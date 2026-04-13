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ईरान-US तनाव फिर बढ़ा, ट्रंप ने शुरू की जंग की तैयारी; अमेरिका ने किया होर्मुज के नाकाबंदी का एलान

Donald Trump Iran Strike: ईरान-अमेरिका तनाव के बीच शांति वार्ता विफल हो गई है, जिसके बाद इजरायली सेना युद्ध की तैयारी कर रही है. ताजा जानकारी के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर सीमित हमले के विकल्प पर विचार कर रहे हैं. होर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी की भी चर्चा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने इसमें शामिल होने से दूरी बना ली है. मध्य पूर्व में एक बार फिर अस्थिरता बढ़ने की आशंका है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 13, 2026, 06:57 AM IST
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Iran-US War
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Iran-US War: अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता के टूटने के बाद मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकार ईरान के खिलाफ सीमित सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं.

अधिकारियों के अनुसार, यह कदम होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकाबंदी के साथ-साथ अपनाया जा सकता है, ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके. इसी बीच IDF को लेकर भी अहम जानकारी सामने आई है. इजयराली चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार, सेना न केवल ईरान के साथ संभावित नए संघर्ष के लिए तैयारी कर रही है, बल्कि इजरायल पर ईरान के अचानक हमले की आशंका को देखते हुए भी सतर्क है. वहीं, कान पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के हवाले से एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने कहा कि इजरायल मानता है कि पिछला संघर्ष बहुत जल्दी समाप्त हो गया और ईरान पर परमाणु कार्यक्रम व बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर पर्याप्त दबाव नहीं बनाया जा सका.

ये भी पढ़ें: होर्मुज में हाई अलर्ट: US-ईरान वार्ता फेल होते ही PAK के टैंकर ने स्ट्रेट से लिया यू-टर्न; तेल सप्लाई पर संकट

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अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन के पास कई विकल्प मौजूद हैं. इनमें ईरान पर सीमित हमले, बड़े पैमाने पर बमबारी अभियान या होर्मुज स्ट्रेट में अस्थायी नाकाबंदी शामिल हैं. हालांकि, व्यापक सैन्य अभियान की संभावना कम मानी जा रही है, क्योंकि इससे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ सकती है. इसके अलावा, अमेरिका अपने सहयोगी देशों पर भी दबाव बना सकता है कि वे स्ट्रेट में लंबी अवधि के सैन्य एस्कॉर्ट मिशन की जिम्मेदारी संभालें.

ऑस्ट्रेलिया ने बनाई दूरी

इस पूरे घटना के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने स्पष्ट किया है कि ऑस्ट्रेलिया को ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी में शामिल होने के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि स्ट्रेट सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला रहे. अल्बानीज ने अमेरिकी रणनीति को एकतरफा बताते हुए क्षेत्र में तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सैन्य कार्रवाई शुरू होती है, तो इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर गंभीर रूप से पड़ सकता है. होर्मुज स्ट्रेट, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, किसी भी संघर्ष की स्थिति में सबसे बड़ा फ्लैशपॉइंट बन सकता है. मौजूदा हालात यह संकेत दे रहे हैं कि कूटनीतिक समाधान की संभावनाएं कमजोर पड़ रही हैं, जबकि सैन्य तैयारियां तेज हो रही हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता और बढ़ गई है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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