ईरानी प्रदर्शनकारियों पर खामनेई की सख्ती से भड़के ट्रंप, कहा- गोली मारना दूर, खरोंच भी आई तो हम सजा देंगे

Hindi Newsदुनियाईरानी प्रदर्शनकारियों पर खामनेई की सख्ती से भड़के ट्रंप, कहा- गोली मारना दूर, खरोंच भी आई तो हम सजा देंगे

Iran Protests: ईरान में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की हिंसक झड़प में अबतक आठ की मौत की खबर है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन देते हुए उनकी सुरक्षा का दावा कर रहे हैं. गौरतलब है कि खामेनेई के शासन की नाकामी से खस्ताहाल इकॉनमी और आसमान छूती महंगाई के चलते लोग सड़कों पर हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 02, 2026, 05:22 PM IST
Trump to rescue Iran protesters: ईरान में कट्टरपंथी इस्लामिक नेता खामनेई की लंका जलाने के लिए लाखों की तादाद में जेन जी का सरकार विरोधी प्रदर्शन हर बीतते दिन के साथ तेज हो रहा है. इन जोशीले युवाओं का आक्रोश दबाने यानी प्रदर्शन कुचलने के लिए खामनेई प्रशासन दमनकारी नीतीयां अपना रहा है. इस घटनाक्रम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान समेत देशभर में जारी प्रदर्शनों के बीच ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए प्रदर्शनकारियों को बचाने का वादा किया है. ट्रंप ने शुक्रवार सुबह ईरान को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या करवाने जैसी कार्रवाई से दूर रहने की चेतावनी देते हुए दावा किया कि अमेरिका उनकी मदद के लिए जरूर आएगा.

'प्रदर्शनकारियों की मदद करेगा अमेरिका'

ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में ट्रंप ने कहा, 'हम तैयार हैं और अमेरिकी फौज वहां जाने और एक्शन लेने के लिए तैयार है. अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उनपर हिंसक कार्रवाई करता है, जो उनकी पुरानी आदत है, तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा'.

ईरान में 'सविनय अवज्ञा' आंदोलन, अबतक 7 की मौत

ट्रंप का बयान तब आया जब ईरान में खराब अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ते विरोध प्रदर्शनों में कम से कम सात लोगोंं की मौत हो चुकी है. साल 2022 के बाद देश में 2025 के अब इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं. आज शुक्रवार को छठा दिन है.  ये विरोध प्रदर्शन रविवार को तेहरान के प्रमुख बाजारों में शुरू हुए जब ईरानी मुद्रा रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गयी. इसका असर ये हुआ कि ईरान में लिविंग कॉस्ट यानी रहने-खाने की लागत अचानक बढ़ गई. इससे भड़के लोगों ने ईरान की कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

'खामनेई मुर्दाबाद'

प्रदर्शनकारियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिनमें सुरक्षा बलों से भिड़ंत के दौरान प्रदर्शनकारी 'तानाशाह की मौत हो' जैसे नारे लगाते हुए खामेनेई की मौत की सामूहिक दुआ मांग रहे हैं.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शन की कमान युवाओं के साथ-साथ शहर के व्यापारियों ने संभाली है जिनमें से कुछ लोग खुलकर और तो कुछ लोग चुपके से आंदोलनकारियों की मदद कर रहे हैं. यही वजह है कि तेहरान से शुरु हुए प्रदर्शन देश भर में तेजी से फैल गए.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Iran US

