क्या फिर शुरू होगी USA-ईरान जंग, UAE पर ईरान ने बरसाई सैकड़ों मिसाइलें; होर्मुज को लेकर फिर बढ़ा विवाद

Iran-US War: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच खाड़ी क्षेत्र में कूटनीतिक हलचल उस वक्त तेज हो गई जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जारी सैन्य गतिरोध को लेकर अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को गंभीर चेतावनी दी. ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने वाशिंगटन के 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे एक 'डेडलॉक' (Deadlock) करार दिया है. वहीं, दूसरी ओर यूएई पर हुए हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा कर दी है, जिसकी चौतरफा निंदा हो रही है.

सैन्य समाधान संभव नहीं: ईरान

ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने X पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी. उन्होंने स्पष्ट किया कि होर्मुज क्षेत्र में हाल की घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी राजनीतिक संकट का समाधान सैन्य दृष्टिकोण से नहीं निकाला जा सकता. अराघची ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अमेरिका को अपने दुश्मनों द्वारा बिछाए गए दलदल में फंसने से बचना चाहिए. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पाकिस्तान के प्रयासों से जो बातचीत आगे बढ़ रही है, उसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए. उनके अनुसार, शांतिपूर्ण संवाद ही एकमात्र रास्ता है और सैन्य समाधान केवल विनाशकारी साबित होगा.

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युद्धविराम का उल्लंघन कहना होगी जल्दबाजी: ट्रंप

इन हमलों की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संयम बरतने का संकेत दिया है. मीडिया से बातचीत में ट्रम्प ने कहा कि वह फिलहाल इस घटना को युद्धविराम का उल्लंघन नहीं मानेंगे. उन्होंने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और ज्यादातर आने वाले हवाई हमलों को मार गिराया गया है. हालांकि, ट्रम्प ने ईरान को आगाह भी किया कि उनके लिए यही बेहतर होगा कि युद्धविराम लागू रहे. उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन इस मामले की गहन जांच कर रहा है और जल्द ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी.

12 मिसाइलें और कई ड्रोन नाकाम: UAE

संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर अपनी सैन्य तत्परता की जानकारी दी. मंत्रालय के अनुसार, उनके एयर डिफें, सिस्टम ने ईरान की ओर से दागी गई 12 बैलिस्टिक मिसाइलों, 3 क्रूज मिसाइलों और 4 ड्रोनों को सफलतापूर्वक हवा में ही नष्ट कर दिया. रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस पूरे संघर्ष के दौरान देश की प्रणालियों ने अब तक कुल 549 बैलिस्टिक मिसाइलों और 2260 से अधिक ड्रोन हमलों को नाकाम किया है, जो यूएई की सुरक्षात्मक क्षमता को दर्शाता है.

फुजैराह में हमला: तीन भारतीय नागरिक घायल

इस तनाव की आंच भारतीय नागरिकों तक भी पहुंची है. फुजैराह पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन (FOIZ) में हुए हमले के बाद लगी आग की चपेट में आने से तीन भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए. यूएई स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि की है और कहा है कि वे स्थानीय अधिकारियों के निरंतर संपर्क में हैं ताकि घायल नागरिकों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.

हमला पूर्व नियोजित नहीं था: ईरान

एक तरफ जहां यूएई हमलों के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं ईरान के सरकारी मीडिया (IRIB) ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि फुजैराह की तेल सुविधाओं को निशाना बनाने का उनका कोई इरादा नहीं था. ईरान ने इसके लिए अमेरिका को जवाबदेह ठहराते हुए कहा कि यह स्थिति होर्मुज स्ट्रेट के प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध मार्ग बनाने के अमेरिकी सैन्य दुस्साहस का परिणाम है.

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अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने जताई एकजुटता

ईरान द्वारा किए गए कथित हमलों के बाद दुनिया भर के नेताओं ने यूएई के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इन हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा का सीधा असर यूरोप पर पड़ता है. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से फोन पर बात की और सऊदी अरब की ओर से अटूट एकजुटता की पुष्टि की. कनाडाई पीएम मार्क कार्नी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने भी इन हमलों की निंदा करते हुए कूटनीति और तनाव कम करने की अपील की. मैक्रोन ने जोर देकर कहा कि स्थायी समाधान तभी संभव है जब होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोल दिया जाए.