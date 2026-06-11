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होर्मुज स्ट्रेट से बुरी खबर! जहाज पर अमेरिकी हमले में लापता हुए तीनों भारतीयों की मौत

Strait of Hormuz: बीते दिन होर्मुज स्ट्रेट के पास के जहाज पर हमला हुआ था. इस जहाज पर 24 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे, जिसमें 21 भारतीयों को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया था. गायब हुए नाविकों में दो की मौत हो गई है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 11, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:21 PM IST
होर्मुज स्ट्रेट से बुरी खबर! जहाज पर अमेरिकी हमले में लापता हुए तीनों भारतीयों की मौत

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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