पर गिरीं.

ईरान का सीधा सैन्य हमला

अमेरिका और ईरान के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू नहीं हुई है. लेकिन ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में अब तक 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं. लगभग 200 अमेरिकी सैनिक घायल हैं, जिसमें से कई की हालत गंभीर है. मिडिल ईस्ट के 17 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान हुआ है. 6 से ज्यादा एयर रिफ्यूलर और 5 फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा है. इसमें कुछ क्रैश हो गए, कुछ मिसाइल और ड्रोन हमले से क्षतिग्रस्त हुए. ईरान ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसों पर मौजूद महंगे राडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट कर दिए. जिनकी कीमत 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा है. ईरान ने सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका की साख को पहुंचाया है. क्योंकि 16 दिन की लड़ाई के बावजूद ईरान के भीषण हमले जारी हैं. यानी ईरान के दिए घाव वाकई गंभीर है.

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युद्ध पर खर्च किए डॉलर्स में ट्रंप क्या-क्या कर सकते थे?

आज अमेरिका ने स्वीकार किया, इस युद्ध में अब तक  12 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च हो चुका है. हालांकि कई अमेरिकी विशेषज्ञ और एजेंसियां इस खर्च को 15 से 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा बता रहे हैं. डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले में जितना खर्च किया है, उतने डॉलर्स से बहुत कुछ हो सकता था. इतने डॉलर्स से ट्रंप 5 करोड़ अमेरिकियों को एक साल का स्वास्थ्य बीमा दे सकते थे. इतने डॉलर्स से 30 लाख अमेरिकी छात्रों की पूरी कॉलेज फीस चुकाई जा सकती थी. इतनी रकम से करीब 3 लाख नए घर बनाए जा सकते थे, जिससे लाखों अमेरिकियों को रहने की सुविधा मिलती. NASA के मंगल ग्रह मिशन के बड़े हिस्से का बजट भी इससे पूरा किया जा सकता था. इतनी रकम से पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में स्वच्छ पेयजल का बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सकता था और पूरी दुनिया की आबादी को COVID-19 वैक्सीन की दो खुराक देने का खर्च भी इसी रकम के आसपास है. 

युद्ध की भारी आर्थिक कीमत

इतनी रकम डॉनल्ड ट्रंप अपने देश और दुनिया को बेहतर बनाने में खर्च कर सकते थे. लेकिन उन्होने युद्ध चुना. इससे पहले रूसे भी यूक्रेन पर हमला करके बड़ा नुकसान करवा चुका है. सिर्फ युद्ध के संचालन में रूस को 150 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़े. यूक्रेन वॉर से रूस की जीडीपी में हुई गिरावट और ऑर्थिक प्रतिबंधों के असर को मिला लें. तो कुल नुकसान 2 ट्रिलियन से ज्यादा का है. अब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा है. ये युद्ध भी अगर यूक्रेन वॉर जितना लंबा चला तो अमेरिका को भारी नुकसान होगा. 250 बिलियन डॉलर सिर्फ हमला करने और सुरक्षा में खर्च होंगे. इससे ईरान तो बर्बाद हो जाएगा. लेकिन अमेरिका के घाव भरने में भी बहुत वक्त लगेगा.

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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