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Hindi Newsदुनियाहमला करना होगा..., ट्रंप ने अपने करीबी पर फोड़ा ईरान युद्ध का ठीकरा; माने जाते हैं US राष्ट्रपति के करीबी

'हमला करना होगा...', ट्रंप ने अपने करीबी पर फोड़ा ईरान युद्ध का ठीकरा; माने जाते हैं US राष्ट्रपति के करीबी

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सबसे भरोसेमंद शख्स रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को ईरान के साथ जारी युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया है. ट्रंप ने एक कार्यक्रम में दावा किया कि हेगसेथ ने ही सबसे पहले सैन्य कार्रवाई करने की वकालत की थी. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 24, 2026, 05:07 PM IST
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डोनाल्ड ट्रंप एवं पीट हेगसेथ
डोनाल्ड ट्रंप एवं पीट हेगसेथ

Israel-US and Iran War News: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के थमने की संभावना नजर नहीं आ रही है. ईरान के साथ जारी जंग में न केवल तेहरान, बल्कि अमेरिका को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है. इन सबके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध का ठीकरा अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी पर फोड़ा है. 

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को इस युद्ध के शुरू होने का जिम्मेदार ठहराया. एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप की ओर से कहा गया कि उनके ही डिफेंस सेक्रेटरी हेगसेथ ने सबसे पहले सैन्य कार्रवाई का दबाव बनाया था. हैरान करने वाली बात है कि जब ट्रंप ने यह बातें कहीं, खुद हेगसेथ वहां पर मौजूद थे. 

ट्रंप के 'खास आदमी' ने कराई युद्ध 

इजरायल-अमेरिका और ईरान के साथ युद्ध में सबसे चर्चित नाम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उभरा है. हालांकि, उनके सबसे बड़े समर्थकों में से एक  रक्षा सचिव पीट हेगसेथ का भी नाम चर्चित लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर है. हेगसेथ को हाल में ही एक अमेरिकी समाचार एजेंसी ने 'ट्रंप का खास आदमी' करार दिया था.  

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क्या हेगसेथ के कारण अमेरिका ने शुरू की सैन्य कार्रवाई? 

एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीट, मुझे लगता है कि युद्ध के बारे में हम दोनों ने ही सबसे पहले बात की थी और आपने (हेगसेथ) कहा था कि चलो करके देखते हैं. आपने कहा था कि उन्हें (ईरान) किसी भी तरीके से परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकते हैं. 

इससे भी अधिक दिलचस्प है कि ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बारे में ट्रंप प्रशासन के अधिकारी अलग-अलग जवाब देते हैं. हालांकि, जानकारों का मानना है कि इजरायल ने ईरान पर पहले हमला शुरू किया, इसके बाद अमेरिका को भी इस युद्ध में कूदना पड़ा. वहीं, कुछ अन्य लोगों का मत है कि ईरान बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार बना रहा था और उसको तैनात करने की तैयारी में था, जिसको रोकना काफी जरूरी था. 

यह भी पढ़ें: मोजतबा खामेनेई नहीं तो कौन; ट्रंप बात किससे कर रहे हैं, क्या इस नेता से बैकडोर चल रही बातचीत?

क्या कठिन परीक्षा से गुजर रहे हेगसेथ? 

अमेरिकी रक्षा विभाग के सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के पास बैठे ट्रंप ने जब ये बाते कहीं, तो वह चुप हो गए. बता दें कि 28 फरवरी को लड़ाई शुरू होने के बाद से जुझारू हेगसेथ ट्रंप द्वारा अमेरिका को एक और अंतहीन युद्ध में न घसीटने के बारे में मुखर रहे हैं, जो इराक और अफगानिस्तान में सैन्य युद्ध के बाद की दलदली स्थितियों का संदर्भ है. जिस युद्ध को लेकर दावा किया गया कि वह केवल कुछ घंटों में समाप्त हो जाएगा, वह अब 25वें दिन में प्रवेश कर चुका है और स्थिति और बिगड़ती जा रही है. इस युद्ध के कारण कई देशों में उर्जा संकट गहराने लगा है. इस बीच हेगसेथ को अब तक की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका खुद जंग से पीछे हटा? ईरान हमले से 48 घंटे पहले की कॉल डिटेल पता चली, पाकिस्तान एंगल आया सामने

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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