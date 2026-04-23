होर्मुज बना जंग का मैदान! क्या ईरान-US युद्ध की उलटी गिनती शुरू? 3 खतरनाक संकेत

ईरान के साथ छिड़े युद्ध को लेकर अमेरिका ने हालात संभालने की कोशिश तो की, लेकिन बात कहीं अटकती हुई दिख रही है. डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की अपील पर सीजफायर को आगे बढ़ाने का फैसला लिया था. इस पूरी कवायद में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भागीदारी भी सामने आई, जिससे लगा कि शायद कोई रास्ता निकल आएगा. मगर तेहरान ने साफ शब्दों में संकेत दे दिया कि फिलहाल वह बातचीत की टेबल पर आने के मूड में नहीं है. ऐसे में जो थोड़ी-बहुत उम्मीद जगी थी, वह भी धीरे-धीरे खत्म होती नजर आ रही है. दरअसल, ईरान और अमेरिका के बीच खिंची यह रस्साकशी अब एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है.

दोनों देशों को लेकर भले ही दुनिया की नजरें संभावित शांति-वार्ता पर टिकी हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती हलचल और खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास तेज होती सैन्य गतिविधियों ने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है. इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका पर सीधा हमला बोला है. उनका कहना है कि बातचीत बार-बार इसलिए पटरी से उतर रही है क्योंकि अमेरिका अपने वादों पर कायम नहीं रहता. पेजेशकियान के मुताबिक, मौजूदा गतिरोध यूं ही नहीं बना है, इसके पीछे तीन बड़ी वजहें हैं.

अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका की ईरान को लगातार दी जा रही धमकियां

तीसरा अमेरिका के पहले किए गए समझौतों का उल्लंघन

हालात उस वक्त अचानक और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनिश्चितकालीन सीजफायर की घोषणा के बीच ही ईरान की IRGC ने बड़ा कदम उठा लिया. IRGC ने एक साथ तीन जहाजों पर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई, जब माना जा रहा था कि हालात थोड़े शांत हो सकते हैं लेकिन इस कदम ने पूरे इलाके में तनाव को फिर से भड़का दिया. बताया जा रहा है कि यह हमला अमेरिका द्वारा एक ईरानी जहाज को जब्त किए जाने के जवाब में किया गया. यानी हालात ‘एक्शन के बदले रिएक्शन’ वाले मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहां दोनों पक्ष एक-दूसरे को सीधे संदेश दे रहे हैं. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, कब्जे में लिए गए तीन जहाजों में से दो को ईरान अपने तट की ओर ले गया है, जबकि तीसरा जहाज ईरानी तट के पास ही फंसा हुआ है.

शांति-वार्ता टलने से कूटनीतिक समाधान की उम्मीदों को झटका

इस्लामाबाद में प्रस्तावित शांति-वार्ता फिलहाल टाल दी गई है, जिससे कूटनीतिक समाधान की उम्मीदों को झटका लगा है. ईरान की ओर से रुख और भी सख्त होता दिख रहा है. विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा के बराबर है. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका की कार्रवाइयां सीजफायर की भावना के खिलाफ हैं और ईरान अपनी सुरक्षा करना अच्छी तरह जानता है. इन बयानों और हालिया सैन्य गतिविधियों ने संकेत दे दिए हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव एक बार फिर खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है. हालात तेजी से बदल रहे हैं और तीन बड़े संकेत ऐसे हैं, जो संभावित युद्ध की आहट दे रहे हैं.

ईरान का अड़ियल रुख

ईरान अब पीछे हटने वालों में नहीं है. चाहे युद्धविराम टूटे और उसकी अपनी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़े, लेकिन उसने जैसे मन बना लिया है कि हर अमेरिकी कदम का जवाब पहले से ज्यादा तीखे अंदाज में दिया जाएगा. यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार बातचीत और समझौते की बात करते नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान का व्यवहार बिल्कुल उलट है. खाड़ी में जहाजों की जब्ती जैसे कदम दिखाते हैं कि तेहरान सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, बल्कि जमीन पर अपनी आक्रामक रणनीति को खुलकर लागू भी कर रहा है. ईरान को पता है कि ट्रंप के सामने कुछ ही महीनों में मध्यावधि चुनाव की चुनौती है, जहां हर फैसला राजनीतिक तराजू पर तौला जाएगा. इसके उलट, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड पर ऐसा कोई तात्कालिक दबाव नहीं है.

वैश्वक अर्थव्यवस्था का बंधक बना होर्मुज

आज की तारीख में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है. मौजूदा हालात में यहां तनाव इतना बढ़ गया है कि यह इलाका सीधे टकराव के केंद्र में आ खड़ा हुआ है. ईरान इस रणनीतिक जलमार्ग को अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है. उसकी कोशिश है कि इसी के जरिए वह वैश्विक दबाव बना सके और अपनी स्थिति मजबूत रखे. वहीं अमेरिका इस बढ़त को किसी भी हाल में खत्म करना चाहता है और बातचीत से पहले ही ईरान को बैकफुट पर धकेलने की रणनीति पर काम कर रहा है. इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. सीधे शब्दों में कहें तो होर्मुज अब सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ताकतों की टकराहट का मैदान बन चुका है और इसके असर से शायद ही कोई देश अछूता रह पाए.

ईरान ले रहा ओवर कॉन्फिडेंस का रिस्क

ईरान इस वक्त जिस तरह कदम बढ़ा रहा है, उससे उसे कुछ हद तक बढ़त मिलती दिख रही है लेकिन यही बढ़त एक खतरा भी अपने साथ लेकर चल रही है कहीं यह आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा न हो जाए. अगर तेहरान लगातार ऐसे फैसले लेता रहा, जिनका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और वह बातचीत से दूरी बनाए रखता है, तो दुनिया के मंच पर उसका अकेला पड़ना तय माना जा सकता है. दरअसल, ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अर्थव्यवस्था ही है. लंबे समय से दबाव झेल रही इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए. इसके लिए जरूरी है कि उस पर लगे प्रतिबंधों में कुछ राहत मिले. लेकिन अगर कूटनीतिक रिश्ते और बिगड़ते हैं और बड़े देश दूरी बना लेते हैं, तो यह काम और मुश्किल हो जाएगा.

यह भी पढ़ेंः ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका! रैंडी जॉर्ज के बाद अब नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन का इस्तीफा