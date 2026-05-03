अमेरिका की नकेल हो गई फेल, होर्मुज से US नाकाबंदी को चकमा देकर निकला ईरानी टैंकर, देखती रह गई ट्रंप की सेना

Iran US war: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के बाद भी होर्मुज स्ट्रेट पर पाबंदी लगी है. अमेरिका और ईरान दोनों ईरान पर नजर बनाए हुए है, इसी बीच ईरानी सुपर टैंकर $220 मिलियन के तेल के कार्गो के साथ US की नाकाबंदी को पार कर गया, US नेवी के नाकाबंदी को चकमा देकर एशिया-पैसिफिक इलाके में पहुंच गया है.

TankerTrackers.com के मुताबिक मॉनिटरिंग फर्म ने कहा कि ईरान की नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला वेरी लार्ज क्रूड कैरियर (VLCC) 1.9 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल ले जा रहा था. इस जहाज को HUGE के तौर पर भी पहचाना जाता है. इस जहाज को आखिरी बार एक हफ्ते से पहले श्रीलंका के तट पर देखा गया था और अब यह इंडोनेशिया के लोम्बोक स्ट्रेट से होते हुए रियाउ द्वीपसमूह की ओर बढ़ रहा था.

TankerTrackers.com ने बताया कि यह जहाज 13 अप्रैल को ईरानी पानी में था, लगभग उसी समय जब US नेवी ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी की घोषणा की थी. टैंकर ने 20 मार्च से अपना ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) सिग्नल भेजना भी बंद कर दिया था, जब वह ईरान के रास्ते मलक्का स्ट्रेट से निकला था.

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इस जहाज को लेकर ये खबर ऐसे समय पर आई है जब सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि 29 अप्रैल से अब तक कम से कम 52 ईरानी जहाज ब्लॉकेड तोड़ने में कामयाब रहे हैं. हालांकि, अल जजीरा के मुताबिक, US मिलिट्री का कहना है कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अमेरिकी मिलिट्री ने ईरान से जुड़े करीब 41 जहाजों को रोका है या वापस लौटने पर मजबूर किया है.

ईरान और अमेरिका के बीच जंग भले ही रूक गई हो लेकिन अब भी तकरार खत्म नहीं हो रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को होर्मुज खोलने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं ईरान भी अपनी बातों पर ही टिका हुआ है. ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर दोनों देशों के बीच वार्ता फेल हुई तो वह तेहरान पर बड़े हमले करेंगे. इतना ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी इजरायल के साथ शांति समझौता करने में असफल होता है तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा सकती है.