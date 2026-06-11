/होर्मुज स्ट्रेट से बुरी खबर! जहाज पर अमेरिकी हमले में लापता हुए तीनों भारतीयों की मौत

FSUI के महासचिव मनोज यादव ने कहा कि जहाज के साथ संपर्क टूटा हुआ है, जिसकी वजह से स्वतंत्र तौर पर किसी तरह की टिप्पणी कर पाना मुश्किल हो रहा है. आगे कहा कि हम जहाज से संपर्क स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं. मेरे पास मौजूद ताजा जानकारी के अनुसार, दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि चीफ इंजीनियर के अभी भी लापता होने की खबर है. यादव के अनुसार, प्रभावित तीनों क्रू सदस्य भारत के तीनों हिमाचल प्रदेश, देवरिया (उत्तर प्रदेश) और आंध्र प्रदेश से हैं.