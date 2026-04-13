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Hindi Newsदुनियाहोर्मुज की घेराबंदी, हमले की तैयारी... शांति वार्ता फेल होने के बाद किस प्लान में US-इजरायल? प्वाइंट्स में समझें पूरा मामला

होर्मुज की घेराबंदी, हमले की तैयारी... शांति वार्ता फेल होने के बाद किस प्लान में US-इजरायल? प्वाइंट्स में समझें पूरा मामला

US-Iran War: अमेरिका-ईरान शांति वार्ता विफल होने के बाद एक बार फिर तनाव तेजी से बढ़ गया है. ट्रंप प्रशासन सैन्य विकल्पों और होर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी पर विचार कर रहा है, जबकि IDF अलर्ट पर है. सहयोगी देशों में मतभेद उभर रहे हैं और वैश्विक तेल आपूर्ति व क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 13, 2026, 08:47 AM IST
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Iran-US War
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Iran-US War Update:अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता टूटने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन अब कूटनीति से आगे बढ़कर सैन्य और रणनीतिक विकल्पों पर विचार कर रहा है. वहीं इजरायल रक्षा बल (IDF) भी संभावित संघर्ष के लिए अलर्ट मोड में है. ऐसे में पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता और वैश्विक चिंता बढ़ गई है. आइए 5 प्वाइंट्स में समझते हैं पूरा माजरा...

1. वार्ता फेल, दोनों देश बिना समझौते लौटे

इस्लामाबाद में हुई उच्चस्तरीय वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई. अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल अपने-अपने देश लौट गए, जिससे कूटनीतिक समाधान की उम्मीद को बड़ा झटका लगा.

2. ट्रंप प्रशासन सैन्य विकल्पों पर विचार में

डोनाल्ड ट्रम्प और उनके सलाहकार अब सीमित हमले, बड़े पैमाने पर बमबारी या समुद्री नाकाबंदी जैसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. हालांकि व्यापक युद्ध की संभावना कम मानी जा रही है, लेकिन दबाव बनाने की रणनीति तेज हो गई है.

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3. होर्मुज स्ट्रेट बना सबसे बड़ा फ्लैशपॉइंट

होर्मुज स्ट्रेट अब अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा तनाव बिंदु बनकर उभर रहा है. इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है. अमेरिका यहां संभावित रूप से नौसैनिक नाकाबंदी या सैन्य एस्कॉर्ट मिशन लागू करने पर विचार कर रहा है, जिससे ईरान के तेल निर्यात पर सीधा असर पड़ सकता है. चूंकि दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी मार्ग से गुजरता है

ये भी पढ़ें: होर्मुज में हाई अलर्ट: US-ईरान वार्ता फेल होते ही PAK के टैंकर ने स्ट्रेट से लिया यू-टर्न; तेल सप्लाई पर संकट

4. इजरायल अलर्ट, संभावित हमले की आशंका

इजरायल में सुरक्षा स्थिति को लेकर सतर्कता और बढ़ा दी गई है. IDF न केवल संभावित नए संघर्ष की तैयारी में जुटी है, बल्कि ईरान की ओर से अचानक हमले की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट पर भी है. सैन्य सूत्रों के अनुसार, सीमा क्षेत्रों और संवेदनशील ठिकानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम को भी सक्रिय मोड में रखा गया है. इजरायली अधिकारियों का मानना है कि पिछले टकराव में ईरान पर अपेक्षित स्तर का दबाव नहीं बन पाया, जिससे उसकी सैन्य और परमाणु क्षमताओं पर निर्णायक असर नहीं पड़ा. इसी कारण इस बार इजरायल अधिक सतर्क और आक्रामक रणनीति अपनाने की तैयारी कर रहा है.

ये भी पढ़ें: ईरान-US तनाव फिर बढ़ा, ट्रंप ने शुरू की जंग की तैयारी; अमेरिका ने किया होर्मुज के नाकाबंदी का एलान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेना ने संभावित बहु-आयामी हमलों जैसे कि मिसाइल, ड्रोन और साइबर हमलों के खतरे को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. साथ ही नागरिक सुरक्षा उपायों को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.

5. US का सहयोगियों से बढ़ा मतभेद

इस बीच आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने स्पष्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा और वह खुले समुद्री रास्ते का समर्थन करता है. इससे US के सहयोगियों के बीच भी रणनीति को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं. जानकारों का मानना है कि मौजूदा हालात संकेत दे रहे हैं कि कूटनीति कमजोर पड़ रही है और सैन्य तैयारियां तेज हो रही हैं. होर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक मार्ग पर तनाव बढ़ने से न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा संकट गहराने की आशंका है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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