/होर्मुज स्ट्रेट से बुरी खबर! जहाज पर अमेरिकी हमले में लापता हुए तीनों भारतीयों की मौत

Strait of Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग छिड़ गई है. दोनों देश एक-दूसरे के ऊपर जमकर आग के गोले बरसा रहे हैं. बीते दिन होर्मुज स्ट्रेट के पास एक कमर्शियल जहाज पर अमेरिका ने हमला कर दिया था. इस हमले के बाद दो भारतीय नाविकों की मौत हो गई और एक चीफ इंजीनियर अब भी लापता है.
'फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया' (FSUI) ने इसकी जानकारी है. हमले का शिकार हुए 'MT सेटेबेलो' जहाज पर कुल 24 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे, जिसमें 21 भारतीयों को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया था. हालांकि, 3 लोग लापता था.
FSUI के महासचिव मनोज यादव ने कहा कि जहाज के साथ संपर्क टूटा हुआ है, जिसकी वजह से स्वतंत्र तौर पर किसी तरह की टिप्पणी कर पाना मुश्किल हो रहा है. आगे कहा कि हम जहाज से संपर्क स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं. मेरे पास मौजूद ताजा जानकारी के अनुसार, दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि चीफ इंजीनियर के अभी भी लापता होने की खबर है. यादव के अनुसार, प्रभावित तीनों क्रू सदस्य भारत के तीनों हिमाचल प्रदेश, देवरिया (उत्तर प्रदेश) और आंध्र प्रदेश से हैं.
मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में बेहद कड़ा और मुखर रुख अपनाया है. ईरान और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कमर्शियल जहाजों (व्यापारिक जहाजों) पर हो रहे लगातार हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है. सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने कहा कि इन हमलों के कारण कई भारतीय नागरिकों की दुखद मौत हुई है, जबकि कई नागरिक अब भी लापता हैं.
मिडिल ईस्ट में तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है. ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) ने जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक बहुत बड़ा और सीधा हमला करने का दावा किया है. IRGC द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, जॉर्डन के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण 'अल-अजराक एयर बेस' (Al-Azraq Air Base) को निशाना बनाया गया है. (ANI)