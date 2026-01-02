ईरानी प्रदर्शनकारियों पर खामनेई की सख्ती से भड़के ट्रंप, कहा- गोली मारना दूर, खरोंच भी आई तो हम सजा देंगे

Trump to rescue Iran protesters: ईरान में कट्टरपंथी इस्लामिक नेता खामनेई की लंका जलाने के लिए लाखों की तादाद में जेन जी का सरकार विरोधी प्रदर्शन हर बीतते दिन के साथ तेज हो रहा है. इन जोशीले युवाओं का आक्रोश दबाने यानी प्रदर्शन कुचलने के लिए खामनेई प्रशासन दमनकारी नीतीयां अपना रहा है. इस घटनाक्रम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान समेत देशभर में जारी प्रदर्शनों के बीच ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए प्रदर्शनकारियों को बचाने का वादा किया है. ट्रंप ने शुक्रवार सुबह ईरान को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या करवाने जैसी कार्रवाई से दूर रहने की चेतावनी देते हुए दावा किया कि अमेरिका उनकी मदद के लिए जरूर आएगा.

'प्रदर्शनकारियों की मदद करेगा अमेरिका'

ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में ट्रंप ने कहा, 'हम तैयार हैं और अमेरिकी फौज वहां जाने और एक्शन लेने के लिए तैयार है. अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उनपर हिंसक कार्रवाई करता है, जो उनकी पुरानी आदत है, तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा'.

If Iran shots and violently kills peaceful protesters, which is their custom, the United States of America will come to their rescue. We are locked and loaded and ready to go. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J.TRUMP (TS: 02 Jan 02:58 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 2, 2026

ईरान में 'सविनय अवज्ञा' आंदोलन, अबतक 7 की मौत

ट्रंप का बयान तब आया जब ईरान में खराब अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ते विरोध प्रदर्शनों में कम से कम सात लोगोंं की मौत हो चुकी है. साल 2022 के बाद देश में 2025 के अब इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं. आज शुक्रवार को छठा दिन है. ये विरोध प्रदर्शन रविवार को तेहरान के प्रमुख बाजारों में शुरू हुए जब ईरानी मुद्रा रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गयी. इसका असर ये हुआ कि ईरान में लिविंग कॉस्ट यानी रहने-खाने की लागत अचानक बढ़ गई. इससे भड़के लोगों ने ईरान की कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

'खामनेई मुर्दाबाद'

प्रदर्शनकारियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिनमें सुरक्षा बलों से भिड़ंत के दौरान प्रदर्शनकारी 'तानाशाह की मौत हो' जैसे नारे लगाते हुए खामेनेई की मौत की सामूहिक दुआ मांग रहे हैं.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शन की कमान युवाओं के साथ-साथ शहर के व्यापारियों ने संभाली है जिनमें से कुछ लोग खुलकर और तो कुछ लोग चुपके से आंदोलनकारियों की मदद कर रहे हैं. यही वजह है कि तेहरान से शुरु हुए प्रदर्शन देश भर में तेजी से फैल गए.