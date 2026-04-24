ईरान की एकजुटता से लगा दुश्मन को झटका...ट्रंप के ' आंतरिक कलह' वाले बयान पर क्या-क्या बोले खामेनेई, गलीबाफ

Mojtaba Khamenei: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब किसे क्या बोल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है. ट्रंप ने कहा था कि ईरान के नेताओं में गुटबाजी है जिसके चलते डील नहीं हो पा रही है. उनके इस बयान के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैय्यद मोजतबा खामेनेई ने कहा कि ईरानी लोगों की मजबूत एकता से दुश्मन को बड़ा झटका लगा है. देशवासियों के बीच एकता की वजह से दुश्मन में दरार आ गई है. वहीं ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने कहा ईरान पूरी तरह एकजुट है.

दुश्मन में आई दरार

ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि देशवासियों के बीच बनी अजीब एकता की वजह से, दुश्मन में दरार आ गई है. यह बताते हुए कि इस लेवल की एकजुटता ने इस्लामिक रिपब्लिक को कमजोर करने वालों के प्लान को नाकाम कर दिया है. उन्होंने लोगों का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि ऐसी कोशिशों से देश की एकता ज्यादा और मजबूत होगी, जबकि दुश्मन और ज्यादा दुखी और कमजोर हो जाएंगे.

देश को कमजोर करने का ईरादा

दुश्मन के मीडिया ऑपरेशन, लोगों के दिमाग और सोच को टारगेट करके, देश की एकता और सुरक्षा को कमजोर करने का इरादा रखते हैं. हमारी लापरवाही इस खतरनाक इरादे को कामयाब न होने दें, ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, अयातुल्ला सैय्यद मोजतबा होसैनी खामेनेई का यह मैसेज ऐसे समय में आया है जब ईरान कई तरह के दबाव का सामना कर रहा है, जिसमें अमेरिका, इजरायल और उनके पश्चिमी सहयोगी देशों की तरफ से बैन, धमकियां और प्रोपेगैंडा कैंपेन शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लीडरशिप में नहीं है कोई मतभेद

इससे पहले ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन ने कहा था कि देश की लीडरशिप में कोई मतभेद नहीं है और उन्होंने कट्टरपंथियों और नरमपंथियों के बीच अंदरूनी मतभेदों के दावों को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा कि सभी ईरानी क्रांतिकारियों के तौर पर एकजुट हैं और सुप्रीम लीडर के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, साथ ही कहा कि देश किसी भी बाहरी हमले के खिलाफ एक साथ खड़ा है.

गलीबाफ ने कही ये बात

वहीं ईरानी संसद के अध्यक्ष गलीबाफ ने कहा ईरान में कोई कट्टरपंथी या मध्यमार्गी नहीं है. हम सब ईरानी और क्रांतिकारी हैं. किसी भी बाहरी दबावों के बावजूद भी राष्ट्र और सरकार के नेतृत्व के बीच एकता बनी हुई है और देश के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के प्रति पूर्ण निष्ठा है. देश में कट्टरपंथी या उदारवादी जैसा कोई विभाजन नहीं है, ईरान एकजुट है.

ट्रंप ने किया था दावा

डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि ईरान में राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में कट्टरपंथियों और मध्यमार्गियों के बीच टकराव चल रहा है, जिसकी वजह से ईऱान नेृतृत्व की दिशा नहीं तय कर पा रहा है, वो अपनी दिशा तय करने के लिए संघर्ष कर रहा है. इसकी वजह से ही डील नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां के नेताओं का मत अलग-अलग है. (ANI)