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Hindi NewsदुनियाIran US War: यूएस-ईरान में बनेगी बात या होगी बारूद की बारिश? अगले 24 घंटे लिखेंगे पूरी स्क्रिप्ट

Iran US War: यूएस-ईरान में बनेगी बात या होगी बारूद की बारिश? अगले 24 घंटे लिखेंगे पूरी स्क्रिप्ट

US-Iran Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच शांतिवार्ता पसोपेश में है. ईरान कह रहा है कि उसकी तरफ से कोई भी इस्लामाबाद के लिए ना तो रवाना हुआ है और ना ही वहां पहुंचा है. दूसरी ओर, ट्रंप कह रहे हैं कि उनको अच्छी डील की उम्मीद है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 21, 2026, 07:11 PM IST
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Iran US War: यूएस-ईरान में बनेगी बात या होगी बारूद की बारिश? अगले 24 घंटे लिखेंगे पूरी स्क्रिप्ट

Iran-US War: ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर की डेडलाइन 22 अप्रैल को खत्म होने वाली है. दूसरे दौर की बातचीत को लेकर अमेरिका पसोपेश में है. जबकि ईरान साफ कर चुका है कि वह बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है. बीते दिन रिपोर्ट्स में कहा गया कि जेडी वेंस की अगुआई वाला यूएस डेलिगेशन कुछ घंटों में पाकिस्तान पहुंच जाएगा. हालांकि, ये खबर बाद में झूठी साबित हुई. अब सीजफायर की समयसीमा बुधवार को खत्म हो रही है. ऐसे में सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं, जो तय करेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच आगे क्या होगा.

बात बनेगी या फिर बरसेंगे बारूद?

अगर दोनों ही पक्षों के बीच सीजफायर को लेकर कोई सहमति नहीं बनती है तो गोले-बारूद का दौर एक बार फिर मिडिल ईस्ट में शुरू हो जाएगा. यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि पाकिस्तान में यूएस-ईरान के बीच बातचीत होगी या नहीं. लेकिन इससे घड़ी के कांटों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. वह बदस्तूर आगे बढ़ रहे हैं और इसी से दुनिया की धड़कनें तेज हो रही हैं. 

अपनी एक रिपोर्ट में यूएस वेबसाइट Axios ने कहा, 'यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे. वहीं ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ट्रंप के हवाले से कहा कि सीजफायर का वक्त बुधवार रात 8 बजे तक है. यानी अगली सुबह तक दोनों पक्षों को कोई सहमति बनानी होगी.'

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ईरान बोला-सारी खबरें झूठ

वहीं, ईरान के सरकारी टीवी ने कहा कि शिया मुल्क की तरफ से कोई डेलिगेशन बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं गया है. उसने कहा कि ईरानी डेलिगेशन के पाकिस्तान पहुंचने की या रवाना होने की जो खबरें चल रही हैं, वह झूठी हैं.

क्या फिर से छिड़ेगी जंग?

एएफपी ने एक अज्ञात ईरानी अफसरों के हवाले से बताया कि बातचीत में शामिल होना अमेरिकियों के बर्ताव और माहौल पर निर्भर करता है. हम धमकी भरे माहौल में बातचीत नहीं करेंगे.

दूसरी ओर, ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि सीजफायर की अवधि नहीं बढ़ेगी. जबकि ईरान भी वॉर पार्ट 2 के लिए तैयार कर चुका है. अब पूछा जा रहा है कि ईरान पहले दौर की वार्ता के बाद दोबारा बातचीत के लिए पीछे क्यों हट रहा है?

ट्रंप की धमकी से बिगड़ी बात?

न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ट्रंप की जबरदस्ती, धमकी और सोशल मीडिया पर उनकी बयानबाजी ने बातचीत की गाड़ी को पटरी से उतार दिया है. इसी वजह से सुलह की बात ना करके ईरान को लगातार पलटवार का सहारा लेना पड़ता है. सोशल मीडिया पर ट्रंप दिल खोलकर बड़ी-बड़ी बातें कह देते हैं. ट्रंप यहां तक कह देते हैं कि ईरान यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा, संवर्धन रोक देगा. उसने सारी बात मान ली है. इसके बाद बयान जारी करके ईरान को इसका खंडन करना पड़ता है.

गौरतलब है कि ट्रंप डील की संभावनाओं के बीच ईरान के पुल, एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर उड़ाने की धमकी देते रहते हैं. वह चाहते हैं कि डील जल्दी हो, लेकिन ईरान वेट एंड वॉच वाला गेम खेल रहा है. ईरान को किसी बात की जल्दी नहीं है. ट्रंप कह रहे हैं कि वह ओबामा से भी अच्छी डील करेंगे. मगर ईरान का कहना है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है. उनका एक प्रेसिडेंट समझौता करता है और दूसरा उसको ठुकरा देता है. 

ईरान ने भी कसी कमर

दूसरी ओर, ईरान ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि अगर युद्ध छिड़ता है तो वह जंग के मैदान में ऐसे हथियार निकालेगा, जिसको उसने छिपा दिया था. वह ड्रोन सेना बना चुका है और उसका पहला निशाना होगी अमेरिकी नेवी. इनका इस्तेमाल वह अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने के लिए करेगा. हूती को एक्टिव करने के साथ-साथ वह बाबा अल मंदेब का समुद्री मार्ग भी ब्लॉक कर सकता है. 

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गलिबाफ ने कहा कि हम बातचीत के लिए रेडी हैं लेकिन डरकर या थोपी गई शर्तों पर नहीं. अब पूरी दुनिया की नजर इसी पर है कि क्या बातचीत की मेज पर डील होगी यार फिर से मिडिल ईस्ट की आबोहवा बारूद की बू से पट जाएगी.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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