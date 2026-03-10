Advertisement
Hindi Newsदुनियाजल्द खत्म होगी ईरान जंग; ट्रंप ने फोन पर पुतिन के साथ की 1 घंटा बात, कर डाली बड़ी डील?

जल्द खत्म होगी ईरान जंग; ट्रंप ने फोन पर पुतिन के साथ की 1 घंटा बात, कर डाली बड़ी डील?

Putin-Trump Call: रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेलीफोन पर मध्य पूर्व की स्थिति और ईरान-US-इजरायल युद्ध को लेकर चर्चा हुई. पुतिन ने संघर्ष को जल्दी खत्म करने के प्रस्ताव रखे, जबकि ट्रंप ने अमेरिकी-इजरायल अभियान का आकलन साझा किया. यूक्रेन संघर्ष, वेनेजुएला और वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:35 AM IST
Iran-US War: ईरान और अमेरिका-इजरायल गठबंधन में जंग लगातार जारी है. इस बीच, क्रेमलिन ने पुष्टि की कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई. बातचीत का मुख्य विषय मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति थी जिसमें ईरान और अमेरिका इजरायल गठबंधन के बीच चल रहे जंग को शीघ्र समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की गई.

क्रेमलिन ने बताया कि यह कॉल वाशिंगटन की ओर से आया था और इसमें लगभग एक घंटे तक इस विषय पर बात हुई. पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि बातचीत दोनों नेताओं के बीच उपयोगी रही. उशाकोव के अनुसार, पुतिन ने पहले ही खाड़ी देशों के नेताओं और ईरान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत कर मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के त्वरित राजनीतिक समाधान के कुछ प्रस्ताव साझा किए थे. इस दौरान ट्रंप ने भी अमेरिकी-इजरायल अभियान की स्थिति का अपना आकलन प्रस्तुत किया.

ईरान से लेकर यूक्रेन पर भी दोनों नेताओं ने की बात

ईरान, जो रूस का प्रमुख सहयोगी है, अमेरिका और इजरायल के संयुक्त मोर्चे के कारण भारी नुकसान झेल रहा है. ऐसे में पुतिन की पहल मध्य पूर्व में तनाव कम करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है. बातचीत में यूक्रेन संघर्ष का भी जिक्र हुआ. पुतिन ने ट्रंप को बताया कि रूस ने यूक्रेन में कई क्षेत्रों में काफी सफलता के साथ आगे बढ़ते हुए स्थिति को संभाला है. उशाकोव ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता पर जोर दिया, जिससे ईरान के साथ संघर्ष और यूक्रेन संकट पर संवाद जारी रह सके.

ये भी पढ़ें: कितने अमीर हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई? दुबई से यूरोप तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी

बता दें, ये ट्रंप और पुतिन के बीच दिसंबर के बाद पहली टेलीफोन बातचीत थी. दोनों नेताओं ने पिछले साल अगस्त में अलास्का में शिखर सम्मेलन भी किया था, जिसके दौरान वैश्विक सुरक्षा और तेल बाजार पर चर्चा हुई थी. बातचीत में वेनेजुएला और वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी विचार-विमर्श हुआ था. पुतिन और ट्रंप ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति, कीमत और भू-राजनीतिक असर पर चर्चा की थी.

ईरान में सैन्य अभियान बहुत जल्द होगा समाप्त: ट्रंप

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति कहा कि ईरान में चल रहा अमेरिकी सैन्य अभियान बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा. हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं बताई. ट्रंप ने पहले भी इस कार्रवाई को एक छोटा-मोटा सैन्य अभियान बताते हुए दावा किया था कि अमेरिका इस खतरे को पूरी तरह खत्म कर देगा. फ्लोरिडा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कार्रवाई बेहद प्रभावी रही है और ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है. 

ट्रंप ने अपने संबोधन में दावा किया कि ईरान मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ाने और इजरायल को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था लेकिन अमेरिका ने समय रहते इसे रोक दिया. उन्होंने कहा कि वे पूरे मध्य पूर्व पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और इजरायल को नष्ट करना चाहते थे. हमने सही समय पर इसे रोक दिया और हमें इस कार्रवाई पर गर्व है. यह अभियान जल्द समाप्त होगा, लेकिन अगर स्थिति फिर बिगड़ी तो उन्हें और कड़ी सजा दी जाएगी.

 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Iran-US WarDonald TrumpVladimir Putin

