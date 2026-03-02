DNA: पाकिस्तान पर भड़का ईरान, हिजबुल्लाह का इजरायल पर बड़ा हमला, ट्रंप की ईरान को सीधी चेतावनी, जानें युद्ध के तीसरे दिन क्या-क्या हुआ..

Iran Israel War: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला करने का दावा किया. ईरान ने नेतन्याहू के ऑफिस के अलावा इजरायली वायुसेना के कमांडर के ऑफिस पर भी मिसाइलें बरसाईं. ईरान का दावा है, इस हमले में इजरायल को बड़ा नुकसान हुआ है. तेहरान ने इस बार हमले के लिए अपनी सबसे खतरनाक खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया. ईरान की खैबर मिसाइल को खोर्रमशहर-4 भी कहते हैं. इसकी रेंज 2 हजार किलोमीटर है, जो 1500 किलोग्राम का विस्फोटक लेकर जा सकती है. इस मिसाइल में भारी बंकर और मजबूत ढांचे को नुकसान पहुंचाने की क्षमता मौजूद है. इस हमले ने साफ कर दिया, खामेनेई की मौत के बाद ईरान का सबसे बड़ा टारगेट इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं. अब ईरान और इजरायल सटीक सूचना के बाद सबसे बड़े चेहरों को निशाना बना रहे हैं. जितनी पुख्ता सूचना होगी, जितनी सटीक खुफिया जानकारी होगी, वो युद्ध में उतनी बढ़त हासिल करेगा. उतना बड़ा टारगेट सफल तरीके से हिट करेगा. जैसा अमेरिका और इजरायल ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को मारकर दिखाया. ईरान खलीफा की मौत के बदले नेतन्याहू की मौत चाहता है और इसलिए वो सीधे तौर पर नेतन्याहू को टारगेट कर रहा है. हालांकि इजरायल ने प्रधानमंत्री के दफ्तर पर हमले का खंडन किया है.

सऊदी रिफाइनरी में आग

ईरान ने आज मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसों पर हमले जारी रखे, सबसे बड़ा हमला आज कुवैत पर किया गया. ईरान ने कुवैत में इस अमेरिकी बेस को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स से निशाना बनाया. ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के मुताबिक कुवैत का अमेरिकी सैन्य बेस पूरी तरह तबाह हो गया है. अली अल-सलेम एयर बेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. ईरान ने आज कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया. आज कुवैत में 3 अमेरिकी फाइटर जेट्स भी क्रैश हुए. अमेरिका का दावा है कि फाइटर जेट्स को अपनी ही सेनाओं की मिसाइलों ने गलती से निशाना बना लिया. आसमान में हमले के बाद फाइटर जेट्स में आ लग गई और ये तेजी से जमीन पर गिरते दिखाई दिए. हालांकि प्लेन के जमीन पर गिरने से पहले पायलट प्लेन से इजेक्ट कर गए. अमेरिकी पायलट्स, पैराशूट के जरिए जमीन पर सुरक्षित उतरते दिखाई दिए. प्लेन क्रैश में सभी अमेरिकी पायलट सुरक्षित हैं. वहीं ईरान ने दावा किया है, कुवैत के बॉर्डर पर ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी प्लेन को निशाना बनाया है. आज यूएई के दो सबसे बड़े शहरों दुबई और अबू धाबी में तेज धमाकों के बाद सायरन की आवाज सुनाई पड़ी. इन हमलों में 3 लोगों की मौत की खबर है. दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से अटैक हुआ, जिससे एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा. फिलहाल एयरपोर्ट को बंद रखा गया है. पाम जुमेराह जैसे रिहायशी इलाकों में मिसाइलों और ड्रोन का मलबा गिरने से बड़ा नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा शिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिकी बेस से सैनिकों और सैन्य उपकरणों को दुबई पहुंचाते दिखाई दिए. यूएई के अलावा ईरान ने बहरीन के नेवल बेस पर भी हमला किया. इस हमले में 1 मौत हुई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए.

कतर की कड़ी चेतावनी

ईरान ने कतर में अब उदीद एयर बेस को आज भी निशाना बनाया, मिलिट्री ठिकानों के साथ साथ कतर के इंडस्ट्रियल इलाकों में भी 7 बड़े धमाके हुए. कतर के विदेश मंत्रालय ने ईरान पर नागरिक और व्यापारिक ठिकानों पर हमला करने का आरोप लगाया है. कतर ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसे इन हमलों की कीमत चुकानी पड़ेगी. आज ईरान ने सऊदी अरब को भी निशाना बनाया. मुख्य हमला रास तनुरा रिफाइनरी पर हुआ. इस रिफायनरी की क्षमता 5 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा है. ईरान ने 2 ड्रोन्स से रिफायनरी पर हमला किया था, जिन्हें सऊदी एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया. ड्रोन के मलबे से रिफाइनरी में आग लग गई, जिस पर सउदी अरब ने काबू कर लिया है. इस हमले में किसी की मौत या घायल होने की खबर नहीं है. सउदी की राजधानी रियाद पर भी ड्रोन हमले की कोशिशें हुई. लेकिन ज्यादातर हमलों को रोक दिया गया. सउदी ने कहा है वो अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा.

हिजबुल्लाह का रॉकेट तांडव

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद लेबनान से ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर 2024 के बाद पहला बड़ा हमला किया है. हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर और उत्तरी इजरायल के मिलिट्री साइट्स पर रॉकेट छोड़े, जिनका निशाना हाइफा पोर्ट और इजरायली एयरबेस था. हिजबुल्लाह के रॉकेट को नष्ट करने के लिए इजरायल ने लेजर आधारित आयरन बीम ​एयर डिफेंस का भी इस्तेमाल किया. इजरायल ने हिजबुल्लाह के 90 प्रतिशत रॉकेट्स गिराने का दावा किया. इस हमले मे 4 इजरायली नागरिकों के घायल होने की खबर है. इन हमलों के जवाब में इजरायल ने आज दिन भर में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 5 राउंड बड़ी एयरस्ट्राइक कीं, जिसमें बेरूत में मौजूद हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर, हथियार डिपो और हिजबुल्लाह के बड़े कमांडरों को निशाना बनाया गया. इजरायल के हमले में 31 हिजबुल्लाह आतंकियों की मौत हुई, जबकि 149 घायल हुए. इस हमले में कई बड़े हिजबुल्लाह कमांडरों के मारे जाने की खबर है. हिजबुल्लाह ने बदला लेने और इजरायल ने लेबनान पर जमीनी हमला करने की चेतावनी दी है. इसके लिए 1 लाख इजरायली सैनिकों को रिजर्व रखा गया है.

पाकिस्तान को खुली चेतावनी

युद्ध के तीसरे दिन इजरायल और अमेरिका ने भी ईरान पर बड़े हमले किए. इज़रायल ने तेहरान के निलोफर स्क्वायर पर एयरस्ट्राइक की, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है. इजरायल ने रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांड सेंटर्स और आईआरजीसी के अधिकारियों को निशाना बनाया. इजरायल ने अपनी एयर स्ट्राइक में ईरान के खुफिया मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सैयद याह्या हमीदी और जासूसी विभाग के प्रमुख जलाल हुसैन को मारने का दावा किया. आज अमेरिका ने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स से ईरान के मिसाइल बेस पर 2,000 पाउंड के शक्तिशाली बंकर-बस्टर बम गिराए. इससे ईरान के मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचने की खबर है. अमेरिका ने ईरान के नेवल हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया. इससे पहले ट्रंप ईरानी नेवी के 9 युद्धपोतों को डुबोने का दावा कर चुके हैं. इजरायली फाइटर जेट ने चाबाहर पोर्ट भी बम बरसाए हैं. ईरान के मुताबिक युद्ध की शुरुआत से अब तक देश में 555 मौतें हो चुकी हैं. ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर हुसैन नेजात ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है. अमेरिका ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तानी एयरस्पेस का इस्तेमाल कर रहा है. पकिस्तान की धोखेबाजी से बौखलाए ईरान ने चेतावनी दी है पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. ईरान की मिसाइलों से अब पाकिस्तान सुरक्षित नहीं रह पाएगा. ईरान पर हमले से पहले ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर अमेरिकी रीफ्यूलिंग विमान अभ्यास करते दिखाई दिए थे. इस खबर का विश्लेषण हम विस्तार से आगे करेंगे.

ट्रंप की भीषण चेतावनी

ईरान ने कहा है कि रविवार को अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई के दौरान देश के बड़े परमाणु परिसर नतांज को निशाना बनाया गया. संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था में ईरान के राजदूत रेजा नजाफी ने इसकी जानकारी दी. नजाफी ने आरोप लगाया इजरायल और अमेरिका ईरान की शांतिपूर्ण और IAEA-सुरक्षित परमाणु सुविधाओं पर हमला कर रहे हैं. इस हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी का बयान भी सामने आया. उनके मुताबिक अब तक किसी भी असामान्य रेडिएशन स्तर की खबर नहीं मिली है. ग्रॉसी ने चेतावनी दी, अगर रेडिएशन लीक हुआ तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. हादसे की स्थिति में 30 किलोमीटर तक का इलाका पूरी तरह से खाली करवाना पड़ेगा. आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका अपने सभी उद्देश्यों को हासिल नहीं कर लेता, तब तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे. ट्रंप ने अब तक 48 ईरानी नेताओं को मारने का दावा किया है. डॉनल्ड ट्रंप ने आज ईरान के हमले में मारे गए तीन अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने की बात भी कही है. डॉनल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर लौटना चाहता है. इसके लिए ईरान की नई लीडरशिप ने बातचीत करने का ऑफर दिया है. लेकिन ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने इस खबर को खारिज किया है. लारिजानी ने साफ किया, उन्होंने फिर से वाशिंगटन के साथ परमाणु वार्ता शुरू करने का कोई प्रयास शुरू नहीं किया है. ईरान अब अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा.