खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें, बम, एयर डिफेंस सिस्टम...ये हैं अमेरिका-इजरायल और ईरान के सबसे घातक हथियार

Israel Vs Iran Missiles and Weapons: ईरान और इजरायल दोनों ही ताकतवर देश हैं. दोनों देशों के पास घातक मिसाइल और हथियार मौजूद है. ऐसे में जहां अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव गंभीर रूप ले रहा है, वहीं इस खबर में हम आपको दोनों देशों की घातक मिसाइल और हथियार के बारे में बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 05:19 PM IST
Israel Vs Iran News: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है. इजरायल के हमले के बाद अब ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है. वहीं दोनों देशों में इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है. ऐसे में अगर दोनों देशों की सैन्य ताकत की बात करें, तो इस मामले में कोई किसी से कम नहीं है. दोनों देशों के पास घातक मिसाइल और हथियार मौजूद है. ऐसे में इस खबर में हम आपको आमने-सामने खड़े ईरान और इजरायल की ताकतवर मिसाइलों के बारे में बताएंगे...

ईरान की घातक मिसाइल और हथियार

ईरान के पास मध्य पूर्व में मिसाइलों का सबसे बड़ा और सबसे विविध भंडार है. वर्तमान समय 2026 में ईरान के अपडेट के अनुसार, ईरान के पास लगभग 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें होने का अनुमान है. मिसाइलों को लेकर उनकी रणनीति दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को भारी संख्या में मिसाइलों से भेदना है, जिसके लिए वे दुश्मन पर कई मिसाइलें एक साथ दाग देते हैं.

बैलिस्टिक मिसाइलें

ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों में बेहद ताकतवर है, ईरान ने विभिन्न श्रेणियों में बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित की है. इनमें ये मिसाइलें शामिल हैं-

  • 'खुर्रमशहर' बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रेणी में आने वाली मिसाइल है. यह एक मीडियम रेंज की मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किमी है. इसके साथ-साथ यह भारी विस्फोटक को ले जाने में सक्षम है. 

  • बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रेणी में आने वाली 'सेज्जिल' सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 2000-2500 किमी मानी जाती है. ठोस ईंधन होने के कारण इसे बहुत तेजी से लॉन्च किया जा सकता है.

  • बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रेणी में आने वाली 'इमाद' सटीक मार करने वाली मिसाइलों में आती हैं, जिसकी रेंज 1700 किमी के आसपास हैं. इसकी ताकत दुश्मन पर सटीक निशाना लगाना है. 

कम और मध्यम दूरी की मिसाइलें

खैबर शिकन (Kheibar Shekan) एक नई पीढ़ी की मिसाइल हैं, जिसकी रेंड 1450 किमी बताई जाती है. यह अपनी गति और सटीकता के लिए जानी जाती है. फतेह - 110 (Fateh-110) शॉर्ट एंड, रोड मोबाइल मिसाइल हैं, जिसका इस्तेमाल सटीक हमलों के लिए किया जाता है. हज कासिम (Haj Qasem) की मारक क्षमता लगभग 1400 किमी होती है. फत्ताह (Fattah) हाइपरसोनिक तकनीकों वाली मिसाइल है. ईरान ने हाल ही में इस मिसाइल का प्रदर्शन किया है, जिसे उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल बताया है. इस मिसाइल के बारे में यह दावा किया जाता है कि इसकी गति बहुत तेज होती है और यह रक्षा प्रणालियों को चकमा दे सकती है. 

ड्रोन मिसाइलें

ईरान ने ड्रोन तकनीकों में भी काफी इन्वेस्ट किया है. इनमें शाहिद-136 (Shahed-136) का नाम शामिल है. इन्हें अक्सर 'लोइटरिंग मुनिश्रन' या आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है. इन्हें लंबी दूरी तक जाकर लक्ष्य से टकराने के लिए बनाया गया है. मोहाजेर-6 (Mohajer-6) भी ड्रोन मिसाइल है, इन्हें निगरानी और हवाई हमले दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है. 

क्रूज मिसाइलें

ईनरान की क्रूज मिसाइलों में पावेह बेहद ताकतवर है. यह एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1650 किमी बताई गई है. अबू महदी भी क्रूज मिसाइलों में आती है. यह एक नौसेनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे जहाजों के खिलाफ हमले के लिए डिजाइन किया गया है. 

इजरायल की घातक मिसाइल और हथियार 

ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को टक्कर देने के लिए इजरायल के पास भी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम (Israel missiles and weapons) है. यह मिसाइलें अमेरिका और ईरान के बीच चल रही गंभीर स्थिति में इजरायल के लिए मददगार साबित हो सकती हैं. ईरान की ड्रोन और मिसाइलों के बचने के लिए इजरायल के पास ये मिसाइलें शामिल हैं. 

एरो

एरो इजरायल की ताकतवर मिसाइलों में आती है. इजरायल ने लंबी दूरी की एरो-2 और एरो-3 इंटरसेप्टर मिसाइलें विकसित की हैं, जो वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह से आने वाले लक्ष्यों को भेदने की लिए डिजाइन की गई है. ये मिसाइलें बेहद ऊंचाई पर काम करती हैं, जिससे यह दुश्मनों की मिसाइलों को सुरक्षित रूप से नष्ट कर सके. 

डेविड्स स्लिंग

मध्यम दूरी की मिसाइलों में डेविड्स स्लिंग प्रणाली आती है. यह 100 किमी से 200 किमी की दूरी से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता रखती है.

आयरन डोम

आयरन डोम शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है, जिसे गाजा में फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा दागे गए रॉकेटों को रोकने के लिए बनाया गया था. इसे अमेरिका के समर्थन के साथ बनाया गया था और 2011 में ये प्रणाली चालू हूई थी. ये मिसाइलों की खासियत ये है कि ये टक से खींची जाने वाली प्रत्येक इकाई रडार-निर्देशित मिसाइलें दागकर रॉकेट, मोर्टार और ड्रओन जैसे अल्प दूरी के खतरों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखती है. वहीं जहाजों और समुद्री संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आयरन डोम को नौसैनिक संस्करण 2017 में तैनात किया गया था. आयरन डोम ये निर्धारित करती है कि कोई रॉकेट आबादी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है या नहीं. अगर नहीं, तो रॉकेट को अनदेखा कर दिया जाता है और उसे बिना किसी नुकसान के गिरने दिया जाता है. आयरन डोम को 4 किमी से 70 किमी की दूरी वाले रॉकेटों से शहरी सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था, हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि तब से अब तक इसका दायरा बढ़ा दिया गया है.

आयरन बीम

एक दशक से ज्यादा समय में बनाया गया आयरन बीम 2025 के अंत में इस्तेमाल के लिए लाया गया. जमीन पर आधारित, उच्च-शक्ति वाली आयरन बीम लेजर प्रणाली को छोटे हवाई खतरों, जैसे कि यूएवी और मोर्टार को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है.

US थाड सिस्टम

अक्टूबर 2024 में अमेरिकी सेना ने घोषणा की थी कि उसने उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली थाड को इजरायल भेजा है. थाड अमेरिकी सेना की हवाई सुरक्षा का एक जरूरी हिस्सा है और इसे उड़ान के अंतिम चरण में छोटी, मध्यम और मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिलाइलों को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. 

हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें

इजरायल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट के पास हवा से हवा में मारने वाली मिसाइलें हैं, जो इजरायल की ओर बढ़ रहे ड्रोनों को नष्ट करने में मददगार हैं.

